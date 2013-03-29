Уважаемые все!

Если ваш браузер Google Chrome или основанный на нем Cromium вчера обновился на 26 версию ветки stable, вы можете видеть в Визуальных закладках такое

К сожалению, данная ошибка не может быть исправлена силами команды Визуальных закладок. Пожалуйста, дождитесь следующего обновления браузера. В багтрекере Chrome эта ошибка уже отмечена как исправленная.

Внимание: данное сообщение не касается браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox!

Спасибо за терпение и ваши сообщения в службу поддержки!