Клуб Я.Субботника

декабрь 2012
Я.Субботник в Питере: закрываем 2012 год
5 декабря 2012, 15:50
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Вот и прошел последний Я.Субботник 2012 года. По старой доброй традиции мы приехали в северную столицу – Санкт-Петербург.

Несмотря на погоду и десятибальные пробки, сложности с трансляцией и более сложную программу, нежели в предыдущие разы, атмосфера мероприятия нам понравилась: вы очень сильно поддерживали нас все время – вниманием к рассказам, вопросами из зала, оживленными дискуссиями в кулуарах и реакцией в сети.

Мы приготовили 10 докладов, которые пришло послушать больше 200 разработчиков, еще столько же следили за трансляцией онлайн. 

Говоря о программе мероприятия, на этот раз визуально и контентно мы разделили ее на 4 части: говорили про облачную вычислительную платформу Cocaine и распределенную систему хранения данных Elliptics, бэкенд, фронтенд и тестирование.

В скором времени появятся видео докладов, а пока читайте смешные твиты и мемы, которые родились во время последнего Я.Субботника, скачивайте презентации и смотрите фото участников.

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О чем писали в сети:

  • Офигенный был #yasubbotnik, спасибо оргам и докладчикам есть пища для размышлений, в т.ч. в контексте #YandexBugBounty 
  • Сходил на #yasubbotnik #spb / Я.Субботник в Питере. Очень понравилось. За короткое время много инфы плюс доступ к докладчикам с вопросами  
  • Марины жгут! #yasubbotnik
  • #yasubbotnik выхлоп - первая часть бодро, чувствуется что народ знает о том что говорит.
  • #yasubbotnik Но в любом случае эти парни - хороши. Какая разница, как они называют свои компоненты, дело в том, что они хороши
  • На #yasubbotnik интересно: кокаин, рабы...
  • Заглянем под юбчонки кокаинового облака.
  • Славянофилы на #yasubbotnik : кладун, заберун, показун.
  • #yasubbotnik каждый субботник рассказывают про пачку новых технологий. Такое чувство что в #ya целый зоопарк, который меняется каждые 3м.
  • Мимопроскользнувший на слайдах длиннокотик.
  • На #yasubbotnik представлена кокаиновая песочница. Играть можно только взрослым)
  • #yasubbotnik двигаем какоин в массы. Каждому по облаку.
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 Список докладов:

    • Ваше собственное облако — война за независимость; Андрей Сибирев, .pdf 
    • Эффективная маршрутизация в вычислительном облаке; Рим Зайдуллин, .pdf 
    • Как управлять облаками; Денис Зайцев, .pdf 
    • Распределённая система near-realtime агрегации больших объёмов данных на основе cocaine; Антон Тюрин, .pdf 
    • Elliptics в Яндексе; Антон Кортунов, .pdf 
    • Архитектура загрузчика Яндекс.Диска; Александр Киракозов, .pdf 
    • Яндекс.Работа: Работа не волк; Александр Савин, Михаил Коровкин, .pdf 
    • Как мы заставили API Яндекс.Карт работать быстрее; Марина Степанова, .pdf 
    • Производительность клиентсайда через тестирование скорости отрисовки страниц; Марина Широчкина, .pdf 
    • Чего не хватает в PageObject?; Артем Кошелев, .pdf



 Приятного просмотра и новых знаний!

01.12.2012,какэтобыло,программа,санкт-петербург
Олесь Писаренко: Московский Лунапарк с тяжелым роком и компьютерными играми
7 декабря 2012, 17:00
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Четыре года назад один системный администратор, геймер, барабанщик и просто хороший человек из Новокузнецка перебрался со своей семьей в Москву, устроился работать в Яндекс, начал играть в двух рок-бандах и не так давно выступил на Я.Субботнике. 

Сегодня в нашей рубрике Олесь Писаренко, руководитель службы нагрузочного тестирования и куратор сервиса Лунапарк, рассказывает про себя и свое отношение к Москве, про свои увлечения и работу. 

