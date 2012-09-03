Фронтенд-разработчик. Работает в екатеринбургском офисе Яндекса с 2010 года. В разное время занимался вёрсткой Почты, Видео, Музыки. Сейчас работает во внутренних сервисах и иногда занимается промостраницами.
О докладе
Драматическая история одной маленькой промостраницы
Промостраницы — это отдельный жанр в вёрстке. Маленькие, лаконичные и обязательно с фишкой — вот всё, что обычно они из себя представляют. Чаще всего вёрстка промостраницы длится не более двух дней. Так должно было быть и на этот раз, но...
Помимо докладов мы решили порадовать вас интерактивными стендами, где технологии можно будет "пощупать" руками.
На этот раз стенда будет два:
1) bem-tools
Для упрощения работы с файлами БЭМ-проекта давно существует набор инструментов — bem-tools.
Мы представим новые возможности для автоматической сборки проектов — теперь не нужно запускать make после каждого изменения!
На стенде можно будет вживую попробовать, как работает команда bem server и как изменения видны в браузере после редактирования файлов проекта. Так же, можно будет подробно увидеть, как использовать уже существующие команды для создания БЭМ-сущностей (bem create level, bem create block, bem create elem, bem create mod) и для сборки (bem make, bem build).
А ещё, разработчики bem-tools ответят на любые вопросы про написание своих модулей технологий и использование bem-tools в существующих проектах.
2) Тесты
Стенд для тестирования позволит вам погрузиться в незабываемое путешествие в мир тестирования BEM-блоков.
Вы сможете "прогнать" все тесты всего лишь одной командой, а также увидите, как можно настроить проект, чтобы i-bem__test не пропускал нерадивые коммиты, ломающие релиз.
Запуск тестов из консоли и браузера поможет вам быстро и легко локализовать и исправить ошибку, а потом с радостью закомитить.
На стенде можно будет:
запустить вручную проверку всех тестов (make test);
попробовать запуск тестов при попытке закоммитить (сломать что-то, попробовать закоммитить, увидеть, что коммит не проходит);
смотреть результаты тестирования в консоли и браузере.
Несмотря на математическое образование, Сергей питает тайную страсть к литературе и борется за чистоту русского языка.
Например, прошлой осенью проводил в Яндексе «Тотальный диктант» для сотрудников, чтобы те могли проверить свою грамотность. Для этого диктанта Сережа собрал статистику по самым частым грамматическим ошибкам наших коллег и, основываясь на этих данных, написал небольшое произведение.
Помимо кода и прозы, Сергей на досуге также пишет стихи. По поводу этой формы своего творчества Сережа говорит следующее:
"Стихи я, как и все, начал писать с поры полового созревания. Правда, с перерывами. С одной стороны, в стихах удобно выплёскивать всякие страдания и переживания, а с другой, я люблю слова и мне нравится что-то из них строить. Мне нравится скрытая структура в тексте."
Ознакомиться с некоторыми творениями можно в блоге Сергея.
Ну, а если вы хотите вспомнить мем о "популярном до марта 2012 года блоггере" и послушать о подходах к кешированию, предлагаем вам этим прекрасным осенним днем посмотреть доклад Сергея с Я.Субботника в Санкт-Петербурге.
Сергей Сергеев. Санкт-Петербург, 30 июня 2012 года
Профессионально занимается разработкой уже десять лет, работает в Яндексе четыре года.
О докладе
Git — ветки, деревья, лес
Постараемся внести ясность в работе с историей в git. Что она из себя представляет и как выглядит. В чём отличие между структурой истории svn и git. А также расскажем про более низкий уровень организации этой системы контроля версий.
Если серьезно, то ЭТО были ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫЕ и ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ выходные. Весь вечер прокодил. Поразбиралии с другом записи с мероприятия. Поэтому, дамы, Яндекс, и господа, ждём следующего Я.Субботника вначале сентября! Ещё больше front-end! Больше хардкора!
