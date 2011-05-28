28 мая 2011 года в Киеве прошел третий по счету Я.Субботник в Украине. В этот раз встреча была посвящена разработке интерфейсов.
Список докладов:
май 2011
28 мая 2011, 05:27
28 мая 2011 года в Киеве прошел третий по счету Я.Субботник в Украине. В этот раз встреча была посвящена разработке интерфейсов.
28 мая 2011, 05:29
Олег Мохов. Киев, 28 мая 2011 годаЗакончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. С 2010 года занимается разработкой интерфейсов в Яндексе. Работал над такими сервисами, как Почта, Веб-чат, Видео (хостинговая часть), Почта для домена.
О докладеО проблемах, которые возникают при использовании CSS3 на примере Яндекс.Почты.
Когда мы делали новый интерфейс Яндекс.Почты, то одним из требований было максимально использовать современные техники верстки. Радость от того, что наконец-то можно начать в полный рост использовать возможности браузеров, сменилась негодованием от неподготовленности новых стандартов, а также особенностей их интерпретации разными браузерами. В докладе рассмотрены примеры того, как порой самые простые CSS3 свойства могут принести кучу проблем.
презентация, pdf видео, 1,64 Гб
28 мая 2011, 05:29
Михаил Корепанов. Киев, 28 мая 2011 годаРазработчик интерфейсов в команде Яндекс.Почты, занимается версткой и JS-программированием, а также проявляет повышенный интерес к клиентской оптимизации.
О докладеВ докладе подробно разобрано, что влияет на скорость отрисовки страниц, как ее измерить и как оптимизировать, включая вопрос автоматизации процесса тестирования скорости отрисовки в разных браузерах.
Действительно ли нужно уделять время оптимизации скорости рендеринга страниц или достаточно оптимизировать только скорость загрузки? Что такое reflow и repaint и как это влияет на время отрисовки страниц? Что использовать для измерения времени reflow и repaint? Как автоматизировать процесс тестирования скорости рендеринга страниц в большом количестве браузеров?
презентация, pdf видео, 1,58 Гб
28 мая 2011, 05:29
Максим Ширшин. Киев, 28 мая 2011 годаРодился и вырос в Москве, закончил Государственную Классическую Академию по специальности «Математика и информатика». В IT-сфере работает с 1998 года, занимается интерфейсами мобильных приложений, дизайном, проектированием и разработкой веб-сервисов. Работает в Яндексе с 2008 года, занимается разработкой интерфейсов. Сфера профессиональных интересов – юзабилити в вебе и на мобильных устройствах.
О докладеО том, как можно удобно проверять веб-формы на стороне клиента с помощью SVARX - семантического формата описания правил валидации.
Клиентская валидация: что это, зачем это? Что должен уметь фреймворк клиентской валидации? Как устроен формат SVARX? Как валидировать форму в браузере по SVARX-описанию? Как внедрить SVARX?
презентация, pdf видео, 1,60 Гб
28 мая 2011, 05:29
Денис Бугарчев. Киев, 28 мая 2011 годаВерстальщик, разработчик веб-интерфейсов, автор подкаста о веб-разработке «Сделайте мне красиво!». Работает в Яндексе с 2010 года.
О докладеВ докладе идет речь о внедрении используемой в Яндексе системы верстки на любой проект. Доводы «за» и рассказы о многочисленных плюсах перехода на БЭМ-верстку прилагаются.
Как не потерять контроль над написанным кодом через полгода? Как организовать работу нескольких верстальщиков при сохранении единства кода? Действительно ли нужно каждый раз верстать похожие блоки заново? Если вы хоть раз задавались подобными вопросами, то есть хорошая новость. Судя по всему, вам очень поможет используемая в Яндексе система верстки абсолютно независимыми блоками. Именно о внедрении и практическом использовании этой системы на ваших сайтах и пойдет речь в этом докладе.
презентация, pdf видео, 1,80 Гб
28 мая 2011, 05:30
Иван Широков. Киев, 28 мая 2011 годаРуководитель группы разработки почтовых интерфейсов. Работает в Яндексе с 2008 года.
О докладеДоклад посвящен тому, как фронтэндеру повысить эффективность своей работы с помощью некэширующего прокси-сервера privoxy.
Privoxy – некэширующий прокси-сервер с расширенными возможностями фильтрации контента страниц и HTTP-заголовков. Доклад рассказывает о том, как privoxy может стать ценным помощником фронтэнд-разработчика, помочь быстро отладить клиентские скрипты на боевых серверах, перестать терять время из-за затянувшейся разработки на серверной стороне, а также воссоздать ситуации проблем с загрузкой ресурсов у пользователей.
