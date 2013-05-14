Владимир Русинов. Киев, 27 апреля 2013 года
мобильное видео ч.2, 280,3 Мб
Алексей Андросов. Киев, 27 апреля 2013 года
Михаил Корепанов. Киев, 27 апреля 2013 года
Евгений Филатов. Киев, 27 апреля 2013 года
Сергей Пузанков. Киев, 27 апреля 2013 года
Сергей Сергеев. Киев, 27 апреля 2013 года
На данной секции докладчики отвечали на самые разные вопросы: про JavaScript и расширение прототипа Object.prototype, написание кода на js и будущее фронтенда, компилируемые языки программирования, автоматизацию управления конфигурациями и многое другое.
27 апреля в Киеве прошел Я.Субботник + APIшник.
Мы выложили в наш клуб видео всех докладов с прошедшего Я.Субботника в Киеве, по традиции объединив их в один пост для вашего удобства.
Поглащайте полезную информацию и не забывайте ею делиться!
Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :
- "Яндекс.Диск. Полет нормальный", Владимир Русинов
- "Яндекс.Диск. Эксплуатация и разработка быстрорастущих облаков", Олег Лексунин, Михаил Белов
- "Криокамера для статики", Алексей Андросов
- "Инкрементальные обновления на клиенте", Михаил Корепанов
- "Одностраничные приложения на БЭМ и Node.js", Евгений Филатов
- "Яндекс.Поиск. Разработка интерфейсов в распределенной команде", Сергей Пузанков
- "Менеджмент кода, или Почему SCM", Сергев Сергеев
А также, секция вопросов-ответов.
Мы надеемся, что вам также будет интересно посмотреть видео докладов с APIшника (на сайте events.yandex.ru или онлайн) и отчетное видео.
Кроме этого, вы можете:
- Почитать какэтобыло
- Посмотреть фотографии в альбомах на фейсбуке или vkontakte или Я.Фотках
- Проникнуться атмосферой благодаря видеоклипам накануне и в день конференции.
- Ознакомиться с презентациями и тезисами докладов, а также биографиями докладчиков Я.Субботника на сайте events.yandex.ru
Рубрика «ктоэтилюди» наконец-таки возвращается и не с пустыми руками. Сегодня мы подготовили для вас интервью с Ангелиной Сидорцовой, руководителем группы разработки общих интерфейсов в Симферополе.
Гела выступала на Я.Субботнике в Минске 2 июня 2012 года с докладом про использование кастомных шрифтов, а сегодня поделилась с нами своими впечатлениями о выступлениях, рассказала немного про себя и свою работу в Яндексе, БЭМ и почему разработчикам полезно участвовать в конференциях.
Расскажи, как ты оказалась в Яндексе, какие были первые впечатления?
Я не знала, что в Симферополе есть офис Яндекса. Кто-то из коллег рассказал мне про «Школу верстки», которая у нас проводилась и предложил пойти. Недолго думая, я отправила заявку на участие — проверить себя саму, возьмут ли меня. В итоге пришло письмо–приглашение. Было очень интересно, я узнала много нового, что и как правильно делать в верстке. Тогда же я отправила кому-то из ребят в Яндексе свои работы, мне посоветовали отправить резюме, выполнить тестовое задание. Я довольно долго «тянула кота за хвост», потому что меня, по большому счету, все устраивало и работу менять не хотелось. В итоге я сделала задание, меня позвали на собеседование, взяли стажером и так все закрутилось.Первое время было тяжело, в том числе и морально. Все вокруг было по-новому — ведение задач, принципы верстки, инструменты, технологии. Очень хорошо помню момент, когда мы стояли с коллегой, работавшим уже около полугода, который щелкал пальцами у меня перед глазами, чтобы привести в чувство — в первую неделю объём новой информации был таким большим, что я находилась в прострации.
А теперь ты руководитель.
Да, я работаю в Яндексе уже полтора года, руковожу группой разработки общих интерфейсов, которая называется Лего. И одна из моих задач теперь — это помогать своим ребятам развиваться, учиться, выбирать интересное им направление.
