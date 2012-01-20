Начался новый субботничный 2012 год. И пока мы думаем про планы и города, программы и форматы, нам хочется начать в первую очередь с благодарностей всем вам, участникам проекта, всем, кто помог сделать Я.Субботники 2011 году такими, какими они были: очень атмосферными и домашними, продуктивными и познавательными, дружескими и открывающими для каждого что-то свое!

Что вы помогли нам сделать за год:

Устроить замечательные мероприятия для разработчиков в Питере (аж два раза!), Киеве, Екатеринбурге, Алматы, Новосибирске; итого мы объехали шесть городов и побывали в трех странах СНГ ;

замечательные мероприятия для разработчиков в Питере (аж два раза!), Киеве, Екатеринбурге, Алматы, Новосибирске; итого мы объехали побывали в ; В 2011 году мы рассказывали больше в рамках одного Я.Субботника: не 6-7 докладов, а уже 10-12, что сложилось в 52 презентации 44 докладчиков ;

; К нам пришло около 900 разработчиков на мероприятия, более 1800 были с нами в онлайн-трансляциях , а наше коммьюнити выросло примерно до 4000 человек за полгода;

на мероприятия, более были с нами , а наше выросло примерно до за полгода; Мы затрагивали разные темы: поиск и оценку его качества, сниппеты, Почту, Карты и Панорамы, Мобильные разработки, опенсорс-проекты, верстку и БЭМ, серверсайд, метрику, тестирование, администрирование, хранение, виджеты, спецпроекты и нагрузки, Python и js, оффлайн-поиск и MapReduce, дизайн, сбор данных, и это еще не полный список (подробнее можно увидеть тут) ;

поиск и оценку его качества, сниппеты, Почту, Карты и Панорамы, Мобильные разработки, опенсорс-проекты, верстку и БЭМ, серверсайд, метрику, тестирование, администрирование, хранение, виджеты, спецпроекты и нагрузки, Python и js, оффлайн-поиск и MapReduce, дизайн, сбор данных, и это еще не полный список (подробнее можно увидеть тут) ; Пробовать: разные форматы, презентации "в поле" и удаленно по скайпу, видеоинтервью, видеоотчеты, многое другое. Мы получили не только интересный контент и опыт, но и массу удовольствия;

А главное - мы познакомились со всеми вами, и хотели бы вам признаться, что нам интересно делать наши мероприятия для вас, потому что в ваших глазах мы видим отдачу, желание знать, спрашивать и учиться.

Все архивы с презентациями, видео и фото мы храним и неизменно публикуем тут, в наших Я.Фотках и Я.Видео. Надеемся, они вам пригодятся.

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Перед новым годом, на последнем Я.Субботнике в Питере, нас спрашивали:

"Куда Яндекс едет отдыхать на Новый год?"

Команда наша успела побывать в разных местах: кто-то колесил по просторам Штатов от океана до океана, кто-то изрезал зигзагами австрийские Альпы, кто-то узнавал новые города и вспоминал старые, вновь и вновь проезжая Европу с северо-востока на юго-запад, кто-то высыпался, кто-то наслаждался теплом домашнего родительского очага, наконец-то вырвавшись из интересной, но такой бешеной ивент-гонки, и предаваясь встречам с друзьями, разговорам по душам и просто воспоминаниям.

Но главное - мы набрались сил и готовы делать для вас новые Я.Субботники!

Елена Джетпыспаева,

Группа конференций и внешних мероприятий