

Пока подсказки от Яндекса будут видны на сотнях популярных сайтов Рунета. Если на вашем любимом сайте еще нет поисковых подсказок, Сейчас доступна бета-версия инструмента, мы будем рады услышать отзывы о его работе.Пока подсказки от Яндекса будут видны на сотнях популярных сайтов Рунета. Если на вашем любимом сайте еще нет поисковых подсказок, сообщите нам , пожалуйста.

Два с половиной года назад Яндекс запустил подсказки в поиске. Они оказались настолько удобными, что теперь наш поиск трудно без них представить – люди пользуются подсказками часто и с удовольствием. Но кроме Яндекса в интернете есть много интересных сайтов, на которых мы ищем и хотим найти.Сегодня мы предлагаем вам бета-версию «Поисковых подсказок для сайтов». Они встраиваются в поисковые строчки популярных сайтов и дают вам новый способ поиска по сайту – с подсказками.«Поисковые подсказки для сайтов» очень удобны – они упрощают ввод поискового запроса, исправляют опечатки, понимают слова в неправильной раскладке и помнят историю ваших поисков на сайте.Чтобы воспользоваться первой подсказкой в списке – просто нажмите курсорную клавишу «Вправо» и запрос не придется вводить вручную.При выборе подсказки, поверх просматриваемой страницы, откроется всплывающее окно с результатами поиска Яндекса по текущему сайту.

Мы хотим поблагодарить нашего технологического партнера PredictAd (Widdit). Поисковые подсказки для сайтов созданы на базе идей PredictAd (Widdit) Search Completion Tools.

Удачных вам поисков!