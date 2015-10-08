Клуб Я.Субботника

фото автора

Я.Субботник — это технологическое мероприятие Яндекса, основной аудиторией которого являются разработчики и технические специалисты. 


Здесь вы узнаете о технологиях, инновациях, полезных практиках, решениях, а также API Яндекса.

Я.Субботник по фронтенду
8 октября 2015, 15:55
фото автора

Добрый день,

Делимся хорошей новостью для фронтенд-разработчиков — 17 октября в Москве пройдет Я.Субботник по фронтенду!

Докладчики из Яндекса расскажут о способах измерения производительности приложений WebGL, проектировании и поддержке API, особенностях и отличиях Open Source библиотеки bem-components, поделятся опытом применения SVG и не только. Полная программа конференции опубликована на сайте

Мероприятие пройдёт офисе Яндекса по адресу: г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, конференц-зал «Экстрополис».

Участие в Я.Субботнике бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить приглашение, так как количество мест в зале ограничено. Регистрация закроется 15 октября.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!

2015,анонс,москва,программа
Я.Субботник в Минске
2 октября 2015, 12:09
фото автора

Доброго дня!

Рады сообщить, что 10 октября в Минске пройдет первый Я.Субботник в этом году.

В программе доклады разработчиков Яндекса из Минска, Москвы и Екатеринбурга.

Мы поговорим о новых сборщиках писем в Яндекс.Почте, о том, как реализуется стандарт IMAP, об особенностях разработки нативных плагинов для Unity и о многом другом. По традиции после выступлений можно будет пообщаться с докладчиками и другими участниками мероприятия.

Полная программа конференции опубликована на сайте

Мероприятие пройдёт на площадке Event Space по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, д.16а.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но регистрация обязательна, так как количество мест в зале ограничено. Регистрация закроется 8 октября.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!

минск,2015,анонс
Я.Субботник в Нижнем Новгороде, 13 декабря 2014
10 декабря 2014, 15:34
фото автора

Доброго дня!

13 декабря в Нижнем Новгороде пройдет заключительный в этом году Я.Субботник.

Приглашаем опытных разработчиков пообщаться на профессиональные темы с сотрудниками Яндекса и другими специалистами. Вы сможете обсудить актуальные вопросы в области бэкенда и мобильной разработки и просто провести выходной в хорошей компании.

Сотрудники московского и нижегородского офисов Яндекса расскажут про технологическую сторону некоторых продуктов Яндекса, наши решения в работе с видеоконтентом и изображениями и вопросы информационной безопасности.

Мы поделимся историей про Яндекс.Браузер: как организован процесс разработки в условиях того, что нужно совершенствовать продукт и при этом регулярно обновлять унаследованные исходные коды Chromium. Поговорим про мобильную Яндекс.Почту: почему мы решили сделать новое API, как работали со скоростью, оптимизацией трафика, ревизией контейнеров и не только. Обсудим принцип работы системы, которая помогла нам бороться с нелегально загруженными роликами на Яндекс.Видео. Затем расскажем, как сделать стримминг для сервиса, который хранит миллионы видеофайлов. Обратимся к теме свёрточных нейронных сетей, которые используются во многих задачах компьютерного зрения. А также, поговорим о том, где прячутся мобильные вирусы, какие опенсорс-инструменты стоят на страже безопасности бэкенда и как безопасно передавать данные между мобильным приложением и бэкендом.


Полная программа конференции опубликована на сайте.

Мероприятие пройдёт в конференц-зале «1 этаж» конгресс-центра «Ока Премиум» по адресу г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но регистрация обязательна, так как количество мест в зале ограничено.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!

нижний новгород,анонс,13.12.14,2014
Я.Субботник по фронтенду в Киеве, 22 ноября 2014
18 ноября 2014, 15:36
фото автора

Привет!

Наконец, у нас хорошая новость для фронтенд-разработчиков!

