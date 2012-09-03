Как вы знаете, 8 сентября в московском офисе Яндекса пройдет Я.Субботник: БЭМ в разработке интерфейсов. Регистрация на него открыта и продлится до 18:00 московского времени 7 сентября.

Помимо докладов мы решили порадовать вас интерактивными стендами, где технологии можно будет "пощупать" руками.

На этот раз стенда будет два:

1) bem-tools

Для упрощения работы с файлами БЭМ-проекта давно существует набор инструментов — bem-tools.

Мы представим новые возможности для автоматической сборки проектов — теперь не нужно запускать make после каждого изменения!

На стенде можно будет вживую попробовать, как работает команда bem server и как изменения видны в браузере после редактирования файлов проекта. Так же, можно будет подробно увидеть, как использовать уже существующие команды для создания БЭМ-сущностей (bem create level, bem create block, bem create elem, bem create mod) и для сборки (bem make, bem build).

А ещё, разработчики bem-tools ответят на любые вопросы про написание своих модулей технологий и использование bem-tools в существующих проектах.

2) Тесты

Стенд для тестирования позволит вам погрузиться в незабываемое путешествие в мир тестирования BEM-блоков.

Вы сможете "прогнать" все тесты всего лишь одной командой, а также увидите, как можно настроить проект, чтобы

i-bem__test не пропускал нерадивые коммиты, ломающие релиз.

Запуск тестов из консоли и браузера поможет вам быстро и легко локализовать и исправить ошибку, а потом с радостью закомитить.

На стенде можно будет:

запустить вручную проверку всех тестов (make test);

попробовать запуск тестов при попытке закоммитить (сломать что-то, попробовать закоммитить, увидеть, что коммит не проходит);

смотреть результаты тестирования в консоли и браузере.

Приходите, будет интересно!