Клуб Я.Субботника

май 2013
Яндекс.Диск. Полет нормальный
14 мая 2013, 12:57
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Владимир Русинов. Киев, 27 апреля 2013 года

Руководитель отдела разработки облачных сервисов. В Яндексе с мая 2010 года. Занимался Народом и Почтой для Доменов, запустил Яндекс.Диск. В свободное время увлекается фотографией, поёт и играет на гитаре в группе The Jumping Cats.

О докладе
6 апреля 2013 года Яндекс.Диску исполнился один год. В докладе рассказывается о том, что произошло с сервисом за этот год, какие продуктовые и технологические задачи решала команда, с какими проблемами столкнулись и чему научились.


доклад,киев,27.04.2013,владимир русинов
Яндекс.Диск. Эксплуатация и разработка быстрорастущих облаков
14 мая 2013, 13:04
фото автора
фото автора
Киев, 27 апреля 2013 года
Олег Лексунин. 
Работает системным администратором в Яндексе с 2009 года. Занимается эксплуатацией, разработкой, проектированием, тестированием и отладкой Яндекс.Диска с момента его появления. Ранее занимался администрированием Яндекс.Почты.
Михаил Белов.
Руководитель группы разработки облачных технологий Яндекс.Диска. В Яндексе с 2010 года. Ранее занимался разработкой биллинговых систем и OSS/BSS для хостинга.
О докладе
Яндекс.Диск — это новый, стремительно развивающийся сервис Яндекса. При этом он уже хранит в себе более миллиарда файлов и обслуживает миллионы пользователей. В таких условиях особенно остро встает вопрос об организации эксплуатации, разработки, их взаимодействия, а также взаимопонимания между командами.

Группа докладчиков из эксплуатации и разработки рассказала о том, какие задачи мы решаем и почему, в какой архитектуре живем, какие технологии используем и как взаимодействуем и еще много интересного!



мобильное видео ч.2, 280,3 Мб

олег лексунин,михаил белов,доклад,киев,27.04.2013
Криокамера для статики
14 мая 2013, 13:12
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Алексей Андросов. Киев, 27 апреля 2013 года

Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается новыми клиентскими технологиями.

О докладе
Все знакомы с различными способами ускорения загрузки страницы. Эта тема уже давно исследована. Но в обычной ситуации при выпуске новой версии сайта у пользователя сбрасывается кеш, и ему приходится заново загружать все статические ресурсы, что увеличивает время загрузки страницы. Как сделать так, чтобы пользователь скачивал только действительно изменившиеся ресурсы? В докладе речь идет о простом, но мощном опенсорсном инструменте borschik, который поможет ускорить загрузку в условиях постоянных релизов.


алексей андросов,доклад,киев,27.04.2013
Инкрементальные обновления на клиенте
14 мая 2013, 13:17
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Михаил Корепанов. Киев, 27 апреля 2013 года

Разработчик интерфейсов в команде Яндекс.Почты, занимается версткой и JS-программированием, а также проявляет повышенный интерес к клиентской оптимизации.

О докладе
С развитием веб-технологий сайты стали уже не просто информационными ресурсами, а полноценными приложениями. Такие приложения используют большое количество статических ресурсов, общий объем которых часто превышает 1 МБ. В условиях постоянных обновлений встает вопрос о том, как наиболее эффективно загружать ресурсы при выходе новых версий. В докладе рассказано про существующие техники обновления, которые позволяют загружать не целиком новые ресурсы, а только «разницу» между новой и старой версией.

На Я.Субботнике в Риге мы рассказали вам о том, как мы придумали и написали инструмент, и чего в теории мы ожидали им добиться. На Я.Субботнику в Киеве мы показали вам реальные цифры.


доклад,киев,михаил корепанов,27.04.2013
Одностраничные приложения на БЭМ и Node.js
14 мая 2013, 13:22
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Евгений Филатов. Киев, 27 апреля 2013 года

Разработчик интерфейсов в киевском офисе. Студент радиофизического факультета КНУ им Т. Шевченко.

О докладе
Рассказ о том, как мы пишем одностраничные сервис-ориентированные приложения на Node.js в терминах БЭМ, с общим для клиента и сервера JavaScript-кодом.