22 ноября в Киеве пройдет Я.Субботник, на котором сотрудники Яндекса из киевского, минского, московского и санкт-петербургского офисов поделятся опытом разработки, расскажут об использовании разных технологий и инструментов для фронтендеров, а также покажут готовые способы решения проблем, возникающих при создании сайта.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить письмо-приглашение — количество мест в зале ограничено.

Конференция пройдет в конференц-зале отеля Президент по адресу г. Киев, ул. Госпитальная, 12.

Для всех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов. Задавать вопросы докладчикам и делиться своими комментариями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации. 

До встречи!

3 комментария
анонс,киев,22.11.2014,2014
Видео докладов Я.Субботника в Новосибирске
15 ноября 2014, 21:15
фото автора

18 октября в Новосибирске прошел Я.Субботник. Около 170 разработчиков из Новосибирска, Томска, Кемерово и Барнаула собрались в зале, чтобы послушать выступления сотрудников Яндекса на актуальные темы, узнать что-то новое и просто пообщаться с докладчиками и коллегами за чашкой кофе.

В программу Я.Субботника вошли доклады про поиск вредоносного кода и борьбу с ним, о способах борьбы с ростом инфраструктуры сервисов и про то, как наладить многопоточное взаимодействие в браузере без использования мьютексов и условных переменных. А также целая секция, посвященная новой версии Яндекс.Музыки. Мы рассказали как и зачем проходил процесс обновления, с какими проблемами столкнулись и как боролись, переписывая iOS-приложение, а также как устроен бэкенд и что пришлось поменять в API и архитектуре.

Cпасибо всем, кто пришел к нам на мероприятие или смотрел онлайн-трансляцию, задавал вопросы докладчикам в зале или твиттере, общался и делился своими впечатлениями. Сибирский Я.Субботник был по-настоящему тёплым  

фото автора

Посмотреть фотоотчет мероприятия можно в альбоме на Яндекс.Фотках или в социальных сетях Яндекс.Мероприятий — Facebook или Вконтакте

Видеозаписи докладов доступны на сайте events.yandex.ru, а также в нашем клубе. Смотрите и рассказывайте знакомым, кому это может быть интересно!

До новых встреч!
2014,новосибирск,18.10.2014,доклад,какэтобыло,программа
Новая Яндекс.Музыка. Бэкенд
15 ноября 2014, 19:16
фото автора

Новосибирск, 18 октября 2014 

Александр Гутман

Работаю в Яндексе с 2009 года. Разрабатывал некоторые проекты, связанные с пробками, занимался Яндекс.Календарем. Потом руководил разработкой Яндекс.Музыки, а сейчас работаю с большими данными.

О докладе

Недавно мы запустили полностью переработанную версию Яндекс.Музыки. Раньше сервис был просто большим каталогом музыки, а теперь он построен вокруг интересов пользователя. Запуск новой версии потребовал переработки всех компонентов сервиса.

Я расскажу, как мы писали бекенд для новой Яндекс.Музыки и как вообще он устроен, что пришлось поменять в API и архитектуре сервиса при переделке, что мы сделали нового и как всё это запускали. Также вы узнаете, как на сервисе работают рекомендации и радио.

скачать презентациювидео

1 комментарий
2014,доклад,новосибирск,александр гутман,18.10.2014
Новая Яндекс.Музыка. Особенности разработки iOS-клиента
15 ноября 2014, 19:11
фото автора
фото автора

Новосибирск, 18 октября 2014 года

Егор Чиглинцев.

Пришёл в Яндекс в 2014 году на должность iOS-разработчика. В 2011 году закончил Новосибирский государственный университет. Сейчас занимается разработкой приложений Яндекс.Музыки на платформе iOS.

Сергей Зайцев.

Пришёл в Яндекс в 2014 году на должность старшего iOS-разработчика. В 2003 году закончил Новосибирский государственный технический университет. Сейчас руководит командой разработки приложений Яндекс.Музыки на платформе iOS.

