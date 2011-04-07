Клуб Элементов

апрель 2011
Проснись и пой - Яндекс.Бар для Оперы!
7 апреля 2011, 17:17
Как вы знаете, начиная с 11 версии, браузер Opera начал поддерживать дополнения. И вот на сцене дебютирует Яндекс.Бар!



Теперь вы можете:
  • работать со своей Яндекс.Почтой:  видеть новые письма, помечать их как прочитанные, удалять, отвечать, пересылать, а также перемещать письма в папки и присваивать им метки
  • видеть карту пробок и прогноз погоды на ближайшие дни;
  • проверять счёт в Яндекс.Деньгах, пополнять его, работать с банковской картой, оплачивать услуги и переводить средства;
  • отслеживать ответы на Я.ру, быстро изменять настроение и портрет, создавать новые записи, загружать фото и видео;
  • видеть отзывы о текущей открытой странице в блогах.



А ещё для Оперы у нас есть Яндекс.Панель — мини-версия главной страницы Яндекса.
44 комментария
яндекс.бар,1.0 beta,версия,beta,Opera
Опера 11.10 с поиском Яндекса. Поехали...
12 апреля 2011, 10:18
Сегодня, 12 апреля 2011 года, в 10 часов утра по московскому времени Яндекс и Opera Software произвели запуск новой версии браузера Opera с поиском Яндекса.



Со стартовой площадки сообщают, что в Опере 11.10 улучшена работа Экспресс-панели (Speed Dial): размеры эскизов можно менять вручную,  а также они теперь могут обновляться автоматически в зависимости от настроек сайтов. В почтовом плагине добавлена поддержка поиска фраз, а также уменьшено время старта браузера.

Помимо этого, в новой Опере можно искать в Яндексе, вводя запросы прямо в адресной строку. В Ленту новостей уже транслируются сообщения на самые популярные темы из Яндекс.Новостей и их обсуждения в блогах. К вашим услугам виджеты Яндекса, а также компактная версия главной страницы — Яндекс.Панель.


Для приятного полета рекомендуем установить Яндекс.Бар для Opera . С его помощью вы сможете работать с Яндекс.Почтой, узнавать о погоде в вашем городе, получать актуальную информацию о загруженности дорог, проверять счёт в Яндекс.Деньгах и многое другое.

2 комментария
версия,опера,11.10
Хром 11. Спик фром ёр харт!
28 апреля 2011, 16:28
Представляем вам новую, уже 11 по счету, версию Хрома. Ключевая особенность - функции распознавания речи и преобразование её в текст.



Попробовать новую технологию можно, например, на этой странице. Для распознавания нужно нажать на значок микрофона, расположенный в правом углу поля ввода, и произнести фразу. Браузер распознает её, а после отобразит текст прямо в поле ввода.

Язык для распознавания выбирается в зависимости от языка операционной системы.

Из других изменений релиза стоит отметить новый логотип, исправление 25 критических уязвимостей, обновление системы безопасности и многое другое.

Установите Хром 11 с поиском Яндекса

Если вы уже используете Хром с поиском Яндекса, то в ближайшее время он автоматически обновится до последней версии.
1 комментарий
версия,Хром,11
Яндекс.Бар 1.2 для Opera 11
28 апреля 2011, 18:19
Предлагаем вашему вниманию финальную версию Яндекс.Бара для браузера Opera 11. С сегодняшнего дня у нас есть Яндекс.Бар для всех популярных браузеров (Firefox, Opera, Internet Explorer, Google Chrome и даже Safari).

Из-за особенностей браузера данный продукт отличается от Яндекс.Бара в привычном его понимании — он не занимает отдельную строку, а умещается в одну кнопку на панели браузера.



Нажав на эту кнопку, вы увидите всплывающее окно Бара, в котором размещаются вкладки сервисов Яндекса:
  • Почта – показывает количество непрочитанных писем, а также позволяет удобно работать с ними.
  • Деньги – информирует о состоянии счета пользователя в системе Яндекс.Деньги и позволяет быстро перейти в основные разделы платежной системы.
  • Я.ру – показывает количество непрочитанных ответов на Я.ру и позволяет сменить настроение.
  • Погода –  показывает состояние погоды в выбранном городе, а также прогноз на 4 дня вперед.
  • Пробки –  карты пробок сообщают актуальную информацию о загруженности дорог.
  • Отзывы – показывает отзывы о просматриваемой странице в блогах. Вы можете перейти в блог или сообщить свое мнение о странице.




По умолчанию на кнопке Яндекс.Бара показывается количество писем в Яндекс.Почте, но при желании можно настроить отображение Пробок, Погоды и других сервисов. Вы также можете управлять порядком вкладок и отключить ненужные.



А ещё для Оперы у нас есть Яндекс.Панель — мини-версия главной страницы Яндекса.
7 комментариев
яндекс.бар,1.2,версия,Opera