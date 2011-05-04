Клуб Элементов

май 2011
Обновился Firefox 4.0.1 со вкусом Яндекса
4 мая 2011, 18:52

Вы можете скачать новую версию Firefox 4.0.1 с нашего сайта.



В новом Firefox устранены следующие проблемы:


  • Несколько уязвимостей в системе безопасности.
  • Несколько проблем со стабильностью работы.


Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Mozilla Firefox.

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Firefox
Поисковые подсказки для сайтов в Яндекс.Баре
5 мая 2011, 16:38
Два с половиной года назад Яндекс запустил подсказки в поиске. Они оказались настолько удобными, что теперь наш поиск трудно без них представить – люди пользуются подсказками часто и с удовольствием. Но кроме Яндекса в интернете есть много интересных сайтов, на которых мы ищем и хотим найти.

Сегодня мы предлагаем вам бета-версию «Поисковых подсказок для сайтов». Они встраиваются в поисковые строчки популярных сайтов и дают вам новый способ поиска по сайту – с подсказками.

Поисковые подсказки для сайтов

«Поисковые подсказки для сайтов» очень удобны – они упрощают ввод поискового запроса, исправляют опечатки, понимают слова в неправильной раскладке и помнят историю ваших поисков на сайте.

Чтобы воспользоваться первой подсказкой в списке – просто нажмите курсорную клавишу «Вправо» и запрос не придется вводить вручную.

При выборе подсказки, поверх просматриваемой страницы, откроется всплывающее окно с результатами поиска Яндекса по текущему сайту.



Сейчас доступна бета-версия инструмента, мы будем рады услышать отзывы о его работе.
Пока подсказки от Яндекса будут видны на сотнях популярных сайтов Рунета. Если на вашем любимом сайте еще нет поисковых подсказок, сообщите нам, пожалуйста.


Мы хотим поблагодарить нашего технологического партнера PredictAd (Widdit). Поисковые подсказки для сайтов созданы на базе идей PredictAd (Widdit) Search Completion Tools.


Удачных вам поисков!
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Обновилась Opera с поиском Яндекса
25 мая 2011, 18:50
C нашего сайта вы можете скачать обновленную Opera 11.11 с поиском Яндекса. В новой версии были решены некоторые проблемы безопасности, а также улучшена стабильность работы браузера.

Полный список изменений можно посмотреть на официальном сайте Opera.
2 комментария
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