Друзья!

Многие из вас уже давно задают нам вопросы, как поступить, если ваш компьютер сломан и вы хотите восстановить свои старые настройки на новом, или что сделать, чтобы на двух компьютерах все было одинаково.

С сегодняшнего дня мы готовы наконец дать на них ответ. Элементы 7.8 и Визуальные закладки 2.6 помогут вам сохранять и перемещать важные для вашей работы параметры расширений и браузеров. Представляем Синхронизацию:

- между MozillaFirefox, InternetExplorer, YandexBrowser в любом направлении

- браузерные закладки, Визуальные закладки, история браузинга, данные форм ввода, пароли

- нужен только логин Яндекса, никаких новых регистраций

Просто включите синхронизацию, укажите ваши логин и пароль на Яндексе и настройте, что именно должно синхронизироваться. Остальное мы сделаем сами.

. Установите Элементы 7.8 с element.yandex.ru

2. Нажмите кнопку «Включить синхронизацию» на Визуальных закладках

3. Заполните предложенные поля

4. Готово!

Если вы захотите впоследствии отключить синхронизацию или изменить параметры, зайдите в Настройки Элементов и откройте страницу настроек Синхронизации

Будем рады вашим откликам и пожеланиям.

Enjoy!