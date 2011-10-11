Клуб Элементов

октябрь 2011
Chrome: больше поисков хороших и разных!
11 октября 2011, 12:35
С сегодняшнего дня у пользователей Google Chrome появилась возможность легкого выбора поискового провайдера. Теперь не нужно открывать настройки браузера и долго искать заветное поле.

Представляем вашему вниманию расширение "Omni Поиск", которое позволит в 2 клика поменять поисковую систему на ту, которая вам нужна.



Иконка текущей поисковой системы показывается в адресной строке. При клике на нее откроется окно, в котором можно выбрать поисковую систему браузера.

  Установите "Омни Поиск" в Google Chrome и выберите тот поиск, который нужен вам!
14 комментариев
Omni Поиск,Google Chrome,Хром,расширение
ВКонтакте ВБаре ВХроме
21 октября 2011, 17:27
В Яндекс.Баре для Google Chrome появилась вкладка ВКонтакте. Меняйте настроение, делитесь новостями, читайте и комментируйте сообщения друзей!



Напомним что в Баре для Хрома вы сможете также работать с письмами Яндекс.Почты, контролировать счет в Яндекс.Деньгах, следить за пробками и прогнозом погоды в вашем городе.

Установите набор полезных расширений для Google Chrome:
версия для Windows
версия для Mac OS X

В набор полезных расширений входит Яндекс.Бар, "Визуальные закладки" и "Омни поиск".
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Google Chrome,ВКонтакте,яндекс.бар,Хром,расширение