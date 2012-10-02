Сегодня в нашем клубе целых два доклада: мастер-класс Кости Заикина по MapKit для WP7 и сборник рецептов по применению от Кати Текуновой.

Надеемся, что доклады окажутся полезными!

Константин Заикин. Москва, 28 июля 2012 года Выпускник математического факультета Иркутского государственного университета. .net -разработчик, начинал с Framework 1.1. Разрабатывал Windows Forms, ASP, ASP.net, Silverlight-приложения. В Яндексе с 2011 года, занимается разработкой для устройств на Windows Phone 7.



О докладе MapKit для WP7



Мастер-класс по мапкиту для WP7. Как добавить Яндекс. Карты в приложение Windows Phone. За полчаса напишем приложение, которое записывает трек перемещения пользователя и показывает этот трек на карте. Рассказ предназначен для .net-разработчиков.





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Екатерина Текунова. Москва, 28 июля 2012 года Училась на факультете международной журналистики (отделение связей с общественностью) МГИМО. C 2010 года возглавляла департамент маркетинга в Hosting Community, в 2012 году присоединилась к команде Яндекс.Карт.



О докладе Yandex MapKit: идеи по применению



Нас постоянно спрашивают, какие приложения можно создавать на основе Yandex MapKit, а какие нельзя. Поэтому мы не только подробно расскажем про условия использования и существующие ограничения, но и покажем наглядные примеры приложений, построенных на наших технологиях: от очень популярных интернет-банков до региональных справочников, от путеводителей до check-in сервисов и to-do листов. Возможно, они дадут вам импульс к дальнейшим действиям.



