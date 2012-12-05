Вот и прошел последний Я.Субботник 2012 года. По старой доброй традиции мы приехали в северную столицу – Санкт-Петербург.
Несмотря на погоду и десятибальные пробки, сложности с трансляцией и более сложную программу, нежели в предыдущие разы, атмосфера мероприятия нам понравилась: вы очень сильно поддерживали нас все время – вниманием к рассказам, вопросами из зала, оживленными дискуссиями в кулуарах и реакцией в сети.
Мы приготовили 10 докладов, которые пришло послушать больше 200 разработчиков, еще столько же следили за трансляцией онлайн.
Говоря о программе мероприятия, на этот раз визуально и контентно мы разделили ее на 4 части: говорили про облачную вычислительную платформу Cocaine и распределенную систему хранения данных Elliptics, бэкенд, фронтенд и тестирование.
В скором времени появятся видео докладов, а пока читайте смешные твиты и мемы, которые родились во время последнего Я.Субботника, скачивайте презентации и смотрите фото участников.
О чем писали в сети:
- Офигенный был #yasubbotnik, спасибо оргам и докладчикам
есть пища для размышлений, в т.ч. в контексте #YandexBugBounty
- Сходил на #yasubbotnik #spb / Я.Субботник в Питере. Очень понравилось. За короткое время много инфы плюс доступ к докладчикам с вопросами
- Марины жгут! #yasubbotnik
- #yasubbotnik выхлоп - первая часть бодро, чувствуется что народ знает о том что говорит.
- #yasubbotnik Но в любом случае эти парни - хороши. Какая разница, как они называют свои компоненты, дело в том, что они хороши
- На #yasubbotnik интересно: кокаин, рабы...
- Заглянем под юбчонки кокаинового облака.
- Славянофилы на #yasubbotnik : кладун, заберун, показун.
- #yasubbotnik каждый субботник рассказывают про пачку новых технологий. Такое чувство что в #ya целый зоопарк, который меняется каждые 3м.
- Мимопроскользнувший на слайдах длиннокотик.
- На #yasubbotnik представлена кокаиновая песочница. Играть можно только взрослым)
- #yasubbotnik двигаем какоин в массы. Каждому по облаку.
Список докладов:
- Ваше собственное облако — война за независимость; Андрей Сибирев, .pdf
- Эффективная маршрутизация в вычислительном облаке; Рим Зайдуллин, .pdf
- Как управлять облаками; Денис Зайцев, .pdf
- Распределённая система near-realtime агрегации больших объёмов данных на основе cocaine; Антон Тюрин, .pdf
- Elliptics в Яндексе; Антон Кортунов, .pdf
- Архитектура загрузчика Яндекс.Диска; Александр Киракозов, .pdf
- Яндекс.Работа: Работа не волк; Александр Савин, Михаил Коровкин, .pdf
- Как мы заставили API Яндекс.Карт работать быстрее; Марина Степанова, .pdf
- Производительность клиентсайда через тестирование скорости отрисовки страниц; Марина Широчкина, .pdf
- Чего не хватает в PageObject?; Артем Кошелев, .pdf
Приятного просмотра и новых знаний!