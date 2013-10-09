Уважаемые читатели нашего клуба!

Сегодня мы представляем вам обновленную версию Элементов Яндекса для браузера Google Chrome, в которой основной упор был сделан на повышение безопасности вашего серфинга в сети.

Яндекс.Безопасность - это новый компонент Элементов, который помогает обезопасить ваше пребывание в интернете при помощи технологии Safe Browsing и защиты от тайпсквоттинга.Технология Safe Browsing, уже применяемая в Яндекс.Браузере, позволяет предупредить пользователя о переходе на сайт с вредоносным кодом, исполнение которого может инициировать утечку или потерю данных, а также причинить вред компьютеру.Защита от тайпсквоттинга позволяет защитить пользователей от созданных мошенниками сайтов, которые внешним видом и своим адресом схожи с уже известными ресурсами. Например, http://vvlkontakte.ru. Пользователи могут не заметить подмену и ввести свои данные на поддельном сайте. Элементы Яндекса в подобной ситуации предупредят и предложат перейти на настоящий сайт.

Установить обновленные Элементы Яндекса для Google Chrome вы можете на http://element.yandex.ru/. При желании вы можете установить Яндекс.Безопасность отдельным расширением из Chrome Web Store.