8 докладов, 2 интерактивных стенда про bem-tools и тестирование, более 450 заявок, больше 250 человек в зале и около 800 на трансляции в течение всего дня, много отзывов, дискуссий и интерактива, а в будущем, очень надеемся, фидбека и ваших коммитов!
Накануне мы как всегда очень переживали и готовились: настраивали технику, тестировали стенды, прогоняли по надцатому разу доклады, сортировали сувенирку и таскали пуфики.
Очень хотелось, чтобы вам в этот субботний день было удобно, комфортно и интересно, чтобы думать можно было только про то, зачем мне эти знания, что я могу еще спросить и узнать, как и в чем применять дальше.
Утром ждали всех к 10 и встречали улыбками, чтобы потом вы не хотели нас отпускать! И это приятно
Родилось много мемов, шуток, было отличное настроение, зал был полный, пришлось искать стулья и пуфики, а процентов 90% участников осталось до самого конца конференции.
Значит, она была интересной и полезной, и значит, ее стоит продолжать делать! Как думаете?
Ведь нельзя просто так взять и..
@denisov: Организаторы #yasubbotnik большие молодцы. Ведь нельзя просто так взять и организовать хорошее мероприятие.
@iSnifer: "Нельзя просто смешивать мальчика и девочку" - вот это технологические беседы на #yasubbotnik ))
Для меня это самое большое событие за этот год. Очень отзывчивая аудитория, правильные вопросы. И мы выложились на все сто, подготовили цельную программу докладов. Спасибо, что пришли. Вы вдохновляете делать еще и еще!
Выступал первый раз, сильно нервничал, волновался, не спал ночами, пока готовился. С перепугу, что-то рассказал про i-bem.js, наш JavaScript фреймворк. Хотелось рассказать не столько прикладные практики использования, сколько философию библиотеки. Ответить на вопрос "зачем же мы все таки написали свой фреймворк". Репозиторий проекта bem-bl, в рамках которого, распространяется фреймворк: http://github.com/bem/bem-bl Мы принимаем pull request-ы
Очень давно не был на Я.Субботниках и уже успел забыть, насколько это крутое мероприятие. Очень вдохновляет! Было здорово поделиться друг с другом знаниями, поговорить о технологиях, обменяться мыслями и мнениями. Разработчики (а может и не только разработчики), с которыми мне удалось пообщаться, - очень классные и интересные ребята. Много-много общались, даже теперь горло болит с непривычки
Тарас Иващенко. Санкт-Петербург, 30 июня 2012 года
Администратор информационной безопасности в Яндексе. Специалист по информационной безопасности, проповедник свободного программного обеспечения, участник проектов w3af и OWASP.
О докладе
Автоматизированное тестирование безопасности конфигурации промышленных веб-серверов
Поговорим про то, как можно в разумные сроки и при ограниченных человеческих ресурсах тестировать безопасность конфигураций большого количества серверов. С какими трудностями встречаемся и как их преодолеваем.
Ведущий инженер по автоматизации тестирования в компании Яндекс. Более пяти лет в автоматизации. Отвечает за тестирование самой посещаемой страницы рунета — www.yandex.ru.
О докладе
Качества кода автотестов
И разработчики, и тестировщики пишут автотесты. Но почему-то редко кто задумывается, что этот код тоже нужно будет поддерживать и развивать. Рассказ пойдет про практики, используемые автоматизаторами Яндекса, которые помогают писать хорошие автотесты.
Дмитрий Качмар. Санкт-Петербург, 30 июня 2012 года
В Яндексе оказался в конце первого курса, участвовал в создании ряда сервисов. Сейчас является руководителем службы разработки вертикальных сервисов.
Вадим Цесько.
Старший разработчик отдела вертикальных сервисов и тематических поисков. C 2004 года занимается разработкой распределённых систем. Интересуется функциональным программированием, распределёнными системами, хранилищами данных и формальной верификацией ПО.
