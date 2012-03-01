Клуб Я.Субботника

март 2012
Я.Субботник в Алматы: нефтяники или айтишники?!
1 марта 2012, 14:56

15 октября 2011 года мы во второй раз побывали в Казахстане и его южной столице - Алматы. Не первый пост написан о том, как нам понравилось. Но первый - про вторую часть наших ответов на многочисленные вопросы (порядком исписанные листы флипчарта мы забрали с собой в офис, на память!).

В этом увлекательном, захватывающем 20-минутном блокбастере видео вы узнаете:

  • о том, кто круче: Яндекс или Гугл, нефтяники или айтишники 
  • про региональные саджесты в поиске вплоть до города
  • про картинки в поисковой выдаче и склейку дубликатов
  • про запуски Яндекса в мире и в Казахстане
  • про народные карты и спутниковые снимки
  • про то, что Яндекс считает хорошим сайтом, а что плохим
  • про Яндекс и команду Яндекса в Казахстане
  • про технологии, которые используют наши разработчики
  • и снова про поисковую выдачу
  • немного о вирусах и политике безопасности внутри Яндекса, или о том, как мы предохраняемся
  • немного про короткие ссылки на нужные знания
  • а также про спам-фильтры в Я.Почте. 




Если вы еще не видели первую часть видео, вам сюда.

1 комментарий
вопросы-ответы,15.10.2011,алматы,какэтобыло
Подходы к кешированию на UGC-сервисе
5 марта 2012, 14:38
фото автора
Сергей Чистович. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Коренной петербуржец, уехал в Москву работать в Яндекс и не вернулся. По образованию – математик, по профессии – программист, по политическим взглядам – либерал, в работе – консерватор. В последние годы руководит разработкой Я.ру и некоторых других сервисов.

О докладе
Подходы к кешированию на UGC-сервисе.

Данные на UGC-сервисах очень быстро меняются, и у каждого пользователя они свои. Выборка этих данных – дорогостоящая операция, поскольку может определяться множеством параметров и сложными условиями. Что и как мы можем кешировать в этой непростой ситуации?





03.12.2011,доклад,санкт-петербург,сергей чистович
Я.Субботник в Челябинске: "суровые" фотографии :)
11 марта 2012, 12:25

520 человек, 70 выкупленных номеров в гостиницах, 72 доклада в 5 секциях, 44 докладчика со всей России и из-за рубежа, 1 ежегодная конференция уральских веб-разработчиков UWDC и первый в этом году Я.Субботник.

25 февраля 2012 года мы с коллегами побывали в суровом морозном Челябинске.

Шутили, что напишем на слайде-заглушке для экрана с презентациями: "Челябинск! Спасибо, что не -40".

И были очень рады видеть всех вас на нашем Я.Субботнике!

Это было

  • совершенно позитивно
  • с множеством вопросов после докладов/во время кофе-брейков/во время "круглого стола"/ну и до самого вечера
  • с обратным фидбеком и рассказами о том, как же дело обстоит у вас, в ваших городах, в ваших компаниях
  • с неизменным фотопротоколированием

Сегодня мы выкладываем в сеть сразу 2 альбома:

  • фото участников Я.Субботника на конференции UWDC - здесь
  • и фотографии нашего коллеги Миши   Давыдова, который во время мероприятия успевал и с фотоаппаратом бегать и доклад отчитать - здесь

(c)   

Вы были на мероприятии и у вас тоже есть множество фотографий? Делитесь ссылками в комментах и шлите на почту ya-events@yandex.ru, мы обязательно их опубликуем!

Спасибо, что были с нами!

фото,челябинск,25.02.2012
Я.Субботник в Питере: пинг-пинг, тунец и многое другое
16 марта 2012, 14:36

Закончили 2011 год мы тем, с чего начали - морозным Питером за окном и совершенно домашним Я.Субботником на кухне (в прямом смысле этого слова) Яндекса.

Стулья, пуфики, тумбочки и даже край бильярдного стола были заняты, так много желающих захотели оказаться на нашем последнем мероприятии года.

В твиттер писали:

  • @the_toon: «Я -- системный администратор», представилась гостям симпатичная девушка. По аудитории не прокатилось "ого!". А должно было! #yasubbotnik. Источник
  • @miripiruni: Cмотрю на @olmokhov @doochik @deepsweet и остальных героев #yasubbotnik. Источник.
  • @the_toon: Все говорили в микрофон "раз, раз", а Екатерина @системныйадминистратор Войденко говорит "пинг, пинг". Зачёт. #yasubbotnik. Источник.
  • @nastialarkina: Марат готовится выступать на #yasubbotnik @ Я.Субботник В Питере. Источник.


