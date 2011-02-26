Клуб Я.Субботника

февраль 2011
Я.Субботник в Санкт-Петербурге 26 февраля 2011
26 февраля 2011, 04:17
Первый Я.Субботник в Санкт-Петербурге.
Список докладов:
26.02.2011,доклад,программа,санкт-петербург
Оценка черной магии
26 февраля 2011, 04:18
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Александр Коваленко. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 года
Студент 6 курса естественно-научного факультета Санкт-петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. В Яндексе с 2008 года, в настоящее время руководит группой разработки внутренних систем. Основная деятельность — разработка систем оценки качества алгоритмов обработки данных.

О докладе
Оценка черной магии.

Сервисы Яндекса работают с огромными объемами данных, для обработки которых используются различные алгоритмы. Но объемы информации растут, ее содержимое меняется, а сами алгоритмы постоянно улучшаются. Поэтому очень важно постоянно контролировать качество их работы. В докладе речь пойдет об одном из наших инструментов оценки качества сложных алгоритмов.





26.02.2011,александр коваленко,доклад,санкт-петербург
Автоматический сбор данных по примерам
26 февраля 2011, 04:18
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Владимир Батыгин. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 года
Студент 6 курса ИТМО, факультет информационных технологий и программирования. В Яндексе занимается исследованием и разработкой систем для автоматического сбора данных.

О докладе
Автоматический сбор данных по примерам.

В настоящее время в интернете можно найти огромное количество полезной информации. Повсеместно встает проблема сбора этой информации в автоматическом режиме. Однако полностью автоматические методы извлечения информации далеко не всегда могут обеспечить необходимую полноту и точность результата. В докладе представлен новый инструмент для управляемого извлечения структурированных данных. Пользователь указывает примеры интересующей его информации на нескольких страницах сайта. Система автоматически строит шаблоны специального вида для поиска такой же информации на всех страницах сайта. Повествуем об используемых алгоритмах и проблемах, с которыми пришлось столкнуться при их реализации. Также даем обзор нерешённых задач и перспектив их развития.





26.02.2011,доклад,владимир батыгин,санкт-петербург
Поток вертикальных сервиcов
26 февраля 2011, 04:19
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Дмитрий Качмар. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 года
Закончил математико-механический факультет СПбГУ в 2011 году. В Яндексе оказался в конце первого курса, за это время удалось поучаствовать в создании десятка сервисов. На текущий момент является руководителем службы разработки вертикальных сервисов. Интересы: Data Mining, Data Management, Information Retrieval, Project Managment, Спорт.

О докладе
Поток вертикальных сервиcов.

Создание качественного сервиса, нужного и интересного пользователю (как Авто — сложная задача. А создание нескольких таких проектов… ну вы сами понимаете. В докладе речь пойдет об архитектуре таких сервисов и об эволюции их разработки.





26.02.2011,доклад,дмитрий качмар,санкт-петербург
Оценка качества поиска
26 февраля 2011, 04:20
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Роман Поборчий. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 года
После окончания мат-меха СПбГУ в 1998 году работал сначала в Sun Microsystems, где делал Java, затем, с 2004 года, в Intel, где опять делал Java (в рамках проекта http://harmony.apache.org/). В какой-то момент понял, что в третий раз работать над платформой Java не хочется, а хочется чего-то другого. По счастливому стечению обстоятельств на тот момент попал в поиск Яндекса. Говорит, что "здесь весело, много интересных людей и вкусно кормят".

О докладе
Оценка качества поиска.

Оценка качества поиска носит статистический характер. Нельзя сделать вывод о качестве поисковой системы, основываясь лишь на результатах для трех любимых запросов. Также оценка многомерна: есть большое количество параметров, на которые нужно обращать внимание, и для разных пользователей они имеют разное значение.





26.02.2011,доклад,роман поборчий,санкт-петербург
Поиск багов в поиске
26 февраля 2011, 04:20

 

фото автора
фото автора
Артём Ерошенко. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 года
Закончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, учится на 3 курсе аспирантуры по специальности «Теория управления». С 2008 года занимается автоматизацией тестирования выдачи поиска и околопоисковых сервисов в компании «Яндекс». С 2011 года координирует группу разработки инструментов тестирования.

Станислав Селиверстов.
Закончил факультет прикладной математики и процессов упрвления Санкт-петербургского государственного университета. Работает в Яндексе с 2007 года. Является ведущим инженером по тестированию в группе тестирования поиска.



 



26.02.2011,артем ерошенко,доклад,санкт-петербург,станислав селиверстов
Баннерокрутилка: разбираем на куски
26 февраля 2011, 04:21
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Сергей Скроботов. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 года

Закончил физико-механический факультет СПБГТУ. С 2009 года работал в группе функционального тестирования компонентов рекламных технологий. В сфере интересов — проверка моделей, имитационное моделирование.

О докладе

Баннерокрутилка: разбираем на куски.

Как протестировать сложную, динамично развивающуюся и высоконагруженную систему? В докладе рассказывается о разработке технологий автоматизированного тестирования баннерокрутилки: о ключевых особенностях сервиса, о возникавших перед группой тестирования задачах, выборе рациональных подходов, о некоторых разработанных инструментах и текущих проблемах, находящихся в стадии решения.”






26.02.2011,доклад,сергей скроботов,санкт-петербург