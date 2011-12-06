Появилась возможность искать прямо из адресной строки. Это значит, что поиск Яндекса всегда будет рядом, и вы сэкономите как минимум один клик и несколько секунд.
Также обновился встроенный почтовый клиент. Теперь все ваши письма всегда с вами, независимо от того, есть ли интернет соединение или нет. Инструкцию по настройке взаимодействия почтового клиента с Яндекс.Почтой можно посмотреть на странице помощи.
А еще в Opera 11.60 встроен обновленный Яндекс.Бар. C его помощью вы сможете легко поменять настроение, поделиться новостями, прочитать и прокомментировать сообщения друзей во ВКонтакте, а также читать Яндекс.Почту, следить за пробками и погодой в вашем городе.
Если перечисленные доводы Вас не убедили, то попробуйте Оперу хотя бы потому, что ей не пользуется Джастин Бибер. (=