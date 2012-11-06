Клуб Я.Субботника

ноябрь 2012
БЭМ и JavaScript: Сборник рецептов
6 ноября 2012, 17:09
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Варвара Степанова. Москва, 8 сентября 2012 года
Закончила Петрозаводский государственный университет. Работает в Яндексе с 2008 года разработчиком интерфейсов. Сейчас руководит группой разработки frontend фреймворка Яндекса, реализованного по методологии БЭМ, распространяет информацию о БЭМ как в России, так и за рубежом.

О докладе
Блок-помошник i-bem позволяет писать клиентский JavaScript в БЭМ-терминах. О том, что это значит в контексте реальных задач, можно узнать из доклада.

Многие темы удобнее и интереснее изучать с помощью разных небольших примеров конкретных решений задач. Написание JavaScript для браузера с использованием i-bem.js – не исключение. Разбор задач, основанных на реальной практике разных проектов Яндекса.




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доклад,москва,бэм,08.09.2012,варвара степанова
БЭМ и JavaScript: Тестирование
8 ноября 2012, 13:55
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Александр Тармолов. Москва, 8 сентября 2012 года
Разработчик интерфейсов в Яндекс.Картах с 2008 года.

О докладе
Разработка сложных приложений практически не возможна без тестирования. Вы сможете узнать, как писать JavaScript-тесты в терминах БЭМ, а также про использование PhantomJS для автоматического тестирования.




доклад,москва,бэм,08.09.2012,александр тармолов
Алексей Захаров: старые компьютеры и кусочек славы в свободное от работы время
9 ноября 2012, 12:55
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В детстве Алексей Захаров, руководитель группы разработки Яндекс.Фоток, хотел стать барабанщиком. Потом были другие разные увлечения, но то, что компьютеры — это его, Алексей решил еще очень давно. Первый опыт общения с компьютером состоялся еще в детстве.

"Мой папа работал в физическом институте. Там были компьютеры для вычислений. Один из них папа даже домой принёс. У него были встроенные внутрь принтер, дисплей и клавиатура. Игр там не было, был только встроенный язык basic, так что можно было писать программы.
Я помню, писал на этом basic какие-то игрушки, у меня человечки дрались друг с другом. В общем, сам себя развлекал своими собственными играми. 
Потом я ходил в детский компьютерный клуб при каком-то институте. Мы там учились, программировали, а последние 15 минут можно было поиграть.  Меня это всё очень мотивировало, очень нравилось. И в итоге вылилось в то, что я стал этим заниматься профессионально. Общая направленность интересов привела меня сюда, о чем я, собственно, не жалею :-)"

Алексей работал во многих крупных компаниях, в том числе в Intel, а с 2008 года работает в Яндексе.

28 июля 2012 года на Я.Субботнике в Москве состоялся двойной дебют — Алексея как докладчика и сервиса Яндекс.Фоток как темы выступления.

"В больших конференциях я до этого не участвовал, но вообще перед публикой выступал когда-то, на внутренних мероприятиях.
Так что было нормально. Я знал, что волнение должно быть, я его поискал в себе, нашел немножко, но в целом все прошло хорошо. Было интересно, и я даже поймал свой кусочек славы :-)".

Алексей впервые рассказывал про общие архитектурные принципы фотохостинга, загрузку и обработку фотографий, механизм распределенного выполнения заданий и API для взаимодействия с внешним миром.

На вопрос, почему про Яндекс.Фотки не рассказывали раньше, Алексей ответил, что основная работа его команды — это сам сервис, его поддержка и разработка.

"Нам, конечно, было что рассказать. Но до выступления на конференциях как-то дело не доходило. Просто всегда было много работы, которую надо было делать прямо сейчас. А конференции — это время и силы."

Доклад, безусловно, вызвал интерес у слушателей. После выступления Алексею задавали вопросы не только про технологии и сервисы хранения, но и про работу в Яндексе, планы компании, хотели узнать секретные подробности функционирования сервиса, и даже продолжили задавать вполне конкретные вопросы по почте.

Такой интерес, вероятно, был вызван не только новизной темы, но и тем фактом, что в поготовку выступления Лёша вкладывал "не только свободное время, но и душевные силы".

Впрочем, это касается не только работы, но и увлечений. Лёша интересуется Японией, занимался единоборствами, и даже изучал японский язык.

"Для меня это был challenge. До этого я никогда не сталкивался с задачей, что нужно выучить какой-то набор абсолютно неизвестных значков. Это не просто, но очень интересно. Язык действительно сложный, но мне это нравилось; я его, к сожалению, не доучил, но, надеюсь, еще будет возможность."

Впрочем и этого знания языка Лёше хватило, чтобы исполнить своим детям на Новый год песенку из мультика про Чебурашку и крокодила Гену на японском. Как нам рассказал Лёша, в Японии любят советские мультфильмы и с удовольствием переводят их на свой родной язык.

Слушаем песенку на японском, ну и конечно смотрим выступление Алексея и вспоминаем какэтобыло!

2 комментария
москва,28.07.2012,ктоэтилюди,алексей захаров
Миксы во вселенной БЭМ
12 ноября 2012, 14:43
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Кир Белевич. Москва, 8 сентября 2012 года
С 2010 года работает разработчиком интерфейсов в симферопольском офисе Яндекса. За это время успел поучаствовать в разработке Поиска, Видео и Работы. В настоящее время занимается тач-направлением, включая Поиск и внутреннюю библиотеку общепортальных блоков. Увлекается музыкой, фото- и фонографией.

О докладе
Рассказ и демонстрация на примерах с использованием различных технологий то, что такое миксы в БЭМ, зачем их использовать и что это даёт.