О докладе

Осенью 2013 года мы приняли решение переписать iOS-приложение Яндекс.Музыки. Именно так получилась версия 3.0. В докладе небольшой рассказ о том, что «под капотом» нашего приложения, с какими нестандартными проблемами мы столкнулись при разработке и как с ними справлялись.

скачать презентациювидео

скачать презентациювидео

1 комментарий
2014,сергей зайцев,егор чиглинцев,новосибирск,18.10.2014,доклад
Новая Яндекс.Музыка. Зачем и как мы переделывали сервис
15 ноября 2014, 18:31
фото автора

Новосибирск, 18 октября 2014 

Андрей Гевак

Пришёл в Яндекс в 2011 году как выпускник первой Школы менеджеров Яндекса (ШМЯ). В 2012 году окончил МГТУ им. Баумана по специальностям инженер-физик и менеджер. Сейчас отвечает за мобильные клиенты сервиса Яндекс.Музыка.

О докладе

В конце 2013 года команда сервиса Яндекс.Музыка начала разработку новой версии. Новой получилась не только «шкурка», то есть дизайн, но и сами возможности. Мы переосмыслили поведение пользователей на сайте и в приложении и иначе оценили потребность людей в новой музыке. В результате этого получилась нынешняя версия music.yandex.ru и её мобильные клиенты. В докладе я расскажу о том, как шёл процесс переосмысления, почему мы сделали именно так, как сделали, и что из этого всего вышло.

скачать презентациювидео

андрей гевак,2014,доклад,новосибирск,18.10.2014
Многопоточность в браузере. Модель акторов
15 ноября 2014, 18:25
фото автора

Новосибирск, 18 октября 2014 

Константин Крамлих

Разработчик группы внутренних компонентов Яндекс.Браузера. Выпускник факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета. В Яндексе работаю около года. В Браузере занимаюсь механизмами проигрывания аудио и видео и защитой от сайтов с вредным контентом. До Яндекса занимался разработкой мультимедийных приложений.

О докладе

Я расскажу о том, как наладить многопоточное взаимодействие в браузере без использования мьютексов и условных переменных. Доклад будет интересен тем, кто пишет на языке C++ и разрабатывает многопоточные сервисы и приложения.

скачать презентациювидео

2014,доклад,новосибирск,константин крамлих,18.10.2014
Как справляться с ростом инфраструктуры сервиса
15 ноября 2014, 18:19
фото автора

Новосибирск, 18 октября 2014 

Игорь Андреев

Администратор инфраструктуры Hadoop. C 2012 по 2014 год работал программистом на С++ в Navitel. В 2014 году пришел в Яндекс в группу администирования инфраструктуры. В 2013 году закончил ФИТ НГУ, сейчас учится в магистратуре.

О докладе

Инфраструктура любого сервиса со временем растёт. Внедряются новые технологии, становится больше серверов, растут затраты на рутинные технические операции. В первой части доклада я расскажу в общем о процессах роста, а во второй на конкретных примерах покажу, как мы с этим справляемся. В частности, мы поговорим про Salt — систему управления конфигурацией.

скачать презентациювидео

2014,доклад,игорь андреев,новосибирск,18.10.2014
Безопасность сайта: мифы и реальность
15 ноября 2014, 17:59
фото автора

Новосибирск, 18 октября 2014 

Петр Волков

Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Работал в «Лаборатории Касперского», занимаясь анализом вредоносного кода, веб-разработкой и образовательными программами для студентов. С 2011 года — вирусный аналитик в Яндексе.

О докладе

В поисковой выдаче Яндекса иногда можно встретить предупреждения о том, что сайт может быть небезопасен для компьютера или мобильного устройства пользователя. О том, что это значит, где найти вредоносный код и как его удалить, вы услышите из первых уст — от вирусного аналитика Яндекса.

