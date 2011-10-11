октябрь 2011
11 октября 2011, 12:35
Представляем вашему вниманию расширение "Omni Поиск", которое позволит в 2 клика поменять поисковую систему на ту, которая вам нужна.
Иконка текущей поисковой системы показывается в адресной строке. При клике на нее откроется окно, в котором можно выбрать поисковую систему браузера.
Установите "Омни Поиск" в Google Chrome и выберите тот поиск, который нужен вам!
21 октября 2011, 17:27
Напомним что в Баре для Хрома вы сможете также работать с письмами Яндекс.Почты, контролировать счет в Яндекс.Деньгах, следить за пробками и прогнозом погоды в вашем городе.
Установите набор полезных расширений для Google Chrome:
версия для Windows
версия для Mac OS X
В набор полезных расширений входит Яндекс.Бар, "Визуальные закладки" и "Омни поиск".