бэм,доклад,москва,кир белевич,08.09.2012
Про шаблонизаторы вообще и BEMHTML в частности
12 ноября 2012, 17:09
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Сергей Бережной. Москва, 8 сентября 2012 года
С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для создания сайтов.

О докладе
Существует большое количество разных шаблонизаторов, и, зная это, мы написали свой. Рассказ о том, что получилось и зачем мы это сделали. О синтаксическом сахаре, оптимизации и компиляции в JavaScript.




доклад,москва,бэм,сергей бережной,08.09.2012
Внедрение БЭМ в существующие системы
12 ноября 2012, 17:16
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Сергей Бережной. Москва, 8 сентября 2012 года
С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для создания сайтов.

О докладе
Cпособы и принципы использования существующих блоков и инструментов в проектах изначально сделанных без использования БЭМ. Если вы давно хотели попробовать БЭМ на своем проекте, но не знали как это сделать — этот рассказ для вас.




доклад,москва,бэм,сергей бережной,08.09.2012
Я.Субботник: БЭМ в разработке интерфейсов
19 ноября 2012, 16:14
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После того, как мы опубликовали все видео докладов с Я.Субботника по БЭМ, для вашего удобства мы объединили их в один пост.

Смотрите, пересматривайте, узнавайте интересное и не забывайте рассказывать и делиться!

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :

Также можно почитать

бэм,москва,программа,08.09.2012
Владимир Русинов: Все, что я делаю, я делаю с удовольствием.
23 ноября 2012, 19:51
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Владимир Русинов руководит в Яндексе отделом разработки облачных сервисов и Яндекс.Диском. Занимался Яндекс.Народом и Почтой для Доменов.
Еще Владимир много путешествует, играет замечательную музыку в коллективе The Jumping Cats и понятия не имеет, как все успевает. Мы вот тоже удивляемся. 

Люблю путешествовать, играть музыку и заниматься творческой работой. Все это вместе здорово сочетается и приносит удовольствие от всего происходящего. А как у меня хватает на все времени — я не знаю.

Успевает Владимир очень многое, в том числе и выступать на Я.Субботнике. В Москве и Минске Володя рассказывал про сервис Яндекс.Диск, его архитектуру, синхронизацию и многое другое.

Это мой первый опыт выступлений с рассказом про IT. Выступать с музыкой — совсем другое, просто выходишь и играешь. А тут нужно рассказывать что-то умное ☺ И это интересно и прикольно. Я.Субботники — они легкие по своему настроению, атмосфере. Это доставляет удовольствие.

Владимир не только выступал с докладом, но еще и принимал непосредственное участие в видео-приглашении на Я.Субботник в Минске.  

Мы сочинили песню, хотя, песня — это, пожалуй, слишком сильно сказано ☺ Взяли кусочек из Джеймса Брауна, я крикнул «Я.Субботник» и дальше получилось такое вот зомбирующее веселье ☺ Нас чуть админы не убили, пока мы это записывали в музыкальной комнате, нервы у них были на пределе ☺

Можно предположить, что секрет, как успевать все и немного больше, кроется в способности Володи останавливать время, в чем он просто не признается. Еще можно назвать его уникумом, что, конечно, ближе к реальности и подтверждается занимательным фактом из его биографии. (Для полноты картины сначала вспомните, чем вы занимались в детском саду — катались ли на качелях, ели песок или тыкали насекомых палочкой, и как учились читать и писать в школе.) 

Моя мама была программистом. Она научила меня рисовать логические блок-схемы еще когда я был в детском саду. А программирую я лет с десяти. Когда я закончил школу, я уже знал некоторые языки программирования, хотя у меня даже компьютера тогда не было, в то время иметь дома компьютер было сложно.

А вообще, конечно, секрет довольно прост. Все дело в интересе. Интересе по отношению к тому, чем занимаешься, будь то работа, хобби или что-то еще. 

Я стараюсь все делать в режиме интереса. Чтобы мне самому было интересно то, чем я занимаюсь. Безусловно, я делаю некоторые вещи, просто потому что их нужно делать, тем самым добиваясь равновесия, но если в том, что ты делаешь, нет интереса, то это бессмысленно.

И это не просто громкие слова. Следуя этому принципу, Владимир стал профессионалом в своей работе, а его музыкальная группа  — известной в Москве, регулярно выбирается на гастроли и привозит многих талантливых зарубежных музыкантов. Владимир рассказал нам немного про то, как все закрутилось.  

Если говорить про IT, то всё завертелось после школы. Был Фидонет, как и у многих того поколения, потом интернет... С 1-го курса я уже работал админом в маленьком издательстве. Кстати, офис был там, где сейчас сидит Вконтакте, в Питере. Со 2-го курса я работал начальником админов в пенсионном фонде РФ, потом переехал в Москву в 2000 году, здесь тоже много чего было. Но сейчас я даже не знаю, смог бы я работать в компании другого типа, вряд ли. Вернее смог бы, конечно, но старался бы не так сильно, потому что бороться, например, с глупостью, мне совершенно не хочется. 

А музыка… Еще в последнем классе школы мне захотелось играть на гитаре. Потом хотелось играть все больше и больше, и так оно срослось во что-то достаточно серьезное. Играю я уже лет 17 или 18, лет 10 назад образовался коллектив Jumping cats. Мы делаем неформатную, не мэйнстримовую для России музыку. 

Вообще, просто когда чем-то занимаешься, нужно, чтобы это было тебе интересно. Нужно понимать, зачем ты это делаешь, разбираться в этом и развиваться.

 

Смотрите доклады Володи с Я.Субботника в Москве и в Минске, и слушайте выступления коллектива The Jumping Cats

 

Ну и конечно занимайтесь тем, что вам нравится и будет вам счастье!

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минск,москва,владимир русинов,ктоэтилюди