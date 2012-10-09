Дорогие друзья!

Сегодня вышла новая версия браузера Mozilla Firefox и в ней мы рады представить вам Элементы Яндекса 7.2 с новыми Визуальными Закладками! Выглядят они так:

Мы обновили интерфейс и теперь внешний вид Визуальных Закладок больше соответствует современным стандартам и веяниям в разработке приложений. Больше нет отдельного окна настройки каждой закладки – они все объединены в одну страницу Настроек, перейти на которую вы можете по ссылке в правом нижнем углу главной страницы.

Но самое главное наше нововведение – мы встроили автоподбор наиболее посещаемых сайтов. Теперь закладки, не закрепленные на конкретных адресах специально, будут автоматически заполняться данными из истории браузера, предоставляя вам быстрый доступ к самым популярным сайтам.

Кроме новых Визуальных Закладок в новом Firefox с расширениями от Яндекса вас также ждут приятные сюрпризы:

- от Почты: теперь PUSH-оповещения о новых письмах будут появляться мгновенно, и работать с почтой вы сможете, не перехода в веб-интерфейс;

- Умной строки: мы разделили вывод на два вертикальных блока и уменьшили шрифт, а также доработали ее изнутри. Подсказки при вводе запроса в эту строку с этого момента умеют сразу переводить слова без перехода на страницу выдачи поиска;

- и других компонентов! Добро пожаловать в мир более быстрой, качественной и приятной работы с Интернетом.

Команда Яндекс.Бара и Элементов