скачать презентациювидео

2014,доклад,новосибирск,петр волков,18.10.2014
Я.Субботник в Новосибирске: бэкенд в Сибири
10 октября 2014, 16:39
фото автора

У нас снова хорошие новости для бэкенд-разработчиков — 18 октября в Новосибирске пройдет Я.Субботник по бэкенду.

Сотрудники Яндекса из Москвы и Новосибирска расскажут про безопасность сайтов и как справляться с ростом инфраструктуры сервиса, как и зачем появилась новая Яндекс.Музыка и как наладить многопоточное взаимодействие в браузере без использования мьютексов и условных переменных.

Подробные описания докладов смотрите на сайте

Участие в Я.Субботнике, как и всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо. 

Мероприятие пройдёт в конференц-зале «Лекториум» в ЦИТ «Академпарк» по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации. Но живое общение гораздо ценнее, поэтому лучше приезжайте.

анонс,новосибирск,18.10.2014,2014
Видео докладов с Я.Субботника по бэкенду в Екатеринбурге
1 октября 2014, 20:20
фото автора

20 сентября в Екатеринбурге прошел Я.Субботник по бэкенду — докладчики из московского и екатеринбургского офисов Яндекса поделились своим опытом и знанием с разработчиками из Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Первоуральска.

Для всех, кто не смог присутствовать или посмотреть онлайн-трансляцию, а также для тех, кто хочет пересмотреть понравившиеся доклады — мы опубликовали видеозаписи выступлений. Ссылки на все доклады — в этом посте. 

 

 

екатеринбург,20.09.2014,доклад,программа,2014
Программист и математика: счастливы вместе?
30 сентября 2014, 20:54
фото автора

Екатеринбург, 20 сентября 2014 

Иван Бибилов

Закончил Радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. С 2007 года работает в Яндексе. Занимается проектами, использующими Python и Django. Руководитель группы разработки справочных сервисов.

О докладе

Женаты? Всё сложно? В активном поиске? Какие отношения складываются у программистов с математикой? Как часто они пересекаются? Нужна ли программисту математика, чтобы быть счастливым и успешным на рынке труда? В докладе я отвечу на эти вопросы, поделюсь своим опытом и примерами из жизни реальных сервисов, разрабатываемых в Екатеринбурге.

скачать презентациювидео

екатеринбург,20.09.2014,доклад,иван бибилов,2014
Правильная организация клиент-карточного взаимодействия
30 сентября 2014, 20:50
фото автора

Екатеринбург, 20 сентября 2014 

Антон Корзунов

Разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт. Раньше работал над проектами Wikimapia.org, GdeEtotDom.ru и eSosedi.ru.

О докладе

Как говорил один человек, нет данных — нет проблемы. Но проблема в том, что в современном мире данные есть, и их много. Ещё в современном мире очень любят данные отображать, например, на карте — только это не всегда хорошо получается.

Из доклада вы узнаете о типичных ошибках передачи данных на карту и простых способах этих ошибок избежать.

скачать презентациювидео

екатеринбург,20.09.2014,доклад,антон корзунов,2014
Автоматизация нагрузочного тестирования
30 сентября 2014, 20:46
фото автора

Екатеринбург, 20 сентября 2014 

Григорий Липин

Закончил факультет электроники и системотехники МГУЛ. Занимается нагрузочным тестированием более семи лет. В Яндексе с 2010 года. В настоящий момент работает над улучшением производительности Яндекс.Карты.

О докладе

Как нагрузочное тестирование происходит в Яндексе и как можно его автоматизировать с помощью инструмента Яндекс.Танк.

скачать презентациювидео

екатеринбург,20.09.2014,доклад,григорий липин,2014
Асинхронность и многопоточность в Яндекс.Такси
30 сентября 2014, 20:43
фото автора

Екатеринбург, 20 сентября 2014 

Дмитрий Курилов

Окончил радиотехнический факультет УрФУ в 2010 году. Работает в Яндексе с 2011, в настоящее время разрабатывает Такси.

