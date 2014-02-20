1. В ряде случаев при обновлении Элементов Яндекса и Визуальных закладок для Google Chrome расширение может быть отключено. При этом будет показано информационное сообщение, в котором нужно нажать "Включить расширение":

2. Если сообщение не появилось, то нужно перейти в "Настройки", выбрать пункт "Инструменты" и далее "Расширение":

3. В настройках расширений выбрать расширение, например, "Визуальные закладки" и нажать чек-бокс "Включить":

Если у вас не получилось включить Элементы Яндекса или Визуальные закладки для Google Chrome по этой инструкции, то сообщите о своей проблеме в нашу службу поддержки http://feedback2.yandex.ru/element/

Скачать новые версии Элементов Яндекса и Визуальных закладок для Google Chrome можно по ссылкам:

Элементы Яндекса - http://element.yandex.ru/

Визуальные закладки - http://visual.yandex.ru/