Сегодня мы запускаем возможность слушать любимую музыку прямо из браузера.

В Элементах Яндекса для Firefox или Internet Explorer появился виджет Яндекс.Музыки.



Виджет предназначен для фонового прослушивания треков без отрыва от просмотра страниц. Выбирайте любимый жанр или плейлист, и, пока вы занимаетесь своими делами, музыка будет поднимать вам настроение.



Радио в выбранном жанре доступно всем – для этого не нужно быть авторизованным в Яндексе. Для авторизованных пользователей доступно прослушивание своих плейлистов, настроенных на music.yandex.ru.





Управление музыкой производится прямо из панели Элементов – кнопки Play и Pause находятся рядом с иконкой виджета.



Этот релиз Элементов не ограничивается Музыкой. Мы учли многочисленные просьбы и добавили несколько новых возможностей.



Во-первых это быстрая смена языка перевода при пословном переводе текста. Теперь вы можете переключить язык, с которого хотите перевести слово, прямо во всплывающем окне перевода.



Во-вторых, это подключение дополнительных почтовых ящиков на вашем домене в виджете Почты.



И в-третьих теперь поддерживается быстрое переключение между аккаунтами на Яндексе.







Команда Элементов Яндекса