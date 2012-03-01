520 человек, 70 выкупленных номеров в гостиницах, 72 доклада в 5 секциях, 44 докладчика со всей России и из-за рубежа, 1 ежегодная конференция уральских веб-разработчиков UWDC и первый в этом году Я.Субботник.



25 февраля 2012 года мы с коллегами побывали в суровом морозном Челябинске.

Шутили, что напишем на слайде-заглушке для экрана с презентациями: "Челябинск! Спасибо, что не -40".

И были очень рады видеть всех вас на нашем Я.Субботнике!

Это было

совершенно позитивно

с множеством вопросов после докладов/во время кофе-брейков/во время "круглого стола"/ну и до самого вечера

с обратным фидбеком и рассказами о том, как же дело обстоит у вас, в ваших городах, в ваших компаниях

с неизменным фотопротоколированием

Сегодня мы выкладываем в сеть сразу 2 альбома:

фото участников Я.Субботника на конференции UWDC - здесь

Я.Субботника на конференции UWDC - здесь и фотографии нашего коллеги Миши Давыдова, который во время мероприятия успевал и с фотоаппаратом бегать и доклад отчитать - здесь

(c)

Вы были на мероприятии и у вас тоже есть множество фотографий? Делитесь ссылками в комментах и шлите на почту ya-events@yandex.ru, мы обязательно их опубликуем!

Спасибо, что были с нами!