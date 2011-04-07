Теперь вы можете:
- работать со своей Яндекс.Почтой: видеть новые письма, помечать их как прочитанные, удалять, отвечать, пересылать, а также перемещать письма в папки и присваивать им метки
- видеть карту пробок и прогноз погоды на ближайшие дни;
- проверять счёт в Яндекс.Деньгах, пополнять его, работать с банковской картой, оплачивать услуги и переводить средства;
- отслеживать ответы на Я.ру, быстро изменять настроение и портрет, создавать новые записи, загружать фото и видео;
- видеть отзывы о текущей открытой странице в блогах.
А ещё для Оперы у нас есть Яндекс.Панель — мини-версия главной страницы Яндекса.