А как и где обучаться разработчикам?
Внутри Яндекса всё немного проще. У нас работает много умных ребят, которые обладают знаниями и делятся ими. Для этого есть много внутренних инструментов — конференции, семинары. В нашей группе в Симферополе мы иногда проводим внутренние мастер-классы, поэтому сложностей с тем, где брать знания, нет.Очень полезно выступать на конференциях. В ходе подготовки доклада ты настолько углубляешься в тему, что сам для себя открываешь много нового материала. Когда я готовилась к докладу про кастомные шрифты, не смотря на то, что у меня был готов материал и мы это использовали у себя в блоках, в процессе подготовки я нашла то, что невидимо глазу даже при использовании. Для руководителя тоже полезно, если человек в его группе выступает — докладчик растет, получает новые знания и опыт. Для внешних слушателей полезно узнать про другой подход к проблеме с новой стороны. Тем, кто ходит на Я.Субботники, интересно узнать про опыт Яндекса, поэтому мы рассказываем про то, как устроена разработка, какие существуют рабочие процессы внутри.
Помнишь своё выступление в Минске? Это же был твой первый Я.Субботник. До этого был опыт выступлений?
Опыт выступлений был, еще на старой работе я рассказывала на внутренних семинарах про шрифты, HTML5. Мне нравится выступать, делиться знаниями, поднимать свой уровень во время подготовки.Минский Я.Субботник не сравнится ни с чем — нас там очень тепло принимали, у меня не было боязни аудитории, наоборот, хотелось говорить и говорить. Это было больше похоже на диалог с залом, чем просто выступление. Мне очень понравилось.
Будешь еще участвовать в Я.Субботниках?
Обязательно. Если будет свободное время, с удовольствием буду рассказывать ещё и ещё про нашу работу.
Расскажи про свою работу, что такое общие интерфейсы?
Мы разрабатываем общие блоки для всех разработчиков Яндекса, которые потом используют их в своих проектах и сервисах. Например, наша группа делает блок «button» в едином яндексовом стиле, с определенным набором цветовых схем — для того, чтобы каждому сервису не приходилось делать его заново и заново, а можно было использовать его из общей библиотеки блоков.
По поводу открытых решений и опенсорса…
Мы стараемся выкладывать наши решения в опенсорс по максимуму. Оставляем только то, что, в силу определенных причин, относится непосредственно к Яндексу или, например, просто не понадобится за его пределами. Каждый случай решается индивидуально.
Расскажи немного про БЭМ. В чем ты видишь его преимущества?
Мы его используем, разрабатываем, рассказываем о нем. Пишем статьи и документацию, которую выкладываем на наш сайт, общаемся с разработчиками в твиттере и группе в facebook. В коммьюнити есть не только ребята из СНГ, но даже из Аргентины и Бразилии. Вы можете знакомиться, общаться, делиться опытом разработки ваших проектов.БЭМ, это, как минимум, удобно. Когда я сейчас открываю свой старый код, я не понимаю, как в нем разбиралась, а ведь можно было делать проще и удобнее. Это хорошо для тех, кому нужно постоянно поддерживать свой код в будущем. Например, тому, кто разрабатывает в терминах БЭМ и использует файловую структуру по БЭМ, заглянув через год в свой код, будет всё понятно. Код написан в едином стиле, с определенными стайл-гайдами. Так намного проще
А для маленьких компаний это удобно?
Конечно. Методология облегчает поддержку кода. Ведь одни сотрудники уходят, другие приходят, а проект продолжает поддерживаться и не переписывается каждый раз c нуля.
Давай не про работу. Как ты отдыхаешь, что тебе интересно?
