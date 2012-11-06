В детстве Алексей Захаров, руководитель группы разработки Яндекс.Фоток, хотел стать барабанщиком. Потом были другие разные увлечения, но то, что компьютеры — это его, Алексей решил еще очень давно. Первый опыт общения с компьютером состоялся еще в детстве.

"Мой папа работал в физическом институте. Там были компьютеры для вычислений. Один из них папа даже домой принёс. У него были встроенные внутрь принтер, дисплей и клавиатура. Игр там не было, был только встроенный язык basic, так что можно было писать программы.

Я помню, писал на этом basic какие-то игрушки, у меня человечки дрались друг с другом. В общем, сам себя развлекал своими собственными играми.

Потом я ходил в детский компьютерный клуб при каком-то институте. Мы там учились, программировали, а последние 15 минут можно было поиграть. Меня это всё очень мотивировало, очень нравилось. И в итоге вылилось в то, что я стал этим заниматься профессионально. Общая направленность интересов привела меня сюда, о чем я, собственно, не жалею :-)"

Алексей работал во многих крупных компаниях, в том числе в Intel, а с 2008 года работает в Яндексе.

28 июля 2012 года на Я.Субботнике в Москве состоялся двойной дебют — Алексея как докладчика и сервиса Яндекс.Фоток как темы выступления.

"В больших конференциях я до этого не участвовал, но вообще перед публикой выступал когда-то, на внутренних мероприятиях.

Так что было нормально. Я знал, что волнение должно быть, я его поискал в себе, нашел немножко, но в целом все прошло хорошо. Было интересно, и я даже поймал свой кусочек славы :-)".

Алексей впервые рассказывал про общие архитектурные принципы фотохостинга, загрузку и обработку фотографий, механизм распределенного выполнения заданий и API для взаимодействия с внешним миром.

На вопрос, почему про Яндекс.Фотки не рассказывали раньше, Алексей ответил, что основная работа его команды — это сам сервис, его поддержка и разработка.

"Нам, конечно, было что рассказать. Но до выступления на конференциях как-то дело не доходило. Просто всегда было много работы, которую надо было делать прямо сейчас. А конференции — это время и силы."

Доклад, безусловно, вызвал интерес у слушателей. После выступления Алексею задавали вопросы не только про технологии и сервисы хранения, но и про работу в Яндексе, планы компании, хотели узнать секретные подробности функционирования сервиса, и даже продолжили задавать вполне конкретные вопросы по почте.

Такой интерес, вероятно, был вызван не только новизной темы, но и тем фактом, что в поготовку выступления Лёша вкладывал "не только свободное время, но и душевные силы".

Впрочем, это касается не только работы, но и увлечений. Лёша интересуется Японией, занимался единоборствами, и даже изучал японский язык.

"Для меня это был challenge. До этого я никогда не сталкивался с задачей, что нужно выучить какой-то набор абсолютно неизвестных значков. Это не просто, но очень интересно. Язык действительно сложный, но мне это нравилось; я его, к сожалению, не доучил, но, надеюсь, еще будет возможность."

Впрочем и этого знания языка Лёше хватило, чтобы исполнить своим детям на Новый год песенку из мультика про Чебурашку и крокодила Гену на японском. Как нам рассказал Лёша, в Японии любят советские мультфильмы и с удовольствием переводят их на свой родной язык.

Слушаем песенку на японском, ну и конечно смотрим выступление Алексея и вспоминаем какэтобыло!