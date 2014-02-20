Клуб Элементов

февраль 2014
Возможные отключения расширений Яндекса в Google Chrome
20 февраля 2014, 15:50

1. В ряде случаев при обновлении Элементов Яндекса и Визуальных закладок для Google Chrome расширение может быть отключено. При этом будет показано информационное сообщение, в котором нужно нажать "Включить расширение":

 

 

 

2. Если сообщение не появилось, то нужно перейти в "Настройки", выбрать пункт "Инструменты" и далее "Расширение":

 

 

 

3. В настройках расширений выбрать расширение, например, "Визуальные закладки" и нажать чек-бокс "Включить":

 

 

 

 

Если у вас не получилось включить Элементы Яндекса или Визуальные закладки для Google Chrome по этой инструкции, то сообщите о своей проблеме в нашу службу поддержки http://feedback2.yandex.ru/element/

 

Скачать новые версии Элементов Яндекса и Визуальных закладок для Google Chrome  можно по ссылкам:

Элементы Яндекса - http://element.yandex.ru/

 

Визуальные закладки - http://visual.yandex.ru/

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