презентация, pdf видео, 470.81 Мб
28 мая 2011, 05:30
Елена Глухова. Киев, 28 мая 2011 годаВерстальщик, разработчик веб-интерфейсов. Работает в Яндексе с 2008 года.
О докладеРечь пойдет об оптимизации или усовершенствовании верстки элементов интерактивной карты.
YMaps JavaScript API – програмный интерфейс (JS-приложение), при помощи которого можно разместить интерактивную карту на сторонние сайты. Верстка интерактивной карты и ее элементов должна не ломать сторонние сайты и работать независимо от сайта пользователя. Одним из способов достижения данной цели является использование кастомных тегов. В докладе будет рассказано о способах внедрения кастомных тегов. О их непосредственном применении в верстке YMaps JavaScript API. О проблемах, с которыми столкнулись, и о будущем использовании кастомных тегов в верстке.
презентация, pdf видео, 432.10 Мб
28 мая 2011, 05:30
Алексей Андросов. Киев, 28 мая 2011 годаВедущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты.
О докладеВопросы практического применения современных технологий передачи и хранения данных в браузере на примере Яндекс.Почты, проблемы и ограничения, с которыми можно столкнуться, а также способы их решения.
Для чего нужны WebSocket, localStorage и кроссдоменные AJAX запросы? Как реализовать их поддержку с учетом старых браузеров, которые не поддерживают эти технологии? Как обойти проблемы и баги в этих технологиях?
презентация, pdf видео, 1,02 Гб
28 мая 2011, 05:30
Владимир Гриненко. Киев, 28 мая 2011 годаРазработчик интерфейсов в группе общепортальных сервисов, занимается версткой и JS-программированием, проявляет повышенный интерес к разработке для touch-устройств.
О докладеВ докладе будет рассмотрена разработка сайтов для touch-устройств и разобраны особенности, с которыми пришлось столкнуться при создании touch-версии главной страницы Яндекса.
Стоит ли делать отдельную версию сайта для touch-устройств? Какие особенности необходимо учитывать при проектировании интерфейса? Какие технологии можно использовать? С какими подводными камнями можно столкнуться и как их обойти? Какие перспективы можно ожидать в этой отрасли?
презентация, pdf видео, 1.85 Гб
28 мая 2011, 05:31
Константин Горский. Киев, 28 мая 2011 годаПо образованию математик, по мировоззрению – дизайнер. До прихода в Яндекс четыре года руководил группой дизайна в компании Ситроникс. С сентября 2010 в Яндексе занимается дизайном Почты и курирует дизайнеров, работающих над остальными сервисами портала.
О докладеВ докладе рассказывается о том, как мы в Яндексе понимаем модное сейчас словосочетание «дизайнерская компания», и о том, что нужно делать компании, чтобы процесс дизайна был не источником проблем, а двигателем прогресса.
Дизайн — это не только оформление (эстетика), но и устройство, суть продукта. Как устроен процесс дизайна в компании, для которой дизайн является одним из важных конкурентных преимуществ? Какое место должен занимать этот процесс в цикле разработки нового продукта и жизненном цикле существующего продукта? Кто должен принимать участие в придумывании и обсуждении дизайна? За что именно отвечает дизайнер? Как добиться с дизайнером плодотворного взаимопонимания?
презентация, pdf видео, 1.06 Гб
28 мая 2011, 17:22
Вадим Пацев, Киев 28 мая 2011 годаРуководитель отдела разработчики интерфейсов. В Яндексе с 2008 года. Был в роли дизайнера и разработчика интерфейсов. Интересуется быстрым прототипированием и визуальными возможностями современных веб технологий.
О докладеПрототипирование на HTML/CSS. Обзор CSS3 техник, которые помогут дизайнерам отказаться от графических редакторов.
Сейчас время сложных интерфейсов в вебе. Рисовать их в графических редакторах неэффективно. Современный CSS позволяет делать макеты прямо в браузере. Как это можно сделать? Чем это эффективнее привычных инструментов? Какие плюсы дает этот подход в масштабе всего проекта?
презентация, pdf видео, 1,63 Гб
28 мая 2011, 18:41
Евгений Селезнев. Киев, 28 мая 2011 годаДизайнер мобильного направления в Яндексе. Занимается разработкой мобильных приложений и сайтов для телефонов на базе iOS, Android, Windows Phone 7.
О докладеВ докладе рассмотрены основные тенденции развития мобильных приложений для iOS.
Мобильные приложения стали полноценной составляющей на рынке интернет-сервисов. С чего все начиналось? Как развиваются приложения? Какие основные тренды в мобильных приложениях? В каком направлении движутся? Что нас ждет и что с этим всем делать?
презентация, pdf видео, 931.75 Мб