О докладе
Жизнь одного проекта: от идеи до воплощения
Обсуждение вместе с залом жизни одного проекта: от идеи до воплощения. По пути вспомним приятные и не очень грабли. Обсудим проблемы реализации прототипа, запусков «на коленке» и взрывного роста.
Если бы у Алексея Андросова, ведущего разработчика Яндекс.Почты, был личный самолет, мы бы обязательно рисовали на его боку звездочки, как у истребителя во времена Второй мировой войны.
Леша — один из самых активных участников нашего проекта, на его счету целых пять завоеванных городов: Киев, Екатеринбург, Алматы, Новосибирск, Челябинск. Его доклады отличаются веселыми слайдами и обилием кода — все, как мы любим!
Сегодня Леша рассказал нам о том, как он попал в команду докладчиков, а так же про свое первое выступление:
"Про Я.Субботник в Киеве в 2011 году я узнал из внутренних блогов.И я решил, что стоит рассказать про HTML5 в Яндекс.Почте.
Перед первым выступлением ужасно волновался, не находил себе места, проговаривал презентацию мысленно миллион раз, а на сцене неожиданно "отпустило", и все прошло как по маслу.
Выступать и видеть пользователей "лицом к лицу" мне ужасно понравилось. Интересно отвечать на вопросы, общаться, да и, если честно, посещать новые города.
С тех пор я еще четыре раза выступал на Я.Субботниках, и один раз на внешней конференции.
Выступления дают колоссальный опыт и уверенность в себе.
С одной стороны это возможность показать, что за всеми нашими проектами стоят реальные живые люди, а с другой, обратная связь позволяет нам сделать наши сервисы еще лучше и удобнее.."
А мы предлагаем вам сегодня насладиться докладами Алексея и вновь послушать про архитектуру фронтенда Яндекс.Почты.
Родился в Троицке. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. Работал во многих крупных российских компаниях, в том числе в Intel, где разрабатывал open source виртуальные Java-машины. С 2008 года работает в Яндексе. Сначала – в Яндекс.Видео, теперь руководит группой серверной разработки Яндекс.Фоток.
О докладе
Архитектура Яндекс.Фоток
Яндекс.Фотки – современный фотохостинг. В докладе пойдет речь об общих архитектурных принципах его построения, загрузке и обработке фотографий, механизме распределенного выполнения заданий, API для взаимодействия с внешним миром.
Менеджер Яндекс.Диска. Работает в Яндексе с мая 2010 года. Занимался Народом и Почтой для Доменов.
Алексей Капранов.
Потомственный программист с интересами в области электронной почты и веб-безопасности. В Яндексе для разнообразия решил поработать менеджером. Время от времени всё ещё пишет код, который никогда не пойдёт в production.
О докладе
Яндекс.Диск: архитектура, синхронизация и многое другое
В докладе пойдет речь о том, как решалась задача надёжного хранения файлов и данных миллионов пользователей. Расскажем про развитие архитектуры кластера Диска: от первого черновика к реальности. Кроме того, на основе webdav-доступа к Яндекс.Диску создадим простейший синхронизатор локальной папки с реакцией на изменения в реальном времени. Используем современный Perl, некоторые интересные библиотеки к нему, а также открытый проект unison.
С 2005 года работает в Яндексе веб-разработчиком. За это время успел в разной степени поучаствовать в разработке целого ряда сервисов, например, Поиска по блогам, Я.ру, Почты, Поиска, Картинок, Видео. Помимо внешних проектов, активно занимается развитием различных внутренних инструментов для создания сайтов.
О докладе
Разные способы создания клиентских js-компонентов
Какие есть варианты для программирования интерактивной функциональности в браузере. Доклад-обзор – от самых простых и древних техник с использованием «чистого» JavaScript до множества современных подходов в разных фреймворках.