Мне в Москве нравится, здесь чисто, много парковых зон, можно гулять с детьми, да и люди намного культурнее. В метро 20-30% людей читают книги! 

Люблю кататься на роликах. В Москве можно выехать из дома и поехать через весь город, а в Новокузнецке придется где-нибудь перелазить через стройку, идти по гравию, переобуваться… Помимо этого, в Москве есть все условия для занятия музыкой, ты просто открываешь сайт и выбираешь репточку из сотен вариантов, то же самое с концертами. Это здорово.

Возможность реализовывать себя с музыкальной стороны для Олеся немаловажна, так как играть он начал давно и, не смотря на длительный перерыв, сейчас снова вернулся к интересному для себя занятию. 

Сейчас играю в двух группах. В одной банде я играю тяжелую музыку, а в другой – каверы роковых хитов, например Metallica, AC/DC, просто для тренировки. Профессионалом я себя не ощущаю, играю просто чтобы снимать стресс и расслабляться.

Переезд открыл для Олеся не только возможности к реализации своих интересов, но и к профессиональному росту. 

Мне всегда нравилось техникой заниматься. В 2001 году меня взяли саппортером обслуживать всякие древние компьютеры секретарей и бухгалтеров. Параллельно я научился разбираться в коммутации телеоборудования. У меня в тот момент был выбор куда пойти работать — в теле-радиоиндустрию или в сторону IT. Но что-то переключилось и я пошел в провайдерскую контору сисадмином и года четыре администрировал игровые сервера. Возможно, еще и потому, что я — классический геймер. Я очень люблю всякие виртуальные штуки, это моя страсть с лохматых времен и первых компьютеров. 

А когда я переехал в Москву, то искал работу системного администратора, настройщика, саппортера, но вот каким-то чудом попал в Яндекс. 

Когда пришел сюда, чувствовал себя колхозником, так как люди вокруг были на пике технологий. В первое время было обычной ситуацией, что я придумывал новую, как мне казалось, фичу, предлагал, а оказывалось, что ее уже как два года назад обсуждали. А я то думал, что я гений! 

На Я.Субботнике в Москве 28 июля 2012 года Олесь выступил с докладом про инструмент нагрузочного тестирования Яндекс.Танк.

Я рассказывал про наш замечательный инструмент, которым мы наконец решили поделиться с сообществом и выложить в opensource. 

История того, почему мы решили открыть наш инструмент, уходит корнями в 2010 год, когда мы рассказали на Yet Another Conference о своем фреймворке Лунапарк и слушатели им заинтересовались. Нас просили выложить этим продукт и мы столкнулись с проблемой, что когда продукт написан для самих себя, он очень глубоко интегрирован в инфраструктуру компании и очень сложно взять и отдать какие-то отдельные части. Ситуация изменилась примерно год назад, когда мы начали всю эту инфраструктуру разнимать, и из фреймворка Лунапарк у нас выделился элемент, который является ядром системы и подает нагрузку. Мы выложили его в opensource и теперь никаких проблем с этим нет. Свой доклад на Я.Субботнике я сделал основываясь именно на практическом применении, а не на wow-эффекте. Накидал простейшие сценарии, а людей, которые хотят большего, чем 3 в конфиге строчки, отправил на наши статьи, на github — смотреть, читать, скачивать, коммитить. Вот такой был скромный докладик.

Несмотря на опыт публичных выступлений с музыкальными группами, Олесь переживал перед своим выступлением, но, что самое главное, есть человек, готовый ему помочь. 

У меня есть баг. На концертах или выступлениях я боюсь смотреть людям в глаза. В основном, это из-за недостатка опыта. Мне всегда кажется, что ты посмотришь человеку в глаза, а он подумает, что это ты на него уставился!? Я немного опасаюсь публики, но вообще публичные выступления мне нравятся, я чувствую адреналин, люблю что-то рассказывать. Перед Субботником я тоже переживал. Мне всегда помогает в этом плане жена — я перед ней устраиваю пилотный прогон и если она что-то поняла и если ей было интересно, значит все хорошо. А если ей скучно и она начинает зевать — значит нужно что-то подправить, она мой индикатор. 

