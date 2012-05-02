Клуб Я.Субботника

май 2012
Я.Субботник в Киеве: наши докладчики
2 мая 2012, 12:45

Привем всем,

осталось 4 дня до нашего традиционного майского Я.Субботника, который мы, как и в прошлом году, проводим в столице Украины, Киеве.

Пока вы продолжаете регистрироваться, получать приглашения, паковать вещи и предвкушать, придумывая вопросы (а за самые интересные вопросы к нашим докладчикам мы не оставим вас без плюшек), мы публикуем тезисы докладов.

 



 
Григорий Бакунов.

Директор по распространению технологий.

Вступительное слово

 

Ольга Онойко. 

Администратор группы асессоров с 2007 года. Активно участвовала в развитии службы асессоров почти с самого старта.

О докладе

Асессоры Яндекса: откуда взялись, зачем нужны, как работают. 

Рассказ пойдет об истории службы асессоров, её эволюции, о том, как связано развитие асессорской службы и улучшение качества поиска. Вы узнаете, как работают асессоры, с какими проблемами сталкиваются, какие задачи решают. Кроме того, будут развенчаны некоторые устойчивые мифы о работе асессоров.

 

Настя Ларкина. 

Окончила Британскую высшую школу дизайна по специальности «Графический дизайн». Занимается веб-дизайном с 2006 года. С 2009 — дизайнер интерфейсов в команде поиска.

О докладе

Дизайнер в поиске. 

Рассказ про то, как изменяются интерфейсы на протяжении жизни проекта и про то, что может сделать дизайнер, чтобы эти изменения были реализованы без жертв и встречены безболезненно. Доклад проиллюстрирован примерами «из дикой природы» и является продолжением доклада на Я.Субботнике в Санкт-Петербурге.

 

Александр Зинчук. 

С апреля 2011 года работает в команде одного из крупнейших JavaScript-проектов – API Яндекс.Карт.

О докладе

API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском. 

Brand new Yandex.Maps API 2.0. Рассказ о нововведениях, вкусностях и мультиязычности. О том, как мы использовали паттерны слабой связанности в новой модульной архитектуре, о CSS Transitions и «коробочном» кластеризаторе, о метках на Canvas и о собственной системе событий.

 

Сергей Сергеев. 

Профессионально занимается разработкой уже 10 лет, работает в Яндекс 4 года.

О докладе

Используем git без проблем. 

Распределённые системы контроля версий (DSVC) сейчас испытывают бум использования их в OpenSource проектах, не мало к этому приложил GitHub на основе Git. Многие программисты переходят на эту систему, но из-за опыта работы с SVN (или других похожих систем контроля версий) совершают больше ошибок, чем те, кто начинает нарабатывать свой опыт именно с Git. Докладчик постарается сформулировать несколько правил для комфортного использования Git в вашей команде.

 

Дмитрий Щадей. 

22-летний парень из киевского офиса Яндекса. Родной язык – javascript. Всегда рад показать пару запрещенных приемов во фронтенд-разработке.

О докладе

Зачем и как мы используем jsLint. 

Все знают, что «JSLint – статический анализатор кода», но никто не спешит его использовать в собственных проектах. Рассказ пойдет о том, каким образом и какой ценой он упростит вам жизнь. И разумеется, мы поставим вопрос «почему» перед каждой jslint-овой ошибкой, а также рассмотрим, как можно интегрировать JSLint в ваш проект.

 

 
05.05.2012,киев,программа
Я.Субботник в Киеве: докладчики
2 мая 2012, 21:04

Привем всем,

осталось 3 дня до нашего традиционного майского Я.Субботника, который мы, как и в прошлом году, проводим в столице Украины, Киеве.

Сегодня мы публикуем вторую часть тезисов мероприятия. Готовьте вопросы, регистрируйтесь, пока еще есть возможность.



 
Виталий Харисов.

Руководитель разработки на Украине.

Настоящее и будущее разработки на Украине

 

Евгений Батовский.

Работает в симферопольском Яндексе с 2011 года. В рамках компании из системного администрирования перешёл в разработку инструментов на javascript. Активно интересуется движением DevOps.

