Клуб Я.Субботника

октябрь 2012
Прототипирование на живом проекте
2 октября 2012, 18:50
фото автора
Вадим Пацев. Москва, 28 июля 2012 года
Руководитель отдела разработчики интерфейсов. В Яндексе с 2008 года. Был в роли дизайнера и разработчика интерфейсов. Интересуется быстрым прототипированием и визуальными возможностями современных веб технологий.


О докладе
Прототипирование на живом проекте

Мастер-класс про методы и инструменты быстрого прототипирования на технологиях html/css/js. За 20 минут мы сделаем прототип интерфейса живого проекта Яндекса.





доклад,москва,вадим пацев,28.07.2012
MapKit для WP7 и идеи по применению
4 октября 2012, 13:09

Сегодня в нашем клубе целых два доклада: мастер-класс Кости Заикина по MapKit для WP7 и сборник рецептов по применению от Кати Текуновой.

Надеемся, что доклады окажутся полезными!

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Константин Заикин. Москва, 28 июля 2012 года
Выпускник математического факультета Иркутского государственного университета. .net -разработчик, начинал с Framework 1.1. Разрабатывал Windows Forms, ASP, ASP.net, Silverlight-приложения. В Яндексе с 2011 года, занимается разработкой для устройств на Windows Phone 7.

О докладе
MapKit для WP7

Мастер-класс по мапкиту для WP7.  Как добавить Яндекс. Карты в приложение Windows Phone. За полчаса напишем приложение, которое записывает трек перемещения пользователя и показывает этот трек на карте.  Рассказ предназначен для .net-разработчиков.




фото автора
Екатерина Текунова. Москва, 28 июля 2012 года
Училась на факультете международной журналистики (отделение связей с общественностью) МГИМО. C 2010 года возглавляла департамент маркетинга в Hosting Community, в 2012 году присоединилась к команде Яндекс.Карт.

О докладе
Yandex MapKit: идеи по применению

Нас постоянно спрашивают, какие приложения можно создавать на основе Yandex MapKit, а какие нельзя. Поэтому мы не только подробно расскажем про условия использования и существующие ограничения, но и покажем наглядные примеры приложений, построенных на наших технологиях: от очень популярных интернет-банков до региональных справочников, от путеводителей до check-in сервисов и to-do листов. Возможно, они дадут вам импульс к дальнейшим действиям.


доклад,москва,28.07.2012,константин заикин,екатерина текунова
Я.Субботник в Москве: архив
8 октября 2012, 19:02
фото автора

Конец июля выдался на удивление жарким. Не в плане погоды, но в плане мероприятий. 

28 июля, впервые за долгое время, мы собрали разработчиков в московском офисе Яндекса, чтобы поделиться с вами знаниями, умениями, опытом и полезными практиками. Даже ролик пригласительный соответствующий сняли и стенд про Яндекс.Танк собрали

Очень надеемся, что суббота прошла не зря, а вы вынесли из нашего Я.Субботника много полезного. 

Как это было, о чем говорили и что показывали - одним архивным постом в клубе уже сейчас! 

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн

москва,программа,28.07.2012
Я.Субботник в Минске: yet another фотоотчет
12 октября 2012, 14:29

2 июня 2012 года после двухлетнего перерыва мы снова побывали в Минске.

И сегодня опять вспоминаем, как это было.

Непубликованный ранее фотоотчет и ссылки на интересные посты, доклады и видеоотчеты. 

Немного статистики:

  • 250 человек в зале;
  • 1283 (!!! - абсолютный рекорд по проекту на этот момент) на трансляции;
  • 370 твитов (и снова в ТОП30 русскоязычного Твиттера!
  • более 40 фоток в социальных сетях от пользователей;
  • 10 докладов;
  • бонус-трек про офис разработки в Минске.
Мы рассказывали вам про:
  • методы классификации документов в поиске;
  • зачем нужен поиск для сайта, как с ним работать и его улучшать;
  • про историю создания методологии БЭМ (Блок. Элемент. Модификатор);
  • использование кастомных шрифтов;
  • AJAX в поиске по вебу;
  • как мы делаем code review;
  • про JS API Яндекс.Карт 2.0;
  • архитектуру Яндекс.Диска; 
  • как начать разработку под WP7;
  • как «не прострелить себе ногу», локализуя приложения для iOS.

