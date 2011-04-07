Представляем вам новую, уже 11 по счету, версию Хрома. Ключевая особенность - функции распознавания речи и преобразование её в текст.Попробовать новую технологию можно, например, на этой странице . Для распознавания нужно нажать на значок микрофона, расположенный в правом углу поля ввода, и произнести фразу. Браузер распознает её, а после отобразит текст прямо в поле ввода.

Язык для распознавания выбирается в зависимости от языка операционной системы.

Из других изменений релиза стоит отметить новый логотип, исправление 25 критических уязвимостей, обновление системы безопасности и многое другое.

Если вы уже используете Хром с поиском Яндекса, то в ближайшее время он автоматически обновится до последней версии.