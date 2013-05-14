Я не знала, что в Симферополе есть офис Яндекса. Кто-то из коллег рассказал мне про «Школу верстки», которая у нас проводилась и предложил пойти. Недолго думая, я отправила заявку на участие — проверить себя саму, возьмут ли меня. В итоге пришло письмо–приглашение. Было очень интересно, я узнала много нового, что и как правильно делать в верстке. Тогда же я отправила кому-то из ребят в Яндексе свои работы, мне посоветовали отправить резюме, выполнить тестовое задание. Я довольно долго «тянула кота за хвост», потому что меня, по большому счету, все устраивало и работу менять не хотелось. В итоге я сделала задание, меня позвали на собеседование, взяли стажером и так все закрутилось.

Первое время было тяжело, в том числе и морально. Все вокруг было по-новому — ведение задач, принципы верстки, инструменты, технологии. Очень хорошо помню момент, когда мы стояли с коллегой, работавшим уже около полугода, который щелкал пальцами у меня перед глазами, чтобы привести в чувство — в первую неделю объём новой информации был таким большим, что я находилась в прострации.