Новые фотографии –– в альбоме:

минск,фото,программа,02.06.2012
Летний Я.Субботник в Санкт-Петербурге
16 октября 2012, 11:58

30 июня 2012 года мы побывали в Санкт-Петербурге с очередным Я.Субботником.

Сотрудники петербургского, московского и симферопольского офисов Яндекса рассказали о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.

9 докладов, более 200 слушателей, более 400 пользователей на трансляции, море позитива, интересных обсуждений и правильных вопросов - таким стал для нас этот Питер.

Рассказали про CSS-препроцессоры, git, отказоустойчивость сервисов, интранет и синхронизацию.

Раскрыли подробности про автоматизированное тестирование безопасности конфигурации промышленных веб-серверов, остановились на качестве кода автотестов и разработке на Node.js.

Поведали ужасно драматическую историю одной промостранички и буквально на пальцах показали жизнь одного проекта: от идеи до воплощения.

А еще сменили старую добрую субботничную традицию приезжать в Питер зимой и решили попробовать лето.

Как это было – смотрите в нашем отчетном видео!

Полезные и интересные ссылки про Я.Субботник в Питере:

30.06.2012,какэтобыло,программа,санкт-петербург
Я.Субботник в Москве: фотоотчет
16 октября 2012, 15:35

Лето выдалось жарким на Я.Субботники. 30 июня были в Питере, 28 июля – в Москве, а 8 сентября проводили Я.Субботник по БЭМ.

Московский Я.Субботник собрал немало: 267 разработчиков в зале, 1116 - на трансляции.

Мы подготовили 5 докладов, 2 45-минутных мастер-класса (по прототипированию и WP7) и один танко-стенд!

Рассказали про:

  • историю возникновения Яндекс.Танка, показали его возможности и примеры использования;
  • архитектуру и API Яндекс.Фоток и Диска;
  • кластеризатор в JS API Яндекс.Карт и разные способы создания клиентских js-компонентов;
  • провели два мастер-класса: про методы и инструменты быстрого прототипирования на технологиях html/css/js и про MapKit для WP7.

Чтобы не отрываться от субботничной темы, смотрим фоточки и вспоминаем, что было

Другие посты про Я.Субботник в Москве:

фото,москва,28.07.2012
Я.Субботник по БЭМ: фотоотчет
22 октября 2012, 14:53

8 сентября 2012 года мы провели еще один Я.Субботник в Москве и первый этой осенью.

На этот раз мы сделали его тематичным. Он был посвящен БЭМ-экосистеме, которая появилась и развивается в Яндексе.

Сотрудники московского и симферопольского офисов Яндекса подробно рассказали про существующие компоненты и поделились своим видением будущего БЭМ.

Напомним, что на Я.Cубботнике мы рассказывали про:

  • историю создания БЭМ;
  • шаблонизаторы вообще и BEMHTML в частности;
  • внедрение БЭМ в существующие системы;
  • миксы;
  • i-bem.js и зачем он нужен;
  • тестирование блоков;
  • автоматическую сборку и bem-tools.

Кроме того, приготовили интерактивные стенды, где технологии можно было "пощупать" руками.

БЭМ-ботник, как прозвали его изначально в команде, получился очень душевным. Докладчики не просто подготовили интересные презентации, но объединили все в слаженный перфоманс, где один докладчик непременно ссылался на другого, а вся программа вместе, как нам хочется думать, помогла вам гораздо более понятно и структурированно разложить в голове саму БЭМ-сущность.

8 докладов, 2 интерактивных стенда про bem-tools и тестирование, более 450 заявок, больше 250 человек в зале и около 800 на трансляции в течение всего дня, много отзывов, дискуссий и интерактива, а в будущем, очень надеемся, фидбека и ваших коммитов!

А также рекордное количество прекрасной половины человечества в зале – смотрим фотографии! 

P.S. Видео докладов Я.Субботника по БЭМ появится в клубе начиная с сегодняшнего дня. Не пропустите!

фото,москва,бэм,08.09.2012
Настоящее и будущее БЭМ
22 октября 2012, 17:10
фото автора
Виталий Харисов. Москва, 8 сентября 2012 года
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.

О докладе
Настоящее и будущее БЭМ.

Полный обзор существующих частей БЭМ-экосистемы. Рассказ о том, что у нас есть сейчас, в какой оно степени готовности, в чём нам можно помочь в разработке БЭМ, а также о наших желаниях на будущее.




