Уважаемые все!
Если ваш браузер Google Chrome или основанный на нем Cromium вчера обновился на 26 версию ветки stable, вы можете видеть в Визуальных закладках такое
К сожалению, данная ошибка не может быть исправлена силами команды Визуальных закладок. Пожалуйста, дождитесь следующего обновления браузера. В багтрекере Chrome эта ошибка уже отмечена как исправленная.
Внимание: данное сообщение не касается браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox!
Спасибо за терпение и ваши сообщения в службу поддержки!