Николай Птущук.

В Яндексе занимается разработкой интерфейсов с 2011 года. За это время успел принять участие в сервисах Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа, Яндекс.Бар и в разработке браузера Яндекс.Интернет.

Тема совместного доклада

Современный «станок» верстальщика. 

Рассказ пойдет о том, что представляет собой наш «станок» верстальщика сегодня. Мы расскажем с примерами, какие браузеры поддерживаем, как производим кроссбраузерное тестирование и какие инструменты используем, готовя проект к выходу в свет.

 

Александр Титула-Бойченко.

Веб-разработкой занимается более 10 лет. Работает в Яндексе с 2010 года. Профессиональные интересы: активное использование БЭМ, клиентская оптимизация, сложная верстка, оптимизация изображений.

О докладе

Приложения для соцсетей. Универсальные приложения на БЭМ. 

Расскажет, как с помощью БЭМ-методологии и инструментов создать приложение, которое легко встраивается в разные социальные сети, такие как Facebook, ВКонтакте и Мой Мир.

 

Сергей Белов.

Пишет программы с 7 класса средней школы. Работает в Яндексе разработчиком с 2008 года. За это время успел принять участие в разработке многих внутренних сервисов и инструментов для разработчиков.

О докладе

bem server: система сборки фронтенда. 

Расскажет, как в Яндексе собирали сервисы раньше, как их собирают сейчас и как их будут собирать в ближайшем будущем. Ответит на вопросы о том, что такое bem server, почему начали его разработку и какие проблемы он призван решить.

 

Владимир Гриненко.

В 2010 году пришел работать в Яндекс разработчиком интерфейсов главной страницы. Год назад перешел в команду разработки общепортального фреймворка, из которого и выкристаллизовался БЭМ.

О докладе

i-bem.js: JavaScript в БЭМ-терминах. 

Рассказ пойдет о том, как писать декларативный объектно-ориентированный JavaScript в БЭМ-терминах. Продемонстрируем возможности блока i-bem из opensource библиотеки bem-bl для написания собственных блоков.

 

Кир Белевич.

С 2010 года работает разработчиком интерфейсов в симферопольском офисе Яндекса. За это время успел поучаствовать в разработке Поиска, Видео и Работы. В настоящее время занимается тач-направлением, включая Поиск и внутреннюю библиотеку общепортальных блоков. Увлекается музыкой, фото- и фонографией.

О докладе

Используем БЭМ для создания сайтов под iOS/Android. 

Расскажем и покажем на небольшом примере то, как делать тач-странички, используя БЭМ, и как это делает Яндекс. Все желающие смогут повторить шаги для достижения задуманного результата, использовать библиотеку блоков bem-bl и инструменты bem tools. Формат – немного теории и мастер-класс.

 

 
1 комментарий
05.05.2012,киев,программа
Кластеризация дубликатов в Яндекс.Картинках
11 мая 2012, 13:06
фото автора
Александр Крайнов. Челябинск, 25 февраля 2012 года
С 2000 года занимается проектами, связанными с обработкой медиаданных. В Яндексе отвечает за проекты, в которых задействовано компьютерное «зрение».

О докладе
Кластеризация дубликатов в Яндекс.Картинках.

Легко найти дубликаты среди тысяч картинок. Сложнее – среди миллионов. И совсем трудно – среди миллиардов. Чем выше полнота работы алгоритма, тем больше проблем. Но в то же время полнота кластеризации дубликатов – это основа качества поиска изображений.





челябинск,доклад,александр крайнов,25.02.2012
Я.Субботник в Челябинске #UWDC: все в одном посте!
16 мая 2012, 11:28

Без долгих предисловий собрали для вас все видео челябинского Я.Субботника в одном архиве, приправили фотографиями и украсили видеоотчетом.

Закладывайте в закладки и поглощайте полезную информацию!

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :


Вместе с докладами также ищут *trollface:

 

5 комментариев
25.02.2012,челябинск,программа
Я.Субботник в Минске
16 мая 2012, 11:49

2 июня 2012 года в 9:30 утра приглашаем всех на Я.Субботник в Минске.

