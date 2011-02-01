- Добавлен индикатор уведомлений . Как только в социальной сети произойдет что-то интересное, кнопка уведомит вас об этом ярким индикатором. В раскрывающемся меню кнопки отображается количество уведомлений каждого типа.
- Теперь вы можете настроить отображение имени пользователя на кнопке.
Если вы уже используете набор кнопок «ВКонтакте», то кнопка «Моя страница Вконтакте» обновится автоматически в ближайшее время.
Установите кнопку «Моя страница Вконтакте», если у вас мало свободного места на панели Яндекс.Бара.
Установите набор кнопок «ВКонтакте», если вам важно быть в курсе всех новостей.