Смотрите доклад Олеся с Я.Субботника в Москве, слушайте рок и двигайтесь вперед!

олесь писаренко,москва,28.07.2012,ктоэтилюди
Я.Субботник в Москве: как это было
9 декабря 2012, 18:26

28 июля 2012 года, впервые за долгое время, мы собрали разработчиков в московском офисе Яндекса на Я.Субботник, чтобы поделиться с вами знаниями, умениями, опытом и полезными практиками.

267 разработчиков в зале, 1116 - на трансляции, 5 докладов, 2 45-минутных мастер-класса и один танко-стенд!

Рассказали про историю возникновения Яндекс.Танка, показали его возможности и примеры использования; архитектуру и API Яндекс.Фоток и Диска; кластеризатор в JS API Яндекс.Карт и разные способы создания клиентских js-компонентов; провели два мастер-класса: про методы и инструменты быстрого прототипирования на технологиях html/css/js и про MapKit для WP7.

Все материалы с этого и других Я.Субботников ищите в нашем клубе.

Кроме того, можно посмотреть:

 

1 комментарий
какэтобыло,москва,программа,28.07.2012
Облачная платформа Cocaine: основы
12 декабря 2012, 17:51
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Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
Андрей Сибирёв.
Руководитель группы разработки облачной платформы в компании «Яндекс». Закончил факультет вычислительных машин и систем МИРЭА в 2009 году по специальности «Защита информации». Принимал участие в разработке и запуске нескольких крупных IaaS-решений. Занимается распределёнными вычислениями и облачными технологиями с 2008 года.

Ваше собственное облако — война за независимость.
Сегодня всё больше и больше компаний решаются на перевод своей инфраструктуры и сервисов в облака. Некоторые даже начинают строить свой бизнес, не имея ни единого собственного сервера для обработки или хранения пользовательских данных, и при этом становятся лидерами в своих сегментах рынка.

Но, несмотря на очевидные преимущества этого подхода, не всех устраивает перспектива быть привязанными к конкретному поставщику облачных услуг. В своём докладе я расскажу об основных тенденциях в современном «облакостроении», о свободе и гибкости и, самое главное, представлю вам нашу открытую облачную платформу.




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Рим Зайдуллин.
Code Wizard в компании «Яндекс». Закончил Бостонский университет. Последние несколько лет занимался разработкой высоконагруженных бекенд-решений. Отвечает за проектирование и разработку облачной вычислительной платформы.

Эффективная маршрутизация в вычислительном облаке.
В современном мире облачных платформ маршрутизация занимает особое место. Большинство провайдеров PaaS-решений предпочитают не раскрывать деталей работы своего роутинга, считая этот вопрос своим ноу-хау. Как эффективно обработать огромный поток запросов в облако? Как обеспечить надёжность доставки данных? Как поступить с масштабированием? Я отвечу на эти и другие вопросы, рассказав о нашем балансировщике — Cocaine Dealer.




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Денис Зайцев.
Работает системным администратором в Яндексе с 2010 года. С начала 2012 принимает участие в разработке, проектировании, тестировании и отладке облачной платформы.

Как управлять облаками.
Построение высокопроизводительной отказоустойчивой системы невозможно без учета эксплуатационных требований. Администрирование, в особенности облаков, – весьма широкая тема, включающая в себя не только слежение за «прогнозами погоды», но и многое другое. Об этом я и расскажу применительно к облачной платформе Яндекса.


 

санкт-петербург,рим зайдуллин,доклад,01.12.2012,андрей сибирёв,денис зайцев
Распределённая система near-realtime агрегации больших объёмов данных на основе cocaine
13 декабря 2012, 15:51
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Антон Тюрин. Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
Системный администратор.Закончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Занимается Поиском по Яндекс.Почте и другим сервисам.

О докладе
В любом кластере пишутся логи, огромное количество. Анализ данных из этих логов важен для мониторинга состояния кластера. Со временем объемы данных растут, а сами данные становятся неоднородными. Как решить эту проблему? Как всегда, задача имеет много решений. О об одном из путей её решения с применением облачной технологии cocaine и будет этот доклад.