доклад,киев,бэм,27.04.2013,евгений филатов
Яндекс.Поиск. Разработка интерфейсов в распределенной команде
14 мая 2013, 13:27
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Сергей Пузанков. Киев, 27 апреля 2013 года

Начал интересоваться web разработкой 11 лет назад. Разрабатывает интерфейсы Яндекса с 2008 года.

О докладе
Команда разработки интерфейсов поиска состоит из 50 человек и находится в четырёх разных городах России и Украины: в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве и в Симферополе. В докладе рассказывается, как была организована разработка интерфейсов поиска распределенной командой, а также про методологию написания кода, процесс взаимодействия с командой, настройку системы контроля версий и обмен информацией внутри отдела.


доклад,киев,бэм,27.04.2013,сергей пузанков
Менеджмент кода, или Почему SCM
14 мая 2013, 13:35
фото автора

Сергей Сергеев. Киев, 27 апреля 2013 года

Профессионально занимается разработкой уже более 10 лет, из них 5 в Яндексе.

О докладе
В Яндексе не только пишут код, но ещё и запускают его в виде сервисов. Из доклада вы узнаете, как мы обслуживаем наш код, какие процессы выстраиваем для правильного соблюдения релизного цикла и как нам в этом помогает Git и GitHub.


сергей сергеев,доклад,киев,27.04.2013
Я.Субботник в Киеве: вопросы-ответы
14 мая 2013, 13:40
фото автора

На данной секции докладчики отвечали на самые разные вопросы: про JavaScript и расширение прототипа Object.prototype, написание кода на js и будущее фронтенда, компилируемые языки программирования, автоматизацию управления конфигурациями и многое другое.

видео, 305,2 Мб мобильное видео, 142,5 Мб 
вопросы-ответы,киев,бэм,27.04.2013
Я.Субботник + APIшник в Киеве, 27 апреля 2013
14 мая 2013, 13:48
фото автора

27 апреля в Киеве прошел Я.Субботник + APIшник.

Мы выложили в наш клуб видео всех докладов с прошедшего Я.Субботника в Киеве, по традиции объединив их в один пост для вашего удобства.

Поглащайте полезную информацию и не забывайте ею делиться!

 

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :

А также, секция вопросов-ответов.

Мы надеемся, что вам также будет интересно посмотреть видео докладов с APIшника (на сайте events.yandex.ru или онлайн) и отчетное видео.

Кроме этого, вы можете: 

 

2 комментария
бэм,киев,программа,27.04.2013
Ангелина Сидорцова: разработка, море и котики
24 мая 2013, 13:00

Рубрика «ктоэтилюди» наконец-таки возвращается и не с пустыми руками. Сегодня мы подготовили для вас интервью с Ангелиной Сидорцовой, руководителем группы разработки общих интерфейсов в Симферополе. 

Гела выступала на Я.Субботнике в Минске 2 июня 2012 года с докладом про использование кастомных шрифтов, а сегодня поделилась с нами своими впечатлениями о выступлениях, рассказала немного про себя и свою работу в Яндексе, БЭМ и почему разработчикам полезно участвовать в конференциях.  

Расскажи, как ты оказалась в Яндексе, какие были первые впечатления?

Я не знала, что в Симферополе есть офис Яндекса. Кто-то из коллег рассказал мне про «Школу верстки», которая у нас проводилась и предложил пойти. Недолго думая, я отправила заявку на участие — проверить себя саму, возьмут ли меня. В итоге пришло письмо–приглашение. Было очень интересно, я узнала много нового, что и как правильно делать в верстке. Тогда же я отправила кому-то из ребят в Яндексе свои работы, мне посоветовали отправить резюме, выполнить тестовое задание. Я довольно долго «тянула кота за хвост», потому что меня, по большому счету, все устраивало и работу менять не хотелось. В итоге я сделала задание, меня позвали на собеседование, взяли стажером и так все закрутилось.
Первое время было тяжело, в том числе и морально. Все вокруг было по-новому — ведение задач, принципы верстки, инструменты, технологии. Очень хорошо помню момент, когда мы стояли с коллегой, работавшим уже около полугода, который щелкал пальцами у меня перед глазами, чтобы привести в чувство — в первую неделю объём новой информации был таким большим, что я находилась в прострации.

А теперь ты руководитель.

