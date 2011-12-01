19 ноября 2011 года в Новосибирске впервые прошел Я.Субботник, и мы до сих пор под впечатлением!



Надо сказать, что добраться до Сибири было не просто. Мы несколько раз сдвигали дату, и приехали в самое морозное время



Путешествие было что надо: вылетели в 10 утра по Москве, когда день только начинался, а сели в 5 вечера по Новосибирску, когда город был уже укутан мягким ночным покрывалом, под хрустящий снег и морозное пощипывание на щеках. Добавить к этому 3 часа разницы, и представить как "регистрация на мероприятие откроется в 9 утра по Новосибирску, а значит, в 6 утра по Москве, на площадке нам нужно быть на час раньше, омг, зато закончим в обед, опять же по Москве!".



Но как только мы начали мероприятие, забыли обо всех трудностях, потому что несмотря ни на что, люди в Новосибирске гостеприимные, любознательные и очень душевные!







P.S. Говорили про автоматизацию тестирования веб-форм и фреймворк для клиентской валидации SVARX, как наши верстальщики пытаются справиться с CSS3 и что такое «веб для незрячих». Показали, как выглядит и работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Рассказали, как правильно приручать сайты. Заглянули в Yandex Map Kit для iOS и попробовали что-то из этого сделать! Добавили Яндекс.Карт для Windows Phone 7, того, как мы храним и показываем Яндекс.Карты, и Панорам улиц.

Доклады целиком будут в наших следующих постах! Не пропускайте!