01.12.2012,доклад,санкт-петербург,антон тюрин
Elliptics в Яндексе
13 декабря 2012, 16:45
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Антон Кортунов. Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
Разработчик систем хранения. Закончил МИФИ. Уже полтора года занимается разработкой Elliptics и всего вокруг него.

О докладе
В докладе рассказано: кто, где и как уже использует Elliptics, что есть новенького и к кому пойти, если тоже хочется использовать его в своём проекте.




01.12.2012,доклад,антон кортунов,санкт-петербург
Архитектура загрузчика Яндекс.Диска
13 декабря 2012, 16:50
фото автора
Александр Киракозов. Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
Руководитель группы обработки данных сервиса «Яндекс.Диск». В 2009 году закончил факультет информационных технологий и программирования СПбГУ ИТМО. В Яндексе с 2008 года, занимается разработкой server-side компонент на java.

О докладе
Каждый день на Яндекс.Диск заливается более десятка терабайт данных. Из доклада вы узнаете про то, как справиться с такой нагрузкой, и про другие интересные архитектурные особенности сервиса.




01.12.2012,доклад,санкт-петербург,александр киракозов
Яндекс.Работа: Работа не волк
14 декабря 2012, 02:40
фото автора
фото автора
Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
Александр Савин. 
Разработчик отдела вертикальных сервисов и тематических поисков. Пришел в Яндекс в 2011 году.
Михаил Коровкин.
Разработчик отдела вертикальных сервисов. Пришел в Яндекс в 2010 году.
О докладе
Выбор работы — это то с чем сталкивался каждый. Рассказ о технологиях помощи в поиске работы, существующих в Яндексе вне программ найма.




1 комментарий
01.12.2012,доклад,михаил коровкин,александр савин,санкт-петербург
Как мы заставили API Яндекс.Карт работать быстрее
14 декабря 2012, 13:06
фото автора
Марина Степанова. Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
Разработчик интерфейсов API Карт. JavaScript-программист.

О докладе
Рассказ о том, почему стоит избегать преждевременных оптимизаций, о методиках измерения скорости и о том, за счет чего мы все-таки ускорили работу нашего API.




01.12.2012,доклад,марина степанова,санкт-петербург
Производительность клиентсайда через тестирование скорости отрисовки страниц
14 декабря 2012, 13:09
фото автора
Марина Широчкина. Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
Занимается тестированием уже девять лет. В Яндексе с 2007 года. Последний год работает в группе производительности интерфейсов.

О докладе
Производительность на стороне клиента богатая проблемная область. Быстрый ответ фронтенда никак не гарантирует, что страницы вашего сервиса будут грузиться с приемлемой скоростью у конечного пользователя. Оптимизации стилей и скриптов не позволяют узнать насколько они улучшили общую производительность страницы целиком. Быстрая загрузка страницы не гарантирует ее быструю отрисовку.

Мы сосредоточили свои усилия на измерении скорости отрисовки страницы так, как ее видит конечный пользователь. О причинах выбора такого подхода, его плюсах и минусах мы и хотим рассказать.




01.12.2012,доклад,марина широчкина,санкт-петербург
Чего не хватает в PageObject?
14 декабря 2012, 13:15
фото автора
Артём Кошелев. Санкт-Петербург, 1 декабря 2012 года
В автоматизации – более пяти лет. Руководитель одной из групп тестирования в компании «Яндекс». Отвечает за тестирование самой посещаемой страницы рунета — www.yandex.ru.

О докладе
Если вам приходилось писать тесты для веб-интерфейсов, вы наверняка знакомы с паттерном проектирования PageObject. Несмотря на популярность и широкое распространение, он имеет серьезные недостатки. В докладе обсуждаются эти недостатки и предлагаются решения озвученных проблем.




 

01.12.2012,доклад,санкт-петербург,артем кошелев
Я.Субботник: БЭМ в разработке интерфейсов
14 декабря 2012, 14:37

8 сентября 2012 года мы провели еще один Я.Субботник в Москве и первый этой осенью.

