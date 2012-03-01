15 октября 2011 года мы во второй раз побывали в Казахстане и его южной столице - Алматы. Не первый пост написан о том, как нам понравилось. Но первый - про вторую часть наших ответов на многочисленные вопросы (порядком исписанные листы флипчарта мы забрали с собой в офис, на память!).
В этом увлекательном, захватывающем 20-минутном блокбастере видео вы узнаете:
- о том, кто круче: Яндекс или Гугл, нефтяники или айтишники
- про региональные саджесты в поиске вплоть до города
- про картинки в поисковой выдаче и склейку дубликатов
- про запуски Яндекса в мире и в Казахстане
- про народные карты и спутниковые снимки
- про то, что Яндекс считает хорошим сайтом, а что плохим
- про Яндекс и команду Яндекса в Казахстане
- про технологии, которые используют наши разработчики
- и снова про поисковую выдачу
- немного о вирусах и политике безопасности внутри Яндекса, или о том, как мы предохраняемся
- немного про короткие ссылки на нужные знания
- а также про спам-фильтры в Я.Почте.
Если вы еще не видели первую часть видео, вам сюда.