За чашкой кофе в дружеской обстановке мы поговорим о современных технологиях, которые важны и интересны разработчикам.

Мы расскажем про методы классификации документов в поиске, зачем нужен поиск для сайта, как с ним работать и его улучшать.

Раскроем подробности про историю создания методологии БЭМ (Блок. Элемент. Модификатор), остановимся на использовании кастомных шрифтов и AJAX в поиске по вебу.

Кроме этого поделимся опытом, как мы делаем code review, расскажем новости про JS API Яндекс.Карт 2.0 и затронем архитектуру Яндекс.Диска.

Мобильным разработчикам посвящаются – доклады про то, как начать разработку под WP7 и как «не прострелить себе ногу», локализуя приложения для iOS.

Дополнительно вас ждет рассказ Алексея Сикорского, руководителя разработки в Беларуси, про офис Яндекса в Минске.

Программа Я.Субботника

Тезисы Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Приходите – будем рады видеть! А если это может быть также интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.


Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

2 комментария
минск,программа,02.06.2012
Я.Субботник в Киеве: #естьдвасайта
25 мая 2012, 19:28
так, всë, пойду спать. очень устал, а завтра вставать рано. радует хоть, что на #yasubbotnik Спокойной ночи всем.

10 докладов, отдельная секция про БЭМ, более 500 регистраций на мероприятие, более 300 человек в зале, более 650 на трансляции, 436 твитов с хэштегом #yasubbotbik (и сколько еще без?!), ТОП30 русскоязычного твиттера, 70 фоток участников в сети, Бобук и рождение своих мемов!

Например:

  • Есть два сайта…..
  • Можно расчитывать что с выходом новой версии код не сломается? - На ЧТО рассчитывать??
  • Я не знаю, все должно работать (с) @ajaxy_ru
  • Разработчики бывают интро- и экстраверты. Первые при разговре смотрят на свои ботинки, а вторые-на чужие (c) @bobuk #yasubbotnik
Очень порадовало, что помимо твитов "хочу работать в Яндексе #yasubbotnik", разработчикам в Украине Я.Субботник был полезен:
  • После #yasubbotnik появилось четкое понимание куда, как и зачем двигать архитектуру фронт-энда Workle 
  • Про JSlint реально интересный доклад. Прям вот приду домой и начну использовать.
Живые впечатления наших читателей:
Вы были в Киеве и написали пост? Оставьте ссылку в комменте, мы добавим ее в обзор! 

А пока мы усиленно монтируем доклады и пишем тексты, будем радовать вас фотографиями наших участников, которые мы собрали для вас в фотоотчет.

Все это наш Я.Субботник в Киеве, который прошел 5 мая 2012 года.

Було дуже приємно завітати до вас!




2 комментария
05.05.2012,какэтобыло,киев
Я.Субботник в Минске: мы будем там хорошо!!!! 0_о
31 мая 2012, 17:51

1,5 дня до Я.Субботника в Минске, первого, нового!

Вы переживаете, волнуетесь, пакуете чемоданы, ломаете голову над вопросами, вы-сы-па-е-те-сь???

Мы тоже! А помимо всего прочего снимаем, поем, сочиняем и собираем впопыхах и воедино это все в приятное "видео-баловство" для вас!

Потому что ооооочень ждем встречи!!



Между тем, регистрация на мероприятие заканчивается 1 июня в 19:00 по московскому времени. Еще немного мест все же есть.

Спешите и приходите в гости к нам!

В ролях:

  • Виталий Харисов #БЭМ #b_ #yandex #simferopol
  • Гела Сидорцова #BEM #devgirl #css #yandex #simferopol
  • Владимир Русинов Я.Диск #guitar Jumping Cats #yandex #msk
  • Михаил Белов Я.Диск #bass Jumping Cats #yandex #msk
  • Наталия Монахова #events #vocal #swingdance #yandex #msk
3 комментария
минск,программа,видеоприглашение,02.06.2012