Непростое путешествие, разница во времени, 12 докладов, в том числе 2 по скайпу из Москвы и Симферополя, и 10 часов непрерывного общения!
Мы надеемся, что вам было познавательно, интересно, полезно и комфортно, поскольку мы уехали с четким ощущением, что «казахи — клевые»!
Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн
- «Яндекс в Казахстане», Жанат Абылкасым
- «Качество поиска: экспертные оценки и исследование пользовательского поведения», Ольга Мегорская
- «Веб-виджеты Яндекса и с чем их едят», Евгений Бордунов
- «Архитектура фронтенда Яндекс.Почты», Алексей Андросов
- «Куда движется вёрстка и верстальщики Яндекса», Олег Мохов
- «Touch it: новое мобильное направление веб-разработки», Кир Белевич, Сергей Горобцов
- «От Ванкувера до Азиады: как мы делаем спортивные проекты», Иван Бибилов
- «Зачем и когда мы проводим нагрузочное тестирование», Нурлан Нугуманов
- «Лунапарк: теория и практика», Ерлан Аманбаев
- «Основные проблемы и грабли в разработке видеохостингов», Алексей Ефимов
- «Yandex MapKit для Android OS в примерах», Максим Хромцов
- «Как мы делаем панорамы улиц», Максим Хохлов
- «Казахи клевые!», Видео-отчет
- «Я.Субботник в Алматы: Панорамы города на Яндексе и многое другое», Вопросы-ответы, Часть 1
- «Я.Субботник в Алматы: нефтяники или айтишники?!», Вопросы-ответы, Часть 2