На этот раз мы сделали его тематичным. Он был посвящен БЭМ-экосистеме, которая появилась и развивается в Яндексе.

Сотрудники московского и симферопольского офисов Яндекса подробно рассказали про существующие компоненты и поделились своим видением будущего БЭМ.

БЭМ-ботник, как прозвали его изначально в команде, получился очень душевным. Докладчики не просто подготовили интересные презентации, но объединили все в слаженный перфоманс, где один докладчик непременно ссылался на другого, а вся программа вместе, как нам хочется думать, помогла вам гораздо более понятно и структурированно разложить в голове саму БЭМ-сущность.

Мы поговорили про историю создания БЭМ, шаблонизаторы вообще и BEMHTML в частности, внедрение БЭМ в существующие системы, миксы и i-bem.js, тестирование блоков и автоматическую сборку с помощью bem-tools.

8 докладов, 2 интерактивных стенда про bem-tools и тестирование, более 450 заявок, больше 250 человек в зале и около 800 на трансляции в течение всего дня, много отзывов, дискуссий и интерактива, а в будущем, очень надеемся, фидбека и ваших коммитов!

Форма фидбека Я.Субботника по БЭМ доступна по ссылке.

Нам очень важны и нужны ваши отзывы и комментарии!

Полезные ссылки:

какэтобыло,москва,бэм,08.09.2012
Вадим Пацев: идеолог, фотограф и кто-то еще
21 декабря 2012, 18:09
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Когда-то давно, Вадим Пацев был полон амбиций стать известным фотографом. Однако, серьезно увлекся веб-индустрией и теперь руководит отделом разработки интерфейсов в Яндексе. Теперь у него другие амбиции, например изменить идеологию веб-дизайна в России. Что, впрочем, не мешает ему продолжать фотографировать, а еще кататься на сноуборде, лонгборде, отвлекаться от повседневности в играх, а также выступать на Я.Субботниках. 

О том, как всё закрутилось и многом другом Вадим рассказал в рубрике “Кто эти люди”. 

Первый раз Вадим выступил на Я.Субботнике в июле 2010 года в Москве с докладом про «Adobe Fireworks как инструмент для проектирования интерфейсов» и преследовал две цели — развитие навыка публичных выступлений и просвещение аудитории на тему дизайна в браузере. 

Выступления, в первую очередь, полезны и интересны мне самому. До участия в Я.Субботниках у меня был очень маленький опыт выступлений и я понимал, что нужно подтянуть этот навык. Я.Субботник стал хорошим поводом, чтобы научиться выступать перед людьми. Первое выступление, конечно, было очень сложным, но, насколько я помню, все прошло хорошо С другой стороны, это была хорошая возможность рассказать о дизайне, прототипах, каких-то интерактивных вещах, отличных от фотошопа, так как эта тема была достаточно плохо освещена. На тот момент мне было важно сказать, что и в дизайне можно применять ту же идеологию, что применяется сейчас в вёрстке. А дальше я решил развивать как тему публичных выступлений для себя лично, так и тему дизайна в браузере.
Конечно, этот процесс применим не для всех задач. К тому же, у нас другая школа дизайна — дизайнеры хорошо владеют графическими редакторами и делают «вкусные» картинки, но дизайн в браузере — это все-таки более техническая часть, когда ты начинаешь с проектирования.
Последнее моё выступление было больше ориентировано не на дизайнеров, а на разработчиков — им больше понятно то, что я говорю.  Но даже разработчики не до конца понимают, что прототипирование в их работе — это мощный инструмент для решения некоторых задач. То есть они подчас отдают эти задачи дизайнерам, говоря, что это не их зона ответственности, хотя, с их навыками можно решить многие дизайнерские задачи. И я в своем выступлении показывал, как можно решить дизайнерскую задачу чисто техническим способом.
В России это почему-то не приживается, хотя есть целые компании, которые живут по такому принципу и мне бы хотелось, чтобы ситуация менялась. Это достаточно пафосная цель ☺ но если у меня появляется возможность донести эту мысль — я это делаю. И у меня есть идея, что и Яндекс должен так жить.

