Константин Горский. Киев, 28 мая 2011 года По образованию математик, по мировоззрению – дизайнер. До прихода в Яндекс четыре года руководил группой дизайна в компании Ситроникс. С сентября 2010 в Яндексе занимается дизайном Почты и курирует дизайнеров, работающих над остальными сервисами портала.



О докладе В докладе рассказывается о том, как мы в Яндексе понимаем модное сейчас словосочетание «дизайнерская компания», и о том, что нужно делать компании, чтобы процесс дизайна был не источником проблем, а двигателем прогресса.



Дизайн — это не только оформление (эстетика), но и устройство, суть продукта. Как устроен процесс дизайна в компании, для которой дизайн является одним из важных конкурентных преимуществ? Какое место должен занимать этот процесс в цикле разработки нового продукта и жизненном цикле существующего продукта? Кто должен принимать участие в придумывании и обсуждении дизайна? За что именно отвечает дизайнер? Как добиться с дизайнером плодотворного взаимопонимания?









