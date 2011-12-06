Клуб Элементов

декабрь 2011
Opera 11.60 еще быстрее и фунциональнее
6 декабря 2011, 10:44
Сегодня вышла Opera 11.60. Она стала еще быстрее и безопаснее: новый движок позволяет быстрее устанавливать защищенные соединения.

Появилась возможность искать прямо из адресной строки. Это значит, что поиск Яндекса всегда будет рядом, и вы сэкономите как минимум один клик и несколько секунд.



Также обновился встроенный почтовый клиент. Теперь все ваши письма всегда с вами, независимо от того, есть ли интернет соединение или нет. Инструкцию по настройке взаимодействия почтового клиента с Яндекс.Почтой можно посмотреть на странице помощи.



А еще в Opera 11.60 встроен обновленный Яндекс.Бар. C его помощью вы сможете легко поменять настроение, поделиться новостями, прочитать и прокомментировать сообщения друзей во ВКонтакте, а также читать Яндекс.Почту, следить за пробками и погодой в вашем городе.



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Если перечисленные доводы Вас не убедили, то попробуйте Оперу хотя бы потому, что ей не пользуется Джастин Бибер. (=
Нет комментариев
версия,11.60,Opera
Переводите слова в Опере
13 декабря 2011, 13:43
До текущего момента у пользователей Оперы не было возможности пословного перевода. Теперь есть такое расширение: Я.Переводчик автоматически определит язык страницы и поможет перевести незнакомые слова на русский язык. В случае необходимости, Вы можете вручную выбрать язык, с которого надо переводить.



По-умолчанию перевод слов появляется по наведению курсора. Но мы предусмотрели возможность изменить настройки: получение перевода слов только при нажатой клавише CTRL.



Установите Я.Переводчик в Оперу и читайте зарубежные сайты без проблем.
3 комментария
опера,переводчик,расширение,extension,Opera
49 в 6.5
13 декабря 2011, 16:28
Сегодня вышел Яндекс.Бар 6.5 для Firefox и Internet Explorer. Основной особенностью данного бара являются обновленные Визуальные закладки. У них обновился дизайн, они стали быстрее, и теперь можно задавать произвольное количество отображаемых закладок, вплоть до 49!


Также в Визуальных закладках показывается Панель закладок. Теперь вы сможете со спокойной совестью отключить эту панель в браузере, чтобы освободить место под просматриваемые страницы.


А еще Закладки подсказывают адреса сайтов и позволяют переходить сразу на них.


Мы также вняли вашим многочисленным просьбам и отключили отображение диалогов обновления компонентов Яндекс.Бара. В новой версии кнопки обновляются автоматически.
59 комментариев
яндекс.бар,Firefox,версия,6.5,Internet Explorer
Динамичные расширения для SpeedDial Оперы
21 декабря 2011, 16:31
Не так давно в браузере Opera появилась возможность встраивать расширения в SpeedDial. И вот теперь вместо старых унылых статичных скриншотов мы предлагаем новые динамичные виджеты (=

Яндекс.Почта. Если вы залогинены, расширение покажет количество непрочитанных писем в Вашем почтовом ящике.


Яндекс.Карты. Покажет загруженность дорог в Вашем городе.


Яндекс.Фотки. Показывает слайд-шоу популярных фотографий на Яндекс.Фотках.


Установите в Opera SpeedDial:
Яндекс.Почту
Яндекс.Карты
Яндекс.Фотки
2 комментария
карты,почта,расширение,Opera,SpeedDial,фотки
Новый год с новым браузером!
22 декабря 2011, 14:17
В канун Нового года мы подготовили специальную новогоднюю сборку Firefox 9. В нее вошло много сюрпризов (=
Новые Визуальные закладки. Они стали красивее и быстрее, и их стало больше (можно задать до 49). В новогодней сборке мы специально добавили закладки сервисов Яндекса, которые пригодятся на каникулах и перед ними:
  • Маркет - поможет подобрать подарки для ваших друзей и близких,
  • Афиша - подскажет интересные события в новогодние праздники
  • Открытки - помогут отправить виртуальные поздравления.
А в качестве фона мы поставили сказочную тему:


Игры. Прямо из Яндекс.Бара доступны четыре веселых игрушки, которые помогут скоротать время во время выходных или отвлечься от предпраздничной суеты. 
В игре «Толстый Санта» ловите праздничные кексы и набирайте баллы. В конце игры Вы сможете похвастаться рекордами перед друзьями (=


В игре «Веселая ферма 3. Ледниковый период» развивайте свое хозяйство на просторах Северного полюса (= Это не просто, но интересно! И будьте поосторожнее с белыми медведями (=


В игре «Снежок» помогите мишке победить забавных, но злых врагов. Закидайте их снежками, и пусть катятся восвояси.


«Нападение коварных пришельцев» - классическая и всеми любимая игра. Не дайте врагам захватить планету, отстреливайтесь изо всех сил! В зависимости от Ваших боевых услуг, Вы получите почетное звание, которым сможете похвастаться перед друзьями.


Кнопка «Я.Новый год»  покажет, сколько дней осталось до Нового года, а по клику на нее вы попадете на Новогоднюю афишу. Выбирайте, куда пойти с друзьями - в кино, на каток или в клуб, смотрите фильмы онлайн дома или слушайте заботливо подобранную праздничную Яндекс.Музыку.



P.S. Мы также подготовили и Новогодние Яндекс.Бары, которые вы можете скачать отдельно:
для Firefox
для Internet Explorer
33 комментария
игры,Firefox,версия,Браузер,новый год
С наступающим 2012!
29 декабря 2011, 15:49
Друзья!
К сожалению, я не смогу показать пингвина, но покажу дракона (=


В 2011 у нас произошло много интересного:

Спасибо, что вы с нами! Спасибо за конструктивную критику, отзывы и советы.
В будущем году мы постараемся показать много интересного. Следите за новостями!

P.S. Вы можете скачать и поставить новогодние фоны в Визуальные закладки.

Дракон:

Скачать полноразмерную картинку

Дед Мороз:

Скачать полноразмерную картинку

и зайцы:

Скачать полноразмерную картинку


Вам потребуется Яндекс.Бар версии 5.2 или выше, чтобы иметь возможность устанавливать фоны страницы Визуальных закладок.

Для того, чтобы добавить новый фон в Визуальные закладки, нужно сделать следующее:
  1. Щелкните по понравившейся вам картинке - она откроется в новом окне.
  2. Дождитесь полной загрузки картинки в новом окне.
  3. Нажмите на загрузившуюся картинку правой клавишей мыши, выберите пункт "Сохранить как". Выберите каталог на диске, куда следует сохранить изображение.
  4. Откройте страницу Визуальных закладок, щелкните на ссылке "Настройки" в правом нижнем углу.
  5. В открывшемся окне нажмите на кнопку "Добавить".
  6. Выберите картинку, которую вы загрузили, нажмите кнопку "Открыть", а затем кнопку "ОК" в окне настройки Визуальных закладок.

Все, фон установлен (=


7 комментариев
яндекс.бар,визуальные закладки,Браузер,расширения,новый год,фоны