Но дело не в «пафосной» цели или минутах славы, а в том, чтобы менять действительность понемногу к лучшему. 

Конечно я хочу славы ☺ А если серьезно, то это приятно, когда тебя узнают на каких-то профильных конференциях — то есть ты что-то значишь в этом мире. Когда ты приходишь в какое-то пространство, люди задают тебе вопросы и ты можешь на них ответить — это хорошо, по-моему. Мы, в отделе, например, помогаем  разработчикам, мотивируя их писать статьи, чтобы у них была возможность донести свои идеи и технические решения, чтобы они сами почувствовали свою профессиональную значимость, что очень важно в жизни.

Однако, Вадим не только стремится к профессиональному росту, но и не забывает про то, что интересно и приносит удовольствие, а еще про то, что все мы в душе дети. 

Когда мне было лет 20 и я еще не был так глубоко в веб-индустрии, у меня были некоторые амбиции на тему того, чтобы стать фотографом. Но потом я начал более серьезно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас и эти амбиции поутихли. Это перешло в увлечение, способ самовыражения, возможность вырываться из привычной повседневной жизни и делать что-то особенное. То же самое с видео. Я делал видео для Яндекс.Почты — некое атмосферное видео про то, как мы живем в Яндексе, которое мы показали на Киевском Я.Субботнике. Еще стараюсь снимать наши сноубордические походы с друзьями.
Два года назад я встал на сноуборд и мне настолько понравилось, что теперь зима начинается с планирования, куда поехать. Я был уже в Альпах, в Грузии, в Шерегеше, за полярным кругом в Мурманске, в Сочи. И даже летал на вертолете — когда тебя сбрасывают на вершине дикой горы, обошлось без переломов ☺ Это новый мир, который я для себя недавно открыл и зима перестала был скучной — теперь это солнце, снег, доска.
Из-за увлечения доской зимой, появилось увлечение доской летом. Это лонгбординг. В отличии от скейтборда — здесь в два раза больше колеса, в два раза больше скорость, в два раза меньше управляемость ☺ Жаль только, у нас не Сан-Франциско и не так много холмов ☺ Но это интересно, это другая скорость, другое средство передвижения.
Я люблю игры — компьютерные, настольные, любые. Это хороший повод для общения, для времяпрепровождения с друзьями. Игры дают повод для того, чтобы делать привычные вещи по-новому. Например, я очень люблю Imaginarium — отличная игра в плане придумывания историй и развития воображения. Вообще, мы все — большие дети. И это здорово, что мы можем играть в игры — не нужно слишком рано взрослеть.

 

Смотрите выступление Вадима на Я.Субботнике в Москве, его фотографии и, увлекайтесь, оставайтесь ребёнком в душе, но реализуйте себя профессионально и никогда не стойте на месте!

москва,вадим пацев,28.07.2012,ктоэтилюди
Последний Я.Субботник 2012 года, или Здравствуй, Питер!
25 декабря 2012, 15:23
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Последний Я.Субботник 2012 года провели зимой в северной столице – не удивляйтесь, традиция у нас такая вот уже года три подряд

Приморозило, огорошило десятибальными пробками и сложностями с трансляцией, но и мы не с пустыми руками приехали: привезли более сложную программу, нежели в предыдущие разы, из 10 докладов, 4 из которых – про облака, от души рассказывали и от души общались.

Пришло к нам несмотря на мороз более 200 разработчиков, еще столько же следили за трансляцией онлайн.

Программу мероприятия визуально и контентно разделили на 4 части: облачная вычислительная платформа Cocaine и распределенная система хранения данных Elliptics, бэкенд, фронтенд и тестирование.

А сегодня собрали для вас все ссылки, как обычно, для удобства – в один пост.

Закладывайте в закладки и поглощайте полезную информацию!

