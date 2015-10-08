Клуб Я.Субботника

Добрый день,

Делимся хорошей новостью для фронтенд-разработчиков — 17 октября в Москве пройдет Я.Субботник по фронтенду!

Докладчики из Яндекса расскажут о способах измерения производительности приложений WebGL, проектировании и поддержке API, особенностях и отличиях Open Source библиотеки bem-components, поделятся опытом применения SVG и не только. Полная программа конференции опубликована на сайте.

Мероприятие пройдёт офисе Яндекса по адресу: г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, конференц-зал «Экстрополис».

Участие в Я.Субботнике бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить приглашение, так как количество мест в зале ограничено. Регистрация закроется 15 октября.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!