Клуб Я.Субботника

апрель 2012
"Суровый" видеоотчет: меньше слов, больше дела
5 апреля 2012, 11:53

25 февраля 2012 года в Челябинске в рамках конференции Уральских веб-разработчиков (UWDC) мы провели первый в 2012 году Я.Субботник.

Мы также впервые провели его на внешней конференции: не просто приехали с докладами, а провели, так сказать, мероприятие в мероприятии.

Спасибо огромное Ренату Абясову, директору веб-студии Seenta и организатору UWDC, за приглашение! Мы получили громадное удовольствие от процесса совместной организации, от внимательной, любопытной и очень доброй аудитории, и с удовольствием приедем еще! 

Что же это за конференция такая была и как прошел Я.Субботник, сурово, без слов, в нашем видеоотчете:‬



Ну, и вдруг, если вы забыли про фоточки, два альбома вас ждут здесь


какэтобыло,челябинск,25.02.2012
Как использовать БЭМ! вне Яндекса
9 апреля 2012, 19:18
фото автора
Варвара Степанова. Челябинск, 25 февраля 2012 года
Закончила Петрозаводский государственный университет. Работает в Яндексе с 2008 года разработчиком интерфейсов. Разрабатывала проекты Яндекс.Ответы и Яндекс.Фотки. Последние полтора работает над внутренним интерфейсным фреймворком, помогающим единообразно делать сервисы Яндекса. В последнее время также занята разработкой подобного интерфейсного фреймворка в open source.

О докладе
Как использовать БЭМ! вне Яндекса.

Есть мнение, что БЭМ! можно применять только в Яндексе и подобных больших компаниях для сложных проектов. Мы расскажем, почему это не так. Доклад ориентирован на любого веб-разработчика, а примеры будут основываться на таких задачах как: вёрстка HTML+CSS по PSD, написание JS компонент, сборка динамического сайта с использованием PHP/Django/RoR.





5 комментариев
бэм,доклад,челябинск,25.02.2012,варвара степанова
О чём ещё говорят верстальщики
10 апреля 2012, 21:32
фото автора
Олег Мохов. Челябинск, 25 февраля 2012 года
Родился и вырос в Екатеринбурге. В 2010 году окончил УрГУ и попал в Яндекс. Работал над Яндекс.Почтой, помогал в разработке Яндекс.Видео. Сейчас занимается веб-чатом, календарём и внутренними проектами.

О докладе
О чём ещё говорят верстальщики.

О чем говорят верстальщики? О новых CSS-свойствах, о красивых деревьях, о BEM и Bootstrap. А о чём ещё говорят верстальщики?





3 комментария
25.02.2012,доклад,челябинск,олег мохов
Яндекс.Почта: архитектура фронтенда как она есть
11 апреля 2012, 21:36
фото автора
Алексей Андросов. Челябинск, 25 февраля 2012 года
Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается новыми клиентскими технологиями.

О докладе
Яндекс.Почта: архитектура фронтенда как она есть.

Все, что вы хотели узнать про одностраничное ajax-приложение Яндекс.Почта, но боялись спросить. Изнанка фронтенда, загрузка данных, обновление страниц и взаимодействие с пользователями без регистрации, без смс. Бонус-трек: как работают сторонние приложения в рамках одной платформы.





алексей андросов,доклад,челябинск,25.02.2012
Я.Субботник в Челябинске: фоточки-фоточки
13 апреля 2012, 12:59

520 человек, 70 выкупленных номеров в гостиницах, 72 доклада в 5 секциях, 44 докладчика со всей России и из-за рубежа, ТОП30 русскоязычного Твиттера, 1 ежегодная конференция уральских веб-разработчиков UWDC и первый в этом году Я.Субботник.

Листаем, вспоминаем



А также:

  • фото участников Я.Субботника на конференции UWDC - здесь
  • и фотографии нашего коллеги Миши   Давыдова, который во время мероприятия успевал и с фотоаппаратом бегать и доклад отчитать - здесь
фото,челябинск,25.02.2012
Масштабируемые JavaScript-приложения
17 апреля 2012, 11:53
фото автора
Михаил Давыдов. Челябинск, 25 февраля 2012 года
JavaScript и Node.js разработчик. Работает в Яндексе с 2011 года. Занимается разработкой клиентской стороны Веб-чатов. Пишет и переводит статьи по JavaScript на Хабрахабр.ру.

О докладе
Масштабируемые JavaScript-приложения.

О чем нужно подумать во время проектирования архитектуры. Какую архитектуру нужно заложить, чтобы приложение могло безболезненно развиваться.





доклад,челябинск,25.02.2012,михаил давыдов
Я.Субботник в Киеве
18 апреля 2012, 13:06
фото автора

5 травня о 9:30 запрошуємо всіх на вже традиційний травневий Я.Суботник у Києві.

За кавою у приємній атмосфері ми поговоримо про наші технології, рішення та практики, які можуть бути цікавими та корисними для розробників.

