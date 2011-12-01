Клуб Я.Субботника

декабрь 2011
Я.Субботник в Алматы 15 октября 2011
1 декабря 2011, 18:13
В конце октября Я.Субботник приехал в Казахстан, чтобы в приятной уютной домашней атмосфере рассказать о технологиях и решениях Яндекса, которые имеют отношение к региону или могут быть полезны разработчикам.

Непростое путешествие, разница во времени, 12 докладов, в том числе 2 по скайпу из Москвы и Симферополя, и 10 часов непрерывного общения!

Мы надеемся, что вам было познавательно, интересно, полезно и комфортно, поскольку мы уехали с четким ощущением, что «казахи — клевые»!

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн


15.10.2011,программа,алматы
Мы ехали, ехали... (с)
14 декабря 2011, 14:40

19 ноября 2011 года в Новосибирске впервые прошел Я.Субботник, и мы до сих пор под впечатлением!

Надо сказать, что добраться до Сибири было не просто. Мы несколько раз сдвигали дату, и приехали в самое морозное время

Путешествие было что надо: вылетели в 10 утра по Москве, когда день только начинался, а сели в 5 вечера по Новосибирску, когда город был уже укутан мягким ночным покрывалом, под хрустящий снег и морозное пощипывание на щеках. Добавить к этому 3 часа разницы, и представить как "регистрация на мероприятие откроется в 9 утра по Новосибирску, а значит, в 6 утра по Москве, на площадке нам нужно быть на час раньше, омг, зато закончим в обед, опять же по Москве!".

Но как только мы начали мероприятие, забыли обо всех трудностях, потому что несмотря ни на что, люди в Новосибирске гостеприимные, любознательные и очень душевные!



P.S. Говорили про автоматизацию тестирования веб-форм и фреймворк для клиентской валидации SVARX, как наши верстальщики пытаются справиться с CSS3 и что такое «веб для незрячих». Показали, как выглядит и работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Рассказали, как правильно приручать сайты. Заглянули в Yandex Map Kit для iOS и попробовали что-то из этого сделать! Добавили Яндекс.Карт для Windows Phone 7, того, как мы храним и показываем Яндекс.Карты, и Панорам улиц.

Доклады целиком будут в наших следующих постах! Не пропускайте!

2 комментария
какэтобыло,новосибирск,19.11.2011
Автоматизация тестирования веб-форм
22 декабря 2011, 04:35
фото автора
Илья Кацев. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, защитил диссертацию по теории игр на степень PhD в VU University Amsterdam (Нидерланды). В Яндексе занимается автоматизацией тестирования (имитация действий пользователя и анализ результата).

О докладе
Автоматизация тестирования веб-форм.

Рассказ пойдет о том, как в Яндексе организовано автоматическое тестирование форм в веб-интерфейсах. В зависимости от того, какая информация о форме нам известна, мы можем проводить различные тесты. В каких ситуациях можно автоматически распознать и выделить элементы формы на странице, даже если никакой информации о странице у нас нет? Как мы создаем наборы тестовых сценариев для проверок, когда уже обладаем какой-то информацией о форме?





илья кацев,доклад,новосибирск,19.11.2011
SVARX, или Борьба с большими формами
22 декабря 2011, 04:49
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Макс Ширшин. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Родился и вырос в Москве, окончил Государственную классическую академию по специальности «математика и информатика». В IT-сфере с 1998 года, специализация — разработка интерфейсов для веба и мобильных платформ. В Яндексе занимается интерфейсами рекламных технологий и сервисов.

О докладе
SVARX, или Борьба с большими формами.

Как реализовать и поддерживать валидацию сложных веб-форм? Зачем проверять формы на стороне клиента? Что должен уметь фреймворк для клиентской валидации? Зачем был придуман SVARX, как он устроен и как начать его использовать?





доклад,новосибирск,19.11.2011,максим ширшин
CSS3 фарш
22 декабря 2011, 04:53
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Олег Мохов. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Родился и вырос в Екатеринбурге. В 2010 году окончил УрГУ и попал в Яндекс. Работал над новой Яндекс.Почтой, помогал в разработке Видео. Сейчас занимается веб-чатом, календарём и внутренними проектами.

О докладе
CSS3 фарш.

Давайте приготовим что-нибудь вкусненькое на CSS3. Сварим немного градиентов, перемешаем со скруглёнными уголками, добавим «тенюшек» и заправим всё это флексбоксом. Такой винегрет новых технологий даёт кучу интересных результатов, когда свойства бывают несовместимы друг с другом, и дизайнеры, которым дали в руки напильник из CSS3, рисуют «космические» картинки, о которых и не подозревают разработчики веб-стандартов. Рассказ пойдет о том, как верстальщики Яндекса пытаются справиться с этим «фаршем», и что из этого обычно получается.





новосибирск,доклад,олег мохов,19.11.2011
Веб для незрячих
22 декабря 2011, 04:58
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Сергей Горобцов. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
С 2007 года работает разработчиком интерфейсов в екатеринбуржском офисе Яндекса. Участвовал в разработке ряда сервисов, таких как Музыка, Расписания, Видео, Погода. В свободное от работы время занимается изучением вопросов доступности сайтов для незрячих и людей с дефектами зрения.

О докладе
Веб для незрячих.

Вводная по основным минимальным моментам поддержки вспомогательных технологий в вебе. Мы поговорим о способах взаимодействия с программами экранного чтения. Будут приведены рекомендации по работе с элементами форм, а также рассказано о проблемах кастомных элементов форм. А еще мы рассмотрим accessibility в HTML5.





доклад,новосибирск,19.11.2011,сергей горобцов
Архитектура фронтенда Яндекс.Почты
22 декабря 2011, 05:02
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Алексей Андросов. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается новыми клиентскими технологиями.

О докладе
Архитектура фронтенда Яндекс.Почты.

Яндекс.Почта – это большое ajax-приложение. Из доклада вы узнаете, как работает фронтенд почты изнутри, как загружаются данные, обновляется страница и происходит взаимодействие с пользователем, какой мы используем шаблонизатор и почему, как живут самые разные приложения (Яндекс.Подписки, История общения) в рамках одной почтовой платформы.





алексей андросов,доклад,новосибирск,19.11.2011
Приручая сайты
22 декабря 2011, 05:06
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Николай Сиварев. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Окончил Ярославский государственный университет, факультет ИВТ. В 2010 году вместе с командой Вебвизора пришёл работать в Яндекс. В Яндексе участвует в разработке Метрики.

О докладе
Приручая сайты.

В Метрике есть карта кликов, карта ссылок, плеер Вебвизора – всё это веб-приложения, которые поверх произвольной страницы в интернете показывают какие-то данные. Рассказ пойдет о нескольких подходах к созданию таких приложений, достоинствах и недостатках каждого подхода.





николай сиварев,доклад,новосибирск,19.11.2011
Yandex Map Kit для iOS в примерах
22 декабря 2011, 05:09
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Роман Бусыгин. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
В 2007 году закончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. В Яндексе с 2007 года. Сначала занимался нагрузочным тестированием. После того как Apple анонсировала первую бету iOS SDK, решил попробовать силы в разработке под iOS. С тех пор занимается программированием под iOS. В частности, в Яндексе участвует в разработке Яндекс.Карт для iOS, а также «сопереживает» остальным приложениям компании для iOS.

О докладе
Yandex Map Kit для iOS в примерах.

На докладе вы узнаете, что такое Yandex Map Kit для iOS, чем он лучше Apple Map Kit Framework и как внедрять его в свои мобильные приложения.





доклад,новосибирск,19.11.2011,роман бусыгин
Разработка Яндекс.Карт для Windows Phone 7
22 декабря 2011, 05:12
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Константин Заикин. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Выпускник математического факультета Иркутского государственного университета.  .net  разработчик, начинал с Framework 1.1. Разрабатывал Windows Forms, ASP, ASP.net, Silverlight приложения. В Яндексе с 2011 года, занимается разработкой для устройств на Windows Phone 7.

О докладе
Разработка Яндекс.Карт для Windows Phone 7.

Рассказ про приложение Яндекс.Карты для Windows Phone 7 и его разработку. В докладе рассматриваются архитектура приложения, тестирование и профилирование приложений под Windows Phone 7, освещаются особенности кроссплатформенной Silverlight-разработки.





доклад,константин заикин,новосибирск,19.11.2011
Земля в коробочке: хранят и показывают Яндекс.Карты
22 декабря 2011, 05:16
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Илья Шаров. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Руководитель группы администрирования геоинформационных сервисов.  В Яндексе с 2007 года. Занимается обеспечением работоспособности проектов 24x7x365, а также (в свободное время) инфраструктурой и архитектурой Яндекс.Карт.

О докладе
Земля в коробочке: хранят и показывают Яндекс.Карты.

Современные карты – это сотни миллионов небольших объектов. Разумеется, так было не всегда. Мы расскажем, как мы хранили наш первый миллион тайлов, с какими сложностями столкнулись во время роста, как их решили и где храним все наши карты сейчас. Также мы обсудим, почему иногда полезно оглядываться назад и какие выводы можно сделать из опыта четырехлетней давности. Немного упомянем о том, как не бояться первых тысяч пользовательских запросов в  секунду, и поговорим о волшебном слове «кеширование».





3 комментария
илья шаров,доклад,новосибирск,19.11.2011
Как мы делаем Панорамы
22 декабря 2011, 05:19
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Максим Хохлов. Новосибирск, 19 ноября 2011 года
Менеджер Панорам в команде Яндекс.Карт. В Яндексе — с апреля 2011 года, до этого работал координатором онлайн-стратегии и проектов в странах Центральной и Восточной Европы в PricewaterhouseCoopers (PwC).

О докладе
Как мы делаем Панорамы.

Яндекс.Карты — самый популярный картографический интернет-сервис в России. Мы помогаем пользователю сориентироваться на местности и отвечаем на вопросы «Как это выглядит?», «Как пройти или доехать?», «Что интересного вокруг?». Для этого у нас есть схемы, спутниковые фотографии, Народная карта, Панорамы улиц и фотографии домов. Релиз Панорам в каждом новом городе — сложный технологический процесс. Он состоит из следующих этапов: предварительная разметка карт, съёмка изображений с записью GPS-координат, «склейка» панорамных изображений, подготовка и обработка фотографий и данных и, наконец, их публикация на сервисе. В докладе пойдет речь о «внутренней кухне» каждого из этапов.





доклад,новосибирск,19.11.2011,максим хохлов
Я.Субботник в Новосибирске 19 ноября 2011
22 декабря 2011, 05:46

Практически середина ноября, а точнее 19 ноября 2011 года, принесла нам первый Я.Субботник в Новосибирске.

Несмотря на разницу во времени, прохладу и недосып, сотрудники Яндекса или "субботничные докладчики" рассказали про технологии и решения Яндекса, которые могут быть полезны разработчикам Сибири.

Сегодня мы собрали их для вас в этом архиве.

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн

 

новосибирск,программа,19.11.2011