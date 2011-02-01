Клуб Элементов

февраль 2011
ВКонтакте 3.0 в Яндекс.Баре 5.2
1 февраля 2011, 19:14
В новой версии кнопки «Моя страница Вконтакте» появились новые возможности:
  • Добавлен индикатор уведомлений . Как только в социальной сети произойдет что-то интересное, кнопка уведомит вас об этом ярким индикатором. В раскрывающемся меню кнопки отображается количество уведомлений каждого типа.
  • Теперь вы можете настроить отображение имени пользователя на кнопке.



Если вы уже используете набор кнопок «ВКонтакте», то кнопка «Моя страница Вконтакте» обновится автоматически в ближайшее время.

[+]Установите кнопку «Моя страница Вконтакте», если у вас мало свободного места на панели Яндекс.Бара.
[+]Установите набор кнопок «ВКонтакте», если вам важно быть в курсе всех новостей.
17 комментариев
набор,ВКонтакте,версия
Яндекс.Бар Beta с поддержкой Mozilla Firefox 4 Beta
2 февраля 2011, 18:03
Релиз нового Firefox 4 уже близок, мы вместе с вами ждем его и готовимся обновить Яндекс.Бар.
Тем временем, мы получили массу пожеланий по работе Яндекс.Бара на бета-версии Firefox 4 и решили сделать маленькое исключение для нашего правила - не выпускать Бары для бета-версий.

Сегодня все пользователи Firefox 4 Beta могут установить совместимый Яндекс.Бар 5.2.2 Beta

Обращаем ваше внимание, что предлагаемая версия не является финальной. В ней могут присутствовать ошибки и неточности, которые будут устранены к релизу. Предлагаемая версия корректно работает с Firefox 4 Beta 10, мы не гарантируем работу Бара на ранних версиях этого браузера.

Мы будем рады получить ваши отзывы по работе бета-версии Бара. Пишите в клуб или в службу поддержку.


25 комментариев
5.2.2,Firefox,версия,beta
Лепровиджет
7 февраля 2011, 16:26
Увидел, запостил, в бан-лист! Увидел, запостил, в бан-лист! Романтика...


Кнопка показывает имя лепроюзера, его карму, рейтинг и другие скучные бесполезные цифры о его вещах и сообщениях. Для тех, кто хоть когда-нибудь закрывает страничку с Лепрой, кнопка содержит революционную фичу - открыть Лепру одним кликом!



[+] Установить Лепровиджет в Яндекс.Бар
1 комментарий
кнопка,Лепровиджет
Обновился Хром с поиском Яндекса
9 февраля 2011, 18:49
Мы обновили Хром до девятой версии (9.0.597.94). В обновленном Хроме появилась поддержка webGL - новой технологии, позволяющей браузеру отображать 3D графику без какого-либо дополнительного программного обеспечения.

Также начиная с этой версии в Хром встроен Яндекс.Бар, который красиво покажет погоду и пробки в вашем городе, уведомит о новых письмах и сообщениях на Я.ру и покажет отзывы пользователей о страницах в интернет.



3 комментария
9.0.597.94,версия,Хром
Яндекс.Бар для умных покупателей
17 февраля 2011, 20:46
Кнопка "Умный покупатель" поможет узнать, что означает таинственная маркировка E123 или E240 на упаковке продуктов питания, при какой температуре можно гладить вещи, отмеченные знаком ,  подходит ли вам обувь 8.5 размера из американского интернет-магазина. А также поможет отстоять ваши права: закон «О защите прав потребителей» и образцы претензий теперь от вас на расстоянии в одного клика!



[+]Установите кнопку «Умный покупатель» в Яндекс.Бар
Нет комментариев
кнопка,умный покупатель
LostFilm 2.0
22 февраля 2011, 16:26
Доктор Хаус рекомендует отчаянным домохозяйкам установить обновленную кнопку LostFilm.tv. Теперь она показывает рейтинг пользователя, а также у нее появился индикатор , информирующий о том, что в появились новые эпизоды ваших любимых сериалов.



[+]Установите кнопку «LostFilm.tv» в Яндекс.Бар
4 комментария
LostFilm.tv,кнопка,версия 2.0