Григорий Бакунов.

Директор по распространению технологий.





Вступительное слово

Ольга Онойко.

Администратор группы асессоров с 2007 года. Активно участвовала в развитии службы асессоров почти с самого старта.





О докладе

Асессоры Яндекса: откуда взялись, зачем нужны, как работают.



Рассказ пойдет об истории службы асессоров, её эволюции, о том, как связано развитие асессорской службы и улучшение качества поиска. Вы узнаете, как работают асессоры, с какими проблемами сталкиваются, какие задачи решают. Кроме того, будут развенчаны некоторые устойчивые мифы о работе асессоров.

Настя Ларкина.

Окончила Британскую высшую школу дизайна по специальности «Графический дизайн». Занимается веб-дизайном с 2006 года. С 2009 — дизайнер интерфейсов в команде поиска.





О докладе

Дизайнер в поиске.



Рассказ про то, как изменяются интерфейсы на протяжении жизни проекта и про то, что может сделать дизайнер, чтобы эти изменения были реализованы без жертв и встречены безболезненно. Доклад проиллюстрирован примерами «из дикой природы» и является продолжением доклада на Я.Субботнике в Санкт-Петербурге.

Александр Зинчук.

С апреля 2011 года работает в команде одного из крупнейших JavaScript-проектов – API Яндекс.Карт.





О докладе

API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском.



Brand new Yandex.Maps API 2.0. Рассказ о нововведениях, вкусностях и мультиязычности. О том, как мы использовали паттерны слабой связанности в новой модульной архитектуре, о CSS Transitions и «коробочном» кластеризаторе, о метках на Canvas и о собственной системе событий.

Сергей Сергеев.

Профессионально занимается разработкой уже 10 лет, работает в Яндекс 4 года.





О докладе

Используем git без проблем.



Распределённые системы контроля версий (DSVC) сейчас испытывают бум использования их в OpenSource проектах, не мало к этому приложил GitHub на основе Git. Многие программисты переходят на эту систему, но из-за опыта работы с SVN (или других похожих систем контроля версий) совершают больше ошибок, чем те, кто начинает нарабатывать свой опыт именно с Git. Докладчик постарается сформулировать несколько правил для комфортного использования Git в вашей команде.

Дмитрий Щадей.

22-летний парень из киевского офиса Яндекса. Родной язык – javascript. Всегда рад показать пару запрещенных приемов во фронтенд-разработке.





О докладе

Зачем и как мы используем jsLint.



Все знают, что «JSLint – статический анализатор кода», но никто не спешит его использовать в собственных проектах. Рассказ пойдет о том, каким образом и какой ценой он упростит вам жизнь. И разумеется, мы поставим вопрос «почему» перед каждой jslint-овой ошибкой, а также рассмотрим, как можно интегрировать JSLint в ваш проект.