7 комментариев
доклад,москва,бэм,08.09.2012,виталий харисов
Новые возможности bem-tools для автоматической сборки проекта
23 октября 2012, 16:02
фото автора
фото автора
Владимир Алаев. Москва, 8 сентября 2012 года
Разработчик в составе группы инструментов разработки интерфейсов в Симферополе. Профессиональной разработкой ПО занимается более десяти лет.

Сергей Белов.
Пишет программы с 7 класса средней школы. Работает в Яндексе разработчиком с 2008 года. За это время успел принять участие в разработке многих внутренних сервисов и инструментов для разработчиков.

О докладе
Новые возможности bem-tools для автоматической сборки проекта.

Рассказ о новой версии bem-tools. Это самое существенное обновление с момента выпуска первой версии. Центральной темой являются совершенно новые возможности, которые могут упростить разработку вашего проекта.





владимир алаев,сергей белов,доклад,москва,08.09.2012,бэм
Сергей Сергеев: фотография как хобби, IT как призвание
25 октября 2012, 15:50
фото автора

Как вы помните, 8 сентября 2012 года мы провели в Москве Я.Субботник по БЭМу и сегодня у нас есть отличная возможность вспомнить, какэтобыло, благодаря фотографиям, сделанным Сергеем Сергеевым.

Фотографировать Сергей начал в школе.

"Я баловался старыми плёночными фотоаппаратами и ручной проявкой плёнки и печатью фотографий".

Затем на смену увлечением фотографией пришла заинтересованность IT-сферой, ставшая и основным хобби, и профессией, и, как говорит сам Сережа, "призванием".

Сергей руководит группой поисковых интерфейсов в Симферопольском офисе Яндекса.

Первое его выступление состоялось на Я.Субботнике в Москве в 2010 году и было посвящено внутренним устройствам процессов в компании. Хотя тема была для Сергея экспериментальной, а Я.Субботник – первым, чувствовал он себя достаточно уверенно и спокойно.

По словам Сережи, "мандраж был не такой сильный" и выступил он вполне "ровно". Вероятно, этому способствовала педагогическая практика в университете, где Сережа читал лекции и принимал экзамены и зачёты.

Однако совершенству нет предела, и Сергей признает, что "поле для практики, конечно, остаётся и по сей день". Практиковать своё мастерство выступлений Сергей продолжил в 2012 году на Я.Субботниках в Санкт-Петербурге и Киеве, рассказывая про git.

Сегодня Сергей снова увлекается фотографией. Правда, уже без "Смены":

"Тот фотоаппарат сломался еще задолго до "новой волны" моего увлечения фото. Ну, и стрит-фото теперь только в инстаграмме, а зеркалка – для серьёзных задач =)".

А еще Сергей любит путешествовать. Последний "маленький" отпуск прошел в Киеве, где Сергей ходил по музеям и выставкам современного искусства. До этого и более "полномасштабно" Сергей отдохнул в Таиланде, где и отметил свой 30-ый день рождения.

На наш вопрос, где бы хотелось побывать больше всего, Сережа ответил, что везде

"Нет вот такого "заветного" места, я хочу "покрыть" всю планету своими, пусть и не всеобъемлющими маршрутами. Но и если будет возможность попасть куда-то не на земле, тоже был бы не против "

Посмотреть фотографии Сергея из Таиланда и не только, а также ознакомиться с его докладами вот здесь.

Ну, и конечно же, смотрим фоточки Сергея с Я.Субботника по БЭМу и радуемся!

2 комментария
сергей сергеев,ктоэтилюди,москва,08.09.2012,фото,бэм,какэтобыло
БЭМ и JavaScript: Зачем мы написали JS-фреймворк?
29 октября 2012, 10:48
фото автора
Владимир Варанкин. Москва, 8 сентября 2012 года
Веб-разработчик. В Яндексе занимается разработкой и поддержкой внутренней общепортальной библиотеки блоков.

О докладе
Рассказ про i-bem.js - библиотеку написания JavaScript-кода в БЭМ-терминах, про ее основные методы и возможности.

Понятие «фреймворк» очень растяжимое — разные фреймворки решают разные задачи. Kак писать независимые блоки? Как писать блоки, состоящие из других блоков? Как сделать библиотеку блоков? Про эти и многие другие вопросы.




доклад,москва,бэм,владимир варанкин,08.09.2012