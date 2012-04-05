5 мая 2012 года в 9:30 утра приглашаем всех на уже традиционный майский Я.Субботник в Киеве.

За чашкой кофе в приятной атмосфере мы поговорим о наших технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны и полезны разработчикам.

Мы расскажем про асессоров Яндекса, работу дизайнеров в Поиске, про украинский интерфейс и API 2.0 Яндекс.Карт, что представляет из себя современный станок верстальщика, а также про использование git и jsLint.

Порадуем вас отдельной секцией про БЭМ, где подробно остановимся на том, как с помощью БЭМ можно создавать универсальные приложения, расскажем, что такое bem server как система сборки фронтенда, поговорим о i-bem.js – JavaScript’е в БЭМ-терминах и научимся создавать сайты под iOS и Android на БЭМ.

Бонус: открытие Я.Субботника Бобуком (Григорием Бакуновым) и рассказ про разработку в Украине Виталия Харисова.

Программа Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Если у вас есть друзья, которым это может быть полезно, поделитесь ссылкой с ними.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями