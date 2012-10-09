Клуб Элементов

октябрь 2012
Новый Mozilla Firefox 16
9 октября 2012, 20:09

Дорогие друзья!

Сегодня вышла новая версия браузера Mozilla Firefox и в ней мы рады представить вам Элементы Яндекса 7.2 с новыми Визуальными Закладками! Выглядят они так:

Мы обновили интерфейс и теперь внешний вид Визуальных Закладок больше соответствует современным стандартам и веяниям в разработке приложений. Больше нет отдельного окна настройки каждой закладки – они все объединены в одну страницу Настроек, перейти на которую вы можете по ссылке в правом нижнем углу главной страницы.

Но самое главное наше нововведение – мы встроили автоподбор наиболее посещаемых сайтов. Теперь закладки, не закрепленные на конкретных адресах специально, будут автоматически заполняться данными из истории браузера, предоставляя вам быстрый доступ к самым популярным сайтам.

Кроме новых Визуальных Закладок в новом Firefox с расширениями от Яндекса вас также ждут приятные сюрпризы:

-  от Почты: теперь PUSH-оповещения о новых письмах будут появляться мгновенно, и работать с почтой вы сможете, не перехода в веб-интерфейс;

- Умной строки: мы разделили вывод на два вертикальных блока и уменьшили шрифт, а также доработали ее изнутри. Подсказки при вводе запроса в эту строку с этого момента умеют сразу переводить слова без перехода на страницу выдачи поиска;

-  и других компонентов! Добро пожаловать в мир более быстрой, качественной и приятной работы с Интернетом.

 

Команда Яндекс.Бара и Элементов

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Встречайте - новые Элементы Яндекса 7.2!
11 октября 2012, 19:00

Встречайте новую версию Элементов Яндекса 7.2 для Firefox и Internet Explorer!

 

Коротко про изменения в версии Элементов 7.2:

1. Новые Визуальные закладки с новым прекрасным интерфейсом и сочными фонами.

2. Новая кнопка Я.Почты с PUSH-нотификациями - теперь письма доходят за секунды.

3. Изменения в дизайне Умной строки.

 

Скачать дистрибутив можно по ссылкам:
Элементы для Firefox
Элементы для Internet Explorer

 

А теперь подробно про изменения

 

Новые визуальные закладки 2.0
В новой версии Визуальных Закладок мы сильно изменили интерфейс, который теперь имеет некоторые общие черты с Табло Яндекс.Браузера: пропорции тумб и логотипы вместо скриншотов. Добавили привычные функции веб-браузера, которые всегда хочется иметь под рукой: доступ к последним закрытым вкладкам (в планах: добавить доступ к истории посещений и загрузкам).


Самым главным нововведением стал автоподбор сайтов по посещаемости. Теперь закладки, не закрепленные специально за определенными адресами, будут автоматически заполняться наиболее посещаемыми сайтами, чтобы у вас под рукой были только нужные страницы.

Если вы ставите новые Элементы поверх старой версии Бара, Элементов или отдельных ВЗ, все ваши закладки оттуда мигрируют в новую версию и станут закрепленными, чтобы ничего не потерялось. Если они вам уже не нужны, просто открепите их и места будут заняты автоподбором.

Новая кнопка Я.Почты с PUSH-нотификациями

Новая кнопка Я.почты отображает список только непрочитанных писем и позволяет:

            -сразу перейти к чтению нового письмо

            -отметить письмо как прочитанное/как спам/удалить не переходя на веб-почту

            -перейти к написанию нового письма или в веб-интерфейс Я.Почты для дальнейшей работы


 

PUSH-нотификации приходят к пользователю за считанные секунды, теперь ни один пользователь не пропустит срочного письма.

Дизайн нотификаций легкий и воздушный:

 

Изменения в дизайне Умной строки

Уменьшенный размер шрифта, вертикальное разделение блоков информации, поддрежка перевода в саджесте и другие приятные мелочи

 

 

И еще раз ссылочки на новые Элементы Яндекса:
Элементы для Fx 
Элементы для IE 

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