О докладе

Интерактивный сервис должен управлять разнонаправленными потоками данных в реальном времени. При этом важно использовать ресурсы процессора максимально эффективно и минимизировать время доставки сообщения. Рассмотрим эти проблемы и способы их решения на примере разработки Яндекс.Такси.

скачать презентациювидео

екатеринбург,20.09.2014,доклад,дмитрий курилов,2014
Архитектура высоконагруженного сервиса на примере бэкенда Яндекс.Store
30 сентября 2014, 20:39
фото автора
фото автора

Екатеринбург, 20 сентября 2014 года

Андрей Урусов.

В 1997 году закончил факультет робототехники и комплексной автоматизации МГТУ им. Н.Э. Баумана. На родной кафедре читает курс лекций по имитационному моделированию, консультирует по курсовым и дипломным работам. В 2013 году пришёл в Яндекс разрабатывать бэкенд Яндекс.Store. Отвечает за протокол работы с мобильным клиентом, интеграцию с другими сервисами, особое внимание уделяет производительности.

Алексей Васильев.

Пришёл в Яндекс в 2011 году на должность стажёра-разработчика. В 2012 году закончил факультет кибернетики МИФИ. Сейчас отвечает за разработку бэкенда Яндекс.Store и некоторых других мобильных проектов. Увлекается фотографией и путешествиями.

О докладе

Яндекс.Store — это магазин приложений для устройств на платформе Android. Для безотказной работы ему необходим мощный бэкенд. Мы поговорим об архитектуре сервиса: об особенностях использования MongoDB в высоконагруженных проектах, а также о том, как мы проектировали протокол взаимодействия.

скачать презентациювидео

2014,20.09.2014,екатеринбург,доклад,алексей васильев,андрей урусов
Архитектура Яндекс.Маркета вчера и сегодня
30 сентября 2014, 20:36
фото автора
фото автора

Екатеринбург, 20 сентября 2014 года

Роман Гершкович.

Работает в отделе эксплуатации инфраструктурных и финансовых сервисов Яндекса с 2011 года. С 2013 — руководитель группы администрирования Маркета. В компанию пришёл после КИТ — Курсов информационных технологий Яндекса.

Юрий Манушкин.

Работает в Яндексе с 2006 года. С 2013 руководит службой разработки выдачи и индексации Маркета.

О докладе

За годы существования Яндекс.Маркет вырос в несколько раз. Мы расскажем о четырёх основных подсистемах подготовки и выдачи данных сервиса — роботе, индексаторе, раскладчике и поиске. Вы узнаете, как изменились эти компоненты вместе с аппаратной частью с течением времени, как часто мы обновляем данные и как сегодня обеспечивается масштабируемость и отказоустойчивость Маркета.

скачать презентациювидео

2014,юрий манушкин,20.09.2014,екатеринбург,доклад,роман гершкович
Использование распределённой очереди задач для обработки данных в бекенде спортивных проектов Яндекса
30 сентября 2014, 20:16
фото автора

Екатеринбург, 20 сентября 2014 

Александр Южаков

Закончил Сургутский государственный педагогический университет в 2007 году. Самостоятельно разработал несколько информационных систем, а в 2013 году пришёл в Яндекс, где занялся разработкой бекенда спортивных проектов. Участвовал в создании проектов к Олимпиаде в Сочи, чемпионатам мира по хоккею и футболу 2014 года.

О докладе

Я расскажу о том, как можно использовать распределённую очередь задач на основе Celery, а также быстро и эффективно выполнять импорт данных из множества источников с последующим экспортом. Доклад будет интересен тем, кто пишет на языке Python или разрабатывает сервисы, основанные на агрегации данных.

скачать презентациювидео

2 комментария
екатеринбург,20.09.2014,доклад,александр южаков,2014