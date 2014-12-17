Сегодня мы представляем вам обновление Элементов Яндекса , которое позволит сохранить картинки и просматриваемые в браузере файлы в Яндекс.Диске. А получив короткую ссылку на файл, вы сможете быстро поделиться ими со своими друзьями.

Достаточно навести курсор мыши на картинку, после чего появится кнопка, через которую можно отправить рисунок в Диск.

С просматриваемыми в браузере файлами (например, doc или pdf) все не менее просто. После открытия документа вы увидите кнопку с предложением.

Установить все Элементы вы можете с element.yandex.ru. Пользователи Google Chrome и других браузеров на основе Chromium могут найти все Элементы по отдельности в Chrome Web Store.