Руководитель отдела разработчики интерфейсов. В Яндексе с 2008 года. Был в роли дизайнера и разработчика интерфейсов. Интересуется быстрым прототипированием и визуальными возможностями современных веб технологий.
О докладе
Прототипирование на живом проекте
Мастер-класс про методы и инструменты быстрого прототипирования на технологиях html/css/js. За 20 минут мы сделаем прототип интерфейса живого проекта Яндекса.
Сегодня в нашем клубе целых два доклада: мастер-класс Кости Заикина по MapKit для WP7 и сборник рецептов по применению от Кати Текуновой.
Надеемся, что доклады окажутся полезными!
Константин Заикин. Москва, 28 июля 2012 года
Выпускник математического факультета Иркутского государственного университета. .net -разработчик, начинал с Framework 1.1. Разрабатывал Windows Forms, ASP, ASP.net, Silverlight-приложения. В Яндексе с 2011 года, занимается разработкой для устройств на Windows Phone 7.
О докладе
MapKit для WP7
Мастер-класс по мапкиту для WP7. Как добавить Яндекс. Карты в приложение Windows Phone. За полчаса напишем приложение, которое записывает трек перемещения пользователя и показывает этот трек на карте. Рассказ предназначен для .net-разработчиков.
Училась на факультете международной журналистики (отделение связей с общественностью) МГИМО. C 2010 года возглавляла департамент маркетинга в Hosting Community, в 2012 году присоединилась к команде Яндекс.Карт.
О докладе
Yandex MapKit: идеи по применению
Нас постоянно спрашивают, какие приложения можно создавать на основе Yandex MapKit, а какие нельзя. Поэтому мы не только подробно расскажем про условия использования и существующие ограничения, но и покажем наглядные примеры приложений, построенных на наших технологиях: от очень популярных интернет-банков до региональных справочников, от путеводителей до check-in сервисов и to-do листов. Возможно, они дадут вам импульс к дальнейшим действиям.
Конец июля выдался на удивление жарким. Не в плане погоды, но в плане мероприятий.
28 июля, впервые за долгое время, мы собрали разработчиков в московском офисе Яндекса, чтобы поделиться с вами знаниями, умениями, опытом и полезными практиками. Даже ролик пригласительный соответствующий сняли и стенд про Яндекс.Танк собрали
Очень надеемся, что суббота прошла не зря, а вы вынесли из нашего Я.Субботника много полезного.
Как это было, о чем говорили и что показывали - одним архивным постом в клубе уже сейчас!
БЭМ-ботник, как прозвали его изначально в команде, получился очень душевным. Докладчики не просто подготовили интересные презентации, но объединили все в слаженный перфоманс, где один докладчик непременно ссылался на другого, а вся программа вместе, как нам хочется думать, помогла вам гораздо более понятно и структурированно разложить в голове саму БЭМ-сущность.
8 докладов, 2 интерактивных стенда про bem-tools и тестирование, более 450 заявок, больше 250 человек в зале и около 800 на трансляции в течение всего дня, много отзывов, дискуссий и интерактива, а в будущем, очень надеемся, фидбека и ваших коммитов!
А также рекордное количество прекрасной половины человечества в зале – смотрим фотографии!
P.S. Видео докладов Я.Субботника по БЭМ появится в клубе начиная с сегодняшнего дня. Не пропустите!
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.
О докладе
Настоящее и будущее БЭМ.
Полный обзор существующих частей БЭМ-экосистемы. Рассказ о том, что у нас есть сейчас, в какой оно степени готовности, в чём нам можно помочь в разработке БЭМ, а также о наших желаниях на будущее.
Разработчик в составе группы инструментов разработки интерфейсов в Симферополе. Профессиональной разработкой ПО занимается более десяти лет.
Сергей Белов.
Пишет программы с 7 класса средней школы. Работает в Яндексе разработчиком с 2008 года. За это время успел принять участие в разработке многих внутренних сервисов и инструментов для разработчиков.
О докладе
Новые возможности bem-tools для автоматической сборки проекта.
Рассказ о новой версии bem-tools. Это самое существенное обновление с момента выпуска первой версии. Центральной темой являются совершенно новые возможности, которые могут упростить разработку вашего проекта.
"Я баловался старыми плёночными фотоаппаратами и ручной проявкой плёнки и печатью фотографий".
Затем на смену увлечением фотографией пришла заинтересованность IT-сферой, ставшая и основным хобби, и профессией, и, как говорит сам Сережа, "призванием".
Сергей руководит группой поисковых интерфейсов в Симферопольском офисе Яндекса.
Первое его выступление состоялось на Я.Субботнике в Москве в 2010 году и было посвящено внутренним устройствам процессов в компании. Хотя тема была для Сергея экспериментальной, а Я.Субботник – первым, чувствовал он себя достаточно уверенно и спокойно.
По словам Сережи, "мандраж был не такой сильный" и выступил он вполне "ровно". Вероятно, этому способствовала педагогическая практика в университете, где Сережа читал лекции и принимал экзамены и зачёты.
Однако совершенству нет предела, и Сергей признает, что "поле для практики, конечно, остаётся и по сей день". Практиковать своё мастерство выступлений Сергей продолжил в 2012 году на Я.Субботниках в Санкт-Петербурге и Киеве, рассказывая про git.
Сегодня Сергей снова увлекается фотографией. Правда, уже без "Смены":
"Тот фотоаппарат сломался еще задолго до "новой волны" моего увлечения фото. Ну, и стрит-фото теперь только в инстаграмме, а зеркалка – для серьёзных задач =)".
А еще Сергей любит путешествовать. Последний "маленький" отпуск прошел в Киеве, где Сергей ходил по музеям и выставкам современного искусства. До этого и более "полномасштабно" Сергей отдохнул в Таиланде, где и отметил свой 30-ый день рождения.
На наш вопрос, где бы хотелось побывать больше всего, Сережа ответил, что везде
"Нет вот такого "заветного" места, я хочу "покрыть" всю планету своими, пусть и не всеобъемлющими маршрутами. Но и если будет возможность попасть куда-то не на земле, тоже был бы не против "
Посмотреть фотографии Сергея из Таиланда и не только, а также ознакомиться с его докладами вот здесь.
Ну, и конечно же, смотрим фоточки Сергея с Я.Субботника по БЭМу и радуемся!
Веб-разработчик. В Яндексе занимается разработкой и поддержкой внутренней общепортальной библиотеки блоков.
О докладе
Рассказ про i-bem.js - библиотеку написания JavaScript-кода в БЭМ-терминах, про ее основные методы и возможности.
Понятие «фреймворк» очень растяжимое — разные фреймворки решают разные задачи. Kак писать независимые блоки? Как писать блоки, состоящие из других блоков? Как сделать библиотеку блоков? Про эти и многие другие вопросы.