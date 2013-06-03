Привет, друзья!

Хотим снова порадовать вас новостями.

На прошлой неделе появилась новая версия Визуальных закладок (уже 2.4). Было много изменений не только "под капотом", но и видимых для вас. В первую очередь хотим обратить внимание на новые настройки. Мы избавились от тяжелой отдельной страницы и кнопки "Сохранить". Эффект всех изменений можно отслеживать в реальном времени. А выглядит это так:

Также сделали побольше "готовых" закладок, чтобы было быстрее и проще создавать новые или редактировать существующие. Один клик вместо ручного ввода адреса. Листайте стрелочками справа и слева от списка:

Еще некоторое количество приятных мелочей предоставим открыть вам самим в процессе работы с расширением.

Ждем вас на visual.yandex.ru, а через пару недель предложим автоматическое обновление вашего расширения на эту версию.