Я.Субботник не только стал площадкой для обмена мнениями, но и местом, где случилась пара "встреч века", без лишней скромности ))

Мы собрали еще один фотоальбом, если вдруг вам захочется немного поностальгировать!



А также:


Опубликованные доклады:

03.12.2011,фото,программа,санкт-петербург
Основные проблемы и грабли при разработке видеохостингов
19 марта 2012, 12:51
фото автора
Алексей Ефимов. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Закончил с отличием факультет АВТ в МГИЭМ в 2003 году. Работает в Яндексе с 2007 года, отвечает за разработку хостинга Яндекс.Видео и серверной части видеотрансляций, используемой, например, в камерах на Яндекс.Картах, а также в трансляциях всех внешних и внутренних конференций Яндекса.

О докладе
Основные проблемы и грабли при разработке видеохостингов.

Сейчас видеохостинги не делает только ленивый, поэтому мы решили, что рассказывать о том, как их надо делать, не очень интересно. Гораздо интересней обсудить наши неудачные попытки делать хостинг, как и что точно не надо делать. Попробуем осветить все модули нашего хостинга Яндекс.Видео – от загрузки и конвертации до хранения и раздачи видео, вплоть до содержимого HTML-страниц, а также кратко коснемся проблем авторского контента на хостингах.





03.12.2011,доклад,алексей ефимов,санкт-петербург
Горизонтальное масштабирование MySQL
21 марта 2012, 12:51
фото автора
Екатерина Войденко. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Работает в Яндексе с апреля 2011 года, куда попала после окончания Курсов информационных технологий. Сейчас администрирует множество небольших сервисов.

О докладе
Горизонтальное масштабирование MySQL.

Мы попытаемся понять, что делать, если наша база стала слишком большой. Немного поговорим про архитектурные моменты. Рассмотрим некоторые схемы шардирования, обсудим партиционирование и для чего оно нужно, а также затронем балансировку нагрузки.





03.12.2011,доклад,екатерина войденко,санкт-петербург
Хроники серверного Жаваскрипта
25 марта 2012, 13:16
фото автора
Марат Абдуллин. Санкт-Петербург, 3 декабря 2011 года
Разрабатывает фронтэнды в Яндексе.

О докладе
Хроники серверного Жаваскрипта.

Все еще используешь LAMP?! Прототипная парадигма объектно-ориентированного программирования! Наш SERP написан на PHP4! We put a function in your function, so you can call your function in a function call.





03.12.2011,доклад,марат абдуллин,санкт-петербург
Все о Я.Субботнике в Питере в одном посте =)
27 марта 2012, 19:30

3 декабря 2011 года мы провели последний Я.Субботник в Санкт-Петербурге. По традиции, принимали гостей в нашем офисе, где тепло и по-домашнему уютно.

Более 100 участников, более 350 пользователей, которые смогли смотреть нас через онлайн-трансляцию, 10 докладчиков и докладов, много кофе и плюшек.

Обсудили тач и слайдеры, дизайнеров в поиске, офлайн-поиск и MapReduce, Python и поиск, факты и подробности об экспертной оценке, то, как мы собираем данные в автоматическом режиме, и как кешируем на UGC-сервисах, проблемы и грабли видеохостингов, горизонтальное масштабирование MySQL и Server Side Java Script.

А чтобы вам было легко все найти и пересмотреть, мы собрали ссылки в одном посте.


Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн


Вместе с докладами также ищут *trollface: 

2 комментария
03.12.2011,программа,санкт-петербург
Новосибирск: до, во время и после =)
29 марта 2012, 18:11

19 ноября прошлого года наш Я.Субботник впервые приехал в морозный Новосибирск.

И сегодня мы решили показать вам "процесс" нашими глазами

Вот как все было:

Сначала мы долго-долго летели, потом заселялись в гостиницу и "застраивались" на площадке, обсуждали и "морально" готовились за ужином, потом еще немного готовились (и фотографии об этом умалчивают), потом был наш замечательный Я.Субботник и невероятно теплые вы, участники нашего мероприятия!

Но это еще не все, потому что после.. был город, большой и зимний; поездки на метро (благодаря коллеге-разработчику Олег Мохову, который буквально влюблен в этот вид транспорта и не упустит возможности покататься, коллег покатать и рассказать истории про метрополитен, станции и так далее); поход в наш собственный офис (где многие из нас побывали впервые), где прямо из окон нам открылась чудесная панорама Оби и города; много эмоций (некоторые фото да, да, фотография Кости Заикина! пропитаны ими!) и дорога домой. 

Поездка удалась! Спасибо вам за нее!




Ну, а если вы не были на мероприятии или же хотите еще раз все пересмотреть, то вам по этим ссылкам:

фото,новосибирск,19.11.2011