Ми розповімо про асесорів Яндекса, роботу дизайнерів у Пошуку, про український інтерфейс і API 2.0 Яндекс.Карт, про те, яким є сучасний станок верстальника, а також про використання git і jsLint.

Крім того, ми потішимо вас окремою секцією про БЕМ, де докладно розглянемо, як за допомогою БЕМ можна створювати універсальні програми, розкажемо, що таке bem server як система фронтенду, поговоримо про i-bem.js – JavaScript у БЕМ-термінах і навчимо створювати сайти під iOS та Android на БЕМ.

Бонус: Я.Суботник відкриєБобук (Григорій Бакунов), а Віталій Харісов розкаже про розробку в Україні.

Програма Я.Суботника.

Участь, як завжди, безкоштовна, але необхідно зареєструватися. Якщо ви маєте друзів, яким це може бути цікаво, поділіться з ними посиланням.

Група конференцій та зовнішніх заходів, усі на Суботник!

 

Я.Субботник в Киеве
фото автора

5 мая 2012 года в 9:30 утра приглашаем всех на уже традиционный майский Я.Субботник в Киеве

За чашкой кофе в приятной атмосфере мы поговорим о наших технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны и полезны разработчикам.

Мы расскажем про асессоров Яндекса, работу дизайнеров в Поиске, про украинский интерфейс и API 2.0 Яндекс.Карт, что представляет из себя современный станок верстальщика, а также про использование git и jsLint.

Порадуем вас отдельной секцией про БЭМ, где подробно остановимся на том, как с помощью БЭМ можно создавать универсальные приложения, расскажем, что такое bem server как система сборки фронтенда, поговорим о i-bem.js – JavaScript’е в БЭМ-терминах и научимся создавать сайты под iOS и Android на БЭМ.

Бонус: открытие Я.Субботника Бобуком (Григорием Бакуновым) и рассказ про разработку в Украине Виталия Харисова.

Программа Я.Субботника

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Если у вас есть друзья, которым это может быть полезно, поделитесь ссылкой с ними.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

05.05.2012,киев,программа
Homo Universale: куда расти веб-дизайнерам
23 апреля 2012, 11:15
фото автора
Данила Ковчий. Челябинск, 25 февраля 2012 года
Дизайнер интерфейсов с темным прошлым. Представляет данные в лучшем свете: тексты, списки, таблицы, графики, живые интерактивные штуки.

О докладе
Homo Universale: куда расти веб-дизайнерам.

На собственном опыте продемонстрирует, как можно и нужно расширять фронт работы веб-дизайнера; объяснит, какие инструменты, кроме фотошопов, следует освоить любому, кто проектирует веб-интерфейсы.





доклад,челябинск,25.02.2012,данила ковчий
Интегральный подход в дизайне
23 апреля 2012, 21:27
фото автора
Илья Наринский. Челябинск, 25 февраля 2012 года
В веб-дизайне с 2003 года. Последние пять лет занимается проектированием и дизайном интерфейсов многопользовательских сайтов и сервисов.

О докладе
Интегральный подход в дизайне.

Применение теории интегрального подхода в работе над интернет-сервисами. Определение роли дизайнера в проекте.





доклад,челябинск,25.02.2012,илья наринский
Спортивные проекты Яндекса. Взгляд изнутри
25 апреля 2012, 19:32
фото автора
Иван Бибилов. Челябинск, 25 февраля 2012 года
Закончил Радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. С 2007 года работает в Яндексе. Занимается проектами, использующими Python и Django. Руководитель группы разработки справочных сервисов.

О докладе
Спортивные проекты Яндекса. Взгляд изнутри.

Спортивные проекты имеют четкие сроки запуска, повышенные требования к нагрузкам и отказоустойчивости. Из-за этого выбор архитектуры является очень важным вопросом. В докладе будет подробно рассказано о внутреннем устройстве спортивных проектов, кешировании и высоких нагрузках.





челябинск,доклад,иван бибилов,25.02.2012
Я.Субботник в Киеве: не заскучаете =)
27 апреля 2012, 11:25

5 мая 2012 года в Киеве пройдет традиционный майский Я.Субботник.

Коллеги из московского, киевского и симферопольского офисов Яндекса целый день с кофе и плюшками будут рассказывать интересное, а также отвечать на вопросы.

Коснемся темы асессоров Яндекса, дизайнеров в поиске, украинского интерфейса и API 2.0 Яндекс.Карт, использования git и jsLint, поговорим о том, что такое современный станок верстальщика, а также проведем большую секцию докладов про БЭМ: как с помощью БЭМ можно создавать универсальные приложения, bem server, i-bem.js, сайты под iOS/Android на БЭМ.

Регистрация на мероприятие заканчивается 4 мая в 19:00 по московскому времени. Количество мест ограничено.

Подробности и регистрация на сайте.

А пока смотрим видеоприглашение, которое мы записали для вас:

1 комментарий
05.05.2012,киев,программа,видеоприглашение