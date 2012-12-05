Четыре года назад один системный администратор, геймер, барабанщик и просто хороший человек из Новокузнецка перебрался со своей семьей в Москву, устроился работать в Яндекс, начал играть в двух рок-бандах и не так давно выступил на Я.Субботнике.

Сегодня в нашей рубрике Олесь Писаренко, руководитель службы нагрузочного тестирования и куратор сервиса Лунапарк, рассказывает про себя и свое отношение к Москве, про свои увлечения и работу.

Мне в Москве нравится, здесь чисто, много парковых зон, можно гулять с детьми, да и люди намного культурнее. В метро 20-30% людей читают книги! Люблю кататься на роликах. В Москве можно выехать из дома и поехать через весь город, а в Новокузнецке придется где-нибудь перелазить через стройку, идти по гравию, переобуваться… Помимо этого, в Москве есть все условия для занятия музыкой, ты просто открываешь сайт и выбираешь репточку из сотен вариантов, то же самое с концертами. Это здорово.

Возможность реализовывать себя с музыкальной стороны для Олеся немаловажна, так как играть он начал давно и, не смотря на длительный перерыв, сейчас снова вернулся к интересному для себя занятию.

Сейчас играю в двух группах. В одной банде я играю тяжелую музыку, а в другой – каверы роковых хитов, например Metallica, AC/DC, просто для тренировки. Профессионалом я себя не ощущаю, играю просто чтобы снимать стресс и расслабляться.

Переезд открыл для Олеся не только возможности к реализации своих интересов, но и к профессиональному росту.

Мне всегда нравилось техникой заниматься. В 2001 году меня взяли саппортером обслуживать всякие древние компьютеры секретарей и бухгалтеров. Параллельно я научился разбираться в коммутации телеоборудования. У меня в тот момент был выбор куда пойти работать — в теле-радиоиндустрию или в сторону IT. Но что-то переключилось и я пошел в провайдерскую контору сисадмином и года четыре администрировал игровые сервера. Возможно, еще и потому, что я — классический геймер. Я очень люблю всякие виртуальные штуки, это моя страсть с лохматых времен и первых компьютеров. А когда я переехал в Москву, то искал работу системного администратора, настройщика, саппортера, но вот каким-то чудом попал в Яндекс. Когда пришел сюда, чувствовал себя колхозником, так как люди вокруг были на пике технологий. В первое время было обычной ситуацией, что я придумывал новую, как мне казалось, фичу, предлагал, а оказывалось, что ее уже как два года назад обсуждали. А я то думал, что я гений!

На Я.Субботнике в Москве 28 июля 2012 года Олесь выступил с докладом про инструмент нагрузочного тестирования Яндекс.Танк.

Я рассказывал про наш замечательный инструмент, которым мы наконец решили поделиться с сообществом и выложить в opensource. История того, почему мы решили открыть наш инструмент, уходит корнями в 2010 год, когда мы рассказали на Yet Another Conference о своем фреймворке Лунапарк и слушатели им заинтересовались. Нас просили выложить этим продукт и мы столкнулись с проблемой, что когда продукт написан для самих себя, он очень глубоко интегрирован в инфраструктуру компании и очень сложно взять и отдать какие-то отдельные части. Ситуация изменилась примерно год назад, когда мы начали всю эту инфраструктуру разнимать, и из фреймворка Лунапарк у нас выделился элемент, который является ядром системы и подает нагрузку. Мы выложили его в opensource и теперь никаких проблем с этим нет. Свой доклад на Я.Субботнике я сделал основываясь именно на практическом применении, а не на wow-эффекте. Накидал простейшие сценарии, а людей, которые хотят большего, чем 3 в конфиге строчки, отправил на наши статьи, на github — смотреть, читать, скачивать, коммитить. Вот такой был скромный докладик.

Несмотря на опыт публичных выступлений с музыкальными группами, Олесь переживал перед своим выступлением, но, что самое главное, есть человек, готовый ему помочь.

У меня есть баг. На концертах или выступлениях я боюсь смотреть людям в глаза. В основном, это из-за недостатка опыта. Мне всегда кажется, что ты посмотришь человеку в глаза, а он подумает, что это ты на него уставился!? Я немного опасаюсь публики, но вообще публичные выступления мне нравятся, я чувствую адреналин, люблю что-то рассказывать. Перед Субботником я тоже переживал. Мне всегда помогает в этом плане жена — я перед ней устраиваю пилотный прогон и если она что-то поняла и если ей было интересно, значит все хорошо. А если ей скучно и она начинает зевать — значит нужно что-то подправить, она мой индикатор.

Смотрите доклад Олеся с Я.Субботника в Москве, слушайте рок и двигайтесь вперед!