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :

01.12.2012,какэтобыло,программа,санкт-петербург
Питер, пробки, последний Я.Субботник 2012 года =)
27 декабря 2012, 18:43

593 регистрации, 231 человек на трансляции, 10 докладов и более 200 человек в зале, не смотря на то, что за окном был снег и холод – так прошло для команды Я.Субботника и всех вас это последнее мероприятие года

В теплой и душевной атмосфере мы поговорили про облачную вычислительную платформу Cocaine, распределенную систему хранения данных Elliptics, нагрузки и архитектурные особенности Яндекс.Диска, Яндекс.Работу и её технологии, ускорение работы API Яндекс.Карт, производительность клиентсайда и тестирование скорости отрисовки страниц, тестирование веб-интерфейсов и паттерн проектирования PageObject

Все это и немного еще смотрите в нашем видеоотчете. 

Кроме того, полезности про Я.Субботник в Питере можно найти и по ссылкам:

01.12.2012,какэтобыло,санкт-петербург
Итоги проекта, или Я.Субботнику 4 года!
28 декабря 2012, 03:57
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Заканчивается год 2012, и вместе с ним мы подводим итоги проекта Я.Субботник, чтобы понять, где мы, и куда нам стоит двигаться. Ведь в этом году нашему проекту технологических конференций Яндекса – Я.Субботнику – исполнилось 4 года: он растет, меняется и все еще находится в процессе "поиска себя". Помогаете нам в этом вы, участники, те, для кого мы делаем наши Я.Субботники. И сегодня мы хотим разделить с вами наши мысли.

Мысль №1. Благодарность всем, кто помог сделать Я.Субботник в 2012 году таким, каким он был: атмосферным, домашним, продуктивным и познавательным, дружеским и открывающим для каждого что-то свое! Трудности? Нет, не слышали! Вы помогали нам преодолевать их, в какой бы город и в какое время года бы мы не приезжали. 

Мысль №2. Цифры. Ведь чтобы менять что-то, нужно анализировать и прогнозировать

Каким был 2012 год:

  • Мы провели семь Я.Субботников в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске и Челябинске;
  • В среднем на каждом Я.Субботнике читали не меньше 9 докладов;
  • Всего мы рассказали вам 69 историй от 59 докладчиков, 42 из которых впервые выступали на Я.Субботниках. Кроме докладов сделали 3 стенда: Яндекс.Танк, bem-server, bem-tools; 
  • Провели тематический Я.Субботник по БЭМу и Я.Субботник в рамках внешней конференции - UWDC в Челябинске;
  • В среднем регистрируются к нам на мероприятия порядка 483 человек, из которых примерно 298 приходят, на трансляции нас смотрят 664 пользователя;
  • Мы затрагивали разные темы: поиск и оценку его качества, Почту, Карты и API Карт, Яндекс.Диск и Яндекс.Работу, Мобильную разработку, опенсорс-проекты, разработку интерфейсов и БЭМ, серверсайд, тестирование, администрирование, безопасность, хранение и обработку данных, дизайн, сбор данных, и это еще не полный список (подробнее можно увидеть тут
  • Гео-лидеры по докладам: Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Киев и Минск;
  • Абсолютные рекорды: по присутствию в зале – в июне в Москве (317 человек); на трансляции – Минск (1283 человека);
  • Области докладов по количеству презентаций: фронтенд – лидер (30 рассказов), на втором месте – доклады про бэкенд и API (по 7), третье место делят тестирование, администрирование и категория "разное" (по 5 докладов), дизайн, поиск и разработка на 4 месте с 4 докладами, мобильная разработка на пятом с тремя, и замыкает все безопасность.

Но помимо цифр, и это мысль №3, мы познакомились с вами, получили очень много полезного фидбека, который поможет улучшить и проект Я.Субботник, и то, о чем мы говорим, и что делаем – наши сервисы и опенсорс-технологии. 

Именно поэтому мы хотим попросить всех неравнодушных к проекту заполнить нашу форму обратной связи и рассказать нам, что нравилось, а что нет, что было полезно, а в какую сторону нам стоит работать над улучшением.

Оставайтесь с нами, и мы будем стараться рассказывать вам все самое полезное!

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2012,я.субботник,итоги