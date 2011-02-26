февраль 2011
26 февраля 2011, 04:17
Список докладов:
26 февраля 2011, 04:18
Александр Коваленко. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 годаСтудент 6 курса естественно-научного факультета Санкт-петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. В Яндексе с 2008 года, в настоящее время руководит группой разработки внутренних систем. Основная деятельность — разработка систем оценки качества алгоритмов обработки данных.
О докладеОценка черной магии.
Сервисы Яндекса работают с огромными объемами данных, для обработки которых используются различные алгоритмы. Но объемы информации растут, ее содержимое меняется, а сами алгоритмы постоянно улучшаются. Поэтому очень важно постоянно контролировать качество их работы. В докладе речь пойдет об одном из наших инструментов оценки качества сложных алгоритмов.
презентация, pdf видео, 158.19 Мб
26 февраля 2011, 04:18
Владимир Батыгин. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 годаСтудент 6 курса ИТМО, факультет информационных технологий и программирования. В Яндексе занимается исследованием и разработкой систем для автоматического сбора данных.
О докладеАвтоматический сбор данных по примерам.
В настоящее время в интернете можно найти огромное количество полезной информации. Повсеместно встает проблема сбора этой информации в автоматическом режиме. Однако полностью автоматические методы извлечения информации далеко не всегда могут обеспечить необходимую полноту и точность результата. В докладе представлен новый инструмент для управляемого извлечения структурированных данных. Пользователь указывает примеры интересующей его информации на нескольких страницах сайта. Система автоматически строит шаблоны специального вида для поиска такой же информации на всех страницах сайта. Повествуем об используемых алгоритмах и проблемах, с которыми пришлось столкнуться при их реализации. Также даем обзор нерешённых задач и перспектив их развития.
презентация, pdf видео, 127.93 Мб
26 февраля 2011, 04:19
Дмитрий Качмар. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 годаЗакончил математико-механический факультет СПбГУ в 2011 году. В Яндексе оказался в конце первого курса, за это время удалось поучаствовать в создании десятка сервисов. На текущий момент является руководителем службы разработки вертикальных сервисов. Интересы: Data Mining, Data Management, Information Retrieval, Project Managment, Спорт.
О докладеПоток вертикальных сервиcов.
Создание качественного сервиса, нужного и интересного пользователю (как Авто
презентация, pdf видео, 167.69 Мб
26 февраля 2011, 04:20
Роман Поборчий. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 годаПосле окончания мат-меха СПбГУ в 1998 году работал сначала в Sun Microsystems, где делал Java, затем, с 2004 года, в Intel, где опять делал Java (в рамках проекта http://harmony.apache.org/). В какой-то момент понял, что в третий раз работать над платформой Java не хочется, а хочется чего-то другого. По счастливому стечению обстоятельств на тот момент попал в поиск Яндекса. Говорит, что "здесь весело, много интересных людей и вкусно кормят".
О докладеОценка качества поиска.
Оценка качества поиска носит статистический характер. Нельзя сделать вывод о качестве поисковой системы, основываясь лишь на результатах для трех любимых запросов. Также оценка многомерна: есть большое количество параметров, на которые нужно обращать внимание, и для разных пользователей они имеют разное значение.
презентация, pdf видео, 240.71 Мб
26 февраля 2011, 04:20
Артём Ерошенко. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 годаЗакончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, учится на 3 курсе аспирантуры по специальности «Теория управления». С 2008 года занимается автоматизацией тестирования выдачи поиска и околопоисковых сервисов в компании «Яндекс». С 2011 года координирует группу разработки инструментов тестирования.
Станислав Селиверстов.Закончил факультет прикладной математики и процессов упрвления Санкт-петербургского государственного университета. Работает в Яндексе с 2007 года. Является ведущим инженером по тестированию в группе тестирования поиска.
презентация, pdf видео, 176.31 Мб
26 февраля 2011, 04:21
Сергей Скроботов. Санкт-Петербург, 26 февраля 2011 года
Закончил физико-механический факультет СПБГТУ. С 2009 года работал в группе функционального тестирования компонентов рекламных технологий. В сфере интересов — проверка моделей, имитационное моделирование.
О докладе
Баннерокрутилка: разбираем на куски.
Как протестировать сложную, динамично развивающуюся и высоконагруженную систему? В докладе рассказывается о разработке технологий автоматизированного тестирования баннерокрутилки: о ключевых особенностях сервиса, о возникавших перед группой тестирования задачах, выборе рациональных подходов, о некоторых разработанных инструментах и текущих проблемах, находящихся в стадии решения.”
презентация, pdf видео, 162.78 Мб