Да, я работаю в Яндексе уже полтора года, руковожу группой разработки общих интерфейсов, которая называется Лего. И одна из моих задач теперь — это помогать своим ребятам развиваться, учиться, выбирать интересное им направление.

А как и где обучаться разработчикам? 

Внутри Яндекса всё немного проще. У нас работает много умных ребят, которые обладают знаниями и делятся ими. Для этого есть много внутренних инструментов — конференции, семинары. В нашей группе в Симферополе мы иногда проводим внутренние мастер-классы, поэтому сложностей с тем, где брать знания, нет. 
Очень полезно выступать на конференциях. В ходе подготовки доклада ты настолько углубляешься в тему, что сам для себя открываешь много нового материала. Когда я готовилась к докладу про кастомные шрифты, не смотря на то, что у меня был готов материал и мы это использовали у себя в блоках, в процессе подготовки я нашла то, что невидимо глазу даже при использовании. Для руководителя тоже полезно, если человек в его группе выступает — докладчик растет, получает новые знания и опыт. Для внешних слушателей полезно узнать про другой подход к проблеме с новой стороны. Тем, кто ходит на Я.Субботники, интересно узнать про опыт Яндекса, поэтому мы рассказываем про то, как устроена разработка, какие существуют рабочие процессы внутри. 

Помнишь своё выступление в Минске? Это же был твой первый Я.Субботник. До этого был опыт выступлений?

Опыт выступлений был, еще на старой работе я рассказывала на внутренних семинарах про шрифты, HTML5. Мне нравится выступать, делиться знаниями, поднимать свой уровень во время подготовки.
Минский Я.Субботник не сравнится ни с чем — нас там очень тепло принимали, у меня не было боязни аудитории, наоборот, хотелось говорить и говорить. Это было больше похоже на диалог с залом, чем просто выступление. Мне очень понравилось.

Будешь еще участвовать в Я.Субботниках?

Обязательно. Если будет свободное время, с удовольствием буду рассказывать ещё и ещё про нашу работу.

Расскажи про свою работу, что такое общие интерфейсы?

Мы разрабатываем общие блоки для всех разработчиков Яндекса, которые потом используют их в своих проектах и сервисах. Например, наша группа делает блок «button» в едином яндексовом стиле, с определенным набором цветовых схем — для того, чтобы каждому сервису не приходилось делать его заново и заново, а можно было использовать его из общей библиотеки блоков. 

По поводу открытых решений и опенсорса… 

Мы стараемся выкладывать наши решения в опенсорс по максимуму. Оставляем только то, что, в силу определенных причин, относится непосредственно к Яндексу или, например, просто не понадобится за его пределами. Каждый случай решается индивидуально. 

Расскажи немного про БЭМВ чем ты видишь его преимущества?

Мы его используем, разрабатываем, рассказываем о нем. Пишем статьи и документацию, которую выкладываем на наш сайт, общаемся с разработчиками в твиттере и группе в facebook. В коммьюнити есть не только ребята из СНГ, но даже из Аргентины и Бразилии. Вы можете знакомиться, общаться, делиться опытом разработки ваших проектов.
БЭМ, это, как минимум, удобно. Когда я сейчас открываю свой старый код, я не понимаю, как в нем разбиралась, а ведь можно было делать проще и удобнее. Это хорошо для тех, кому нужно постоянно поддерживать свой код в будущем. Например, тому, кто разрабатывает в терминах БЭМ и использует файловую структуру по БЭМ, заглянув через год в свой код, будет всё понятно. Код написан в едином стиле, с определенными стайл-гайдами. Так намного проще

 А для маленьких компаний это удобно? 

Конечно. Методология облегчает поддержку кода. Ведь одни сотрудники уходят, другие приходят, а проект продолжает поддерживаться и не переписывается каждый раз c нуля.

Давай не про работу. Как ты отдыхаешь, что тебе интересно? 

