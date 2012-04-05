25 февраля 2012 года в Челябинске в рамках конференции Уральских веб-разработчиков (UWDC) мы провели первый в 2012 году Я.Субботник.
Мы также впервые провели его на внешней конференции: не просто приехали с докладами, а провели, так сказать, мероприятие в мероприятии.
Спасибо огромное Ренату Абясову, директору веб-студии Seenta и организатору UWDC, за приглашение! Мы получили громадное удовольствие от процесса совместной организации, от внимательной, любопытной и очень доброй аудитории, и с удовольствием приедем еще!
Что же это за конференция такая была и как прошел Я.Субботник, сурово, без слов, в нашем видеоотчете:
Ну, и вдруг, если вы забыли про фоточки, два альбома вас ждут здесь