В теплое время года это поездки по Крыму и за его пределы. Если летом — то на море, с палатками или в дома отдыха. Если осень — то можно поехать в горы, арендовать небольшую частную усадьбу, ловить рыбу в озере, кататься на лошадях. У нас очень много разнообразных мест для отдыха. На выходных всегда стараемся выезжать куда-нибудь. А вообще, у меня стандартный набор отдыхающего человека — книги, кино, спорт. Люблю посмотреть фильмы, которые накапливаются из-за нехватки свободного времени, почитать книжку, съездить в гости к друзьям. Отдых — это когда ты приезжаешь к тем, кого очень любишь и мозг не думает о работе.Еще люблю море и арбузы
Одна из причин моей любви к Симферополю – это близкая расположенность к морю, до которого можно добраться минут за 40 минут. А сам Симферополь — приятный небольшой город, в котором я себя чувствую комфортно.
А ты сама из Симферополя?
Да. Я родилась в Киеве, но всю сознательную жизнь живу в Симферополе. Крым — замечательное место, откуда я бы не захотела никуда переезжать. Можно заниматься любым видом спорта и отдыха в любое время года — прыжки с парашютом, виндсерфинг и кайтинг, прогулки по горам, банджи-джампинг, прогулки по морю на катере, рыбалка. Лето начинается весной и по глубокую осень всегда есть чем заняться. А если повезет, и зимой впадет снег, то можно кататься на лыжах или сноуборде. Ах да, я еще котиков люблю. Поэтому, наверное, и попала в Яндекс
Совсем скоро, 15 июня, в Санкт-Петербурге состоится очередной Я.Субботник.
Докладчики из московского, петербургского и симферопольского офисов Яндекса расскажут о технологиях и решениях, которые используются в компании и могут быть полезны разработчикам.
Антон Тюрин, разработчик. Тема доклада: «Облачная платформа Cocaine»
Я расскажу про облачную платформу нового поколения Cocaine, разработанную в Яндексе – одну из немногих полностью открытых облачных платформ. Вы узнаете, как платформа устроена внутри и как выглядит практическая работа с ней. Это может быть полезно всем, кто хочет эксплуатировать и проектировать распределенные системы или использовать Cocaine. Также я расскажу о концепции сервисов в облаке и организации протокола обмена данными. От слушателей я жду активности – так как это открытая платформа, то нужны сторонние разработчики и новые пользователи со свежим взглядом.
Юрий Ткаченко, руководитель группы интерфейсов внутренних сервисов. Тема доклада: «Разработка фронтенда для гиков»
В моём докладе на примерах раскрыты нюансы фронтенд-разработки интранет-сервисов в Яндексе. Я расскажу о технологиях, интересных идеях и дизайне, о том, как интранет можно превратить в полигон для экспериментов, о требовательных пользователях и эйфории разработки для современных браузеров. В Яндексе очень хороший, мощный интранет, и мне кажется, что наш опыт создания фронтенда, подходов, идей будет полезен любому разработчику, которому приходила в голову идея о том, что нужно написать свой трекер или адресную книгу. Другими словами — вообще любому разработчику.
Игорь Шевченко, разработчик интерфейсов. Тема доклада: «Новая выдача Яндекс.Поиска для сайта»
Я хотел бы рассказать о новом виде выдаче Яндекс.Поиска для сайта: чем она принципиально он отличается от того, что было раньше, и зачем это нужно пользователям. Хочу немного рассказать о внутреннем устройстве Поиска для сайта и привести пару примеров того, что можно сделать с выдачей с минимумом усилий. Например, как можно создавать CSS3-анимации и переходы, как сделать адаптивный дизайн и тому подобное.
Кроме того, на Я.Субботнике будут представлены доклады о технологии активных областей в API Яндекс.Карт, Git и GitHub, опенсорс-модулях и многом другом. Полную программу конференции можно найти на сайте Яндекс.Мероприятий.
Проходить конференция будет в петербургском офисе Яндекса в БЦ «Бенуа», а записаться на неё можно здесь. Срок приёма заявок – до 12 июня. Для тех, кто не попадёт в число участников или не сможет лично присутствовать на Я.Субботнике, будет организована онлайн-трансляция.
Мы будем рады видеть всех, кому интересно общение на профессиональные темы в уютной, почти домашней атмосфере. Приходите – будет интересно!