В теплое время года это поездки по Крыму и за его пределы. Если летом — то на море, с палатками или в дома отдыха. Если осень — то можно поехать в горы, арендовать небольшую частную усадьбу, ловить рыбу в озере, кататься на лошадях. У нас очень много разнообразных мест для отдыха. На выходных всегда стараемся выезжать куда-нибудь. А вообще, у меня стандартный набор отдыхающего человека — книги, кино, спорт. Люблю посмотреть фильмы, которые накапливаются из-за нехватки свободного времени, почитать книжку, съездить в гости к друзьям. Отдых — это когда ты приезжаешь к тем, кого очень любишь и мозг не думает о работе. 
Еще люблю море и арбузы  Одна из причин моей любви к Симферополю – это близкая расположенность к морю, до которого можно добраться минут за 40 минут. А сам Симферополь — приятный небольшой город, в котором я себя чувствую комфортно. 

А ты сама из Симферополя?

Да. Я родилась в Киеве, но всю сознательную жизнь живу в Симферополе. Крым — замечательное место, откуда я бы не захотела никуда переезжать. Можно заниматься любым видом спорта и отдыха в любое время года — прыжки с парашютом, виндсерфинг и кайтинг, прогулки по горам, банджи-джампинг, прогулки по морю на катере, рыбалка. Лето начинается весной и по глубокую осень всегда есть чем заняться. А если повезет, и зимой впадет снег, то можно кататься на лыжах или сноуборде. Ах да, я еще котиков люблю. Поэтому, наверное, и попала в Яндекс

 

1 комментарий
минск,ангелина сидорцова,бэм,ктоэтилюди,02.06.2012
Я.Субботник в Санкт-Петербурге 15 июня 2013 — Cocaine, нюансы фронтенда и не только
28 мая 2013, 17:48

Совсем скоро, 15 июня, в Санкт-Петербурге состоится очередной Я.Субботник.

Докладчики из московского, петербургского и симферопольского офисов Яндекса расскажут о технологиях и решениях, которые используются в компании и могут быть полезны разработчикам.

Антон Тюрин, разработчик. Тема доклада: «Облачная платформа Cocaine»

Я расскажу про облачную платформу нового поколения Cocaine, разработанную в Яндексе – одну из немногих полностью открытых облачных платформ. Вы узнаете, как платформа устроена внутри и как выглядит практическая работа с ней. Это может быть полезно всем, кто хочет эксплуатировать и проектировать распределенные системы или использовать Cocaine. Также я расскажу о концепции сервисов в облаке и организации протокола обмена данными. От слушателей я жду активности – так как это открытая платформа, то нужны сторонние разработчики и новые пользователи со свежим взглядом.

Юрий Ткаченко, руководитель группы интерфейсов внутренних сервисов. Тема доклада: «Разработка фронтенда для гиков»

   
В моём докладе на примерах раскрыты нюансы фронтенд-разработки интранет-сервисов в Яндексе. Я расскажу о технологиях, интересных идеях и дизайне, о том, как интранет можно превратить в полигон для экспериментов, о требовательных пользователях и эйфории разработки для современных браузеров. В Яндексе очень хороший, мощный интранет, и мне кажется, что наш опыт создания фронтенда, подходов, идей будет полезен любому разработчику, которому приходила в голову идея о том, что нужно написать свой трекер или адресную книгу. Другими словами — вообще любому разработчику.

Игорь Шевченко, разработчик интерфейсов. Тема доклада: «Новая выдача Яндекс.Поиска для сайта»

Я хотел бы рассказать о новом виде выдаче Яндекс.Поиска для сайта: чем она принципиально он отличается от того, что было раньше, и зачем это нужно пользователям. Хочу немного рассказать о внутреннем устройстве Поиска для сайта и привести пару примеров того, что можно сделать с выдачей с минимумом усилий. Например, как можно создавать CSS3-анимации и переходы, как сделать адаптивный дизайн и тому подобное.

Кроме того, на Я.Субботнике будут представлены доклады о технологии активных областей в API Яндекс.Карт, Git и GitHub, опенсорс-модулях и многом другом. Полную программу конференции можно найти на сайте Яндекс.Мероприятий.

Проходить конференция будет в петербургском офисе Яндекса в БЦ «Бенуа», а записаться на неё можно здесь. Срок приёма заявок – до 12 июня. Для тех, кто не попадёт в число участников или не сможет лично присутствовать на Я.Субботнике, будет организована онлайн-трансляция.

Мы будем рады видеть всех, кому интересно общение на профессиональные темы в уютной, почти домашней атмосфере. Приходите – будет интересно!

3 комментария
15.06.2013,анонс,программа,санкт-петербург