Дорогие друзья!

Те из вас, кто следит за обновлениями и всегда устанавливает новую версию Элементов для Firefox или Internet Explorer, могли заметить новую функциональность в сборке 7.4. Если вы находитесь на странице результатов поиска и проматываете ее до самого конца вниз, в нижней части окна появляется панель с рядом ссылок. Нажав на ссылку, можно перейти на другой поисковик с тем же самым запросом.

Выглядит она так:

Мы придумали эту панель для того, чтобы облегчить переход на другой поиск для тех, кто просмотрел всю страницу выдачи на первом поиске и не нашел ответ.

Расскажите нам, вы заметили эту новую «фишку»? Пользовались ей? Удобно?