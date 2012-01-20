Открывающие аккорды 2011 года, как закрывающие: драйвовые, интересные, полезные и очень настроенческие несмотря на «две с половиной тысячи оттенков серого», которые, по легенде, «могут различать коренные петербуржцы»!
Потому что 3 декабря мы снова приехали в Питер, привезли последний Я.Субботник в 2011 году.
Собрались все вместе — сотрудники петербургского, московского, екатеринбуржского и симферопольского офисов Яндекса, более 100 участников и более 350 пользователей, которые смогли смотреть нас через онлайн-трансляцию.
Общались про тач и слайдеры, про дизайнеров в поиске, про офлайн-поиск и MapReduce, про Python и поиск, узнавали факты и подробности об экспертной оценке, говорили о том, как мы собираем данные в автоматическом режиме, и как кешируем на UGC-сервисах, обсуждали проблемы и грабли видеохостингов, задавали вопросы и слушали про горизонтальное масштабирование MySQL, и много смеялись на докладе про Server Side Java Script (узнать и вспомнить, почему, можно будет совсем скоро, когда мы выложим доклады в открытый доступ).
А теперь вот с ностальгией вспоминаем, улыбаемся и готовимся к следующему, не менее интересному субботничному 2012 году!
Информация о наших планах появится в клубе совсем скоро. Следите за новостями и не забывайте делиться с коллегами
Открывающие аккорды 2011 года, как закрывающие: драйвовые, интересные, полезные и очень настроенческие несмотря на «две с половиной тысячи оттенков серого», которые, по легенде, «могут различать коренные петербуржцы»!
Все наши мероприятия запоминаются нам по своему: эмоциями, какими-то курьезами, атмосферой, большой вклад в создание которой вносите вы, участники!
Вот и сейчас мы вспоминаем Питер, вслед за видео, выкладывая альбом с фотографиями, которые мы нашли в сети, и которые сделали вы во время Я.Субботника.
Смотрите фотоальбом, делитесь с друзьями, пишите впечатления, подписывайте фотографии своими копирайтами и присылайте нам новые кадры на ya-events@yandex.ru. Мы обязательно добавим их в альбом!
Начался новый субботничный 2012 год. И пока мы думаем про планы и города, программы и форматы, нам хочется начать в первую очередь с благодарностей всем вам, участникам проекта, всем, кто помог сделать Я.Субботники 2011 году такими, какими они были: очень атмосферными и домашними, продуктивными и познавательными, дружескими и открывающими для каждого что-то свое!
Что вы помогли нам сделать за год:
- Устроить замечательные мероприятия для разработчиков в Питере (аж два раза!), Киеве, Екатеринбурге, Алматы, Новосибирске; итого мы объехали шесть городов и побывали в трех странах СНГ;
- В 2011 году мы рассказывали больше в рамках одного Я.Субботника: не 6-7 докладов, а уже 10-12, что сложилось в 52 презентации 44 докладчиков;
- К нам пришло около 900 разработчиков на мероприятия, более 1800 были с нами в онлайн-трансляциях, а наше коммьюнити выросло примерно до 4000 человек за полгода;
- Мы затрагивали разные темы: поиск и оценку его качества, сниппеты, Почту, Карты и Панорамы, Мобильные разработки, опенсорс-проекты, верстку и БЭМ, серверсайд, метрику, тестирование, администрирование, хранение, виджеты, спецпроекты и нагрузки, Python и js, оффлайн-поиск и MapReduce, дизайн, сбор данных, и это еще не полный список (подробнее можно увидеть тут) ;
- Пробовать: разные форматы, презентации "в поле" и удаленно по скайпу, видеоинтервью, видеоотчеты, многое другое. Мы получили не только интересный контент и опыт, но и массу удовольствия;
А главное - мы познакомились со всеми вами, и хотели бы вам признаться, что нам интересно делать наши мероприятия для вас, потому что в ваших глазах мы видим отдачу, желание знать, спрашивать и учиться.
Все архивы с презентациями, видео и фото мы храним и неизменно публикуем тут, в наших Я.Фотках и Я.Видео. Надеемся, они вам пригодятся.
Чтобы вы вовремя и самым удобным для каждого из вас способом получали самую последнюю информацию о Я.Субботниках, подписывайтесь на новости:
- Клуб Я.Субботник на Я.ру
- Yandex.Events в Facebook
- @ya_events в Twitter, хэштег #yasubbotnik
- Яндекс.Мероприятия во Вконтакте
- а также наши фотоальбомы на Я.Фотках и наше видео на Я.Видео
Перед новым годом, на последнем Я.Субботнике в Питере, нас спрашивали:
"Куда Яндекс едет отдыхать на Новый год?"
Команда наша успела побывать в разных местах: кто-то колесил по просторам Штатов от океана до океана, кто-то изрезал зигзагами австрийские Альпы, кто-то узнавал новые города и вспоминал старые, вновь и вновь проезжая Европу с северо-востока на юго-запад, кто-то высыпался, кто-то наслаждался теплом домашнего родительского очага, наконец-то вырвавшись из интересной, но такой бешеной ивент-гонки, и предаваясь встречам с друзьями, разговорам по душам и просто воспоминаниям.
Но главное - мы набрались сил и готовы делать для вас новые Я.Субботники!
Елена Джетпыспаева,
Группа конференций и внешних мероприятий