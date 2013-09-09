Клуб Я.Субботника

сентябрь 2013
Путь к Rich Content API. Контент «по-богатому»
9 сентября 2013, 11:55
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Александр Гусак, Минск 31 августа 2013

Работает в минском офисе Яндекса с момента открытия. До этого разрабатывал разное — от приложения под Amazon Kindle 2/DX до крупной баннерообменной сети и системы для торгов на фондовых биржах. В Яндексе руководит разработкой сервиса, объединяющего возможности различных API контент-системы.

О докладе

Рассказ о разработке сервиса Sita, который реализует сценарии с использованием разных сервисов поискового робота и создается целиком в Минске. Вы узнаете также, как с помощью Sita был сделан Rich Content API.

минск,доклад,31.08.2013,александр гусак
Острова. Фронтенд по кусочкам
9 сентября 2013, 12:00
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Ангелина Сидорцова, Минск 31 августа 2013

В Яндексе с 2011 года. Работает в команде, которая занимается созданием общепортального фреймворка. Руководит группой разработки общих интерфейсов. Участвует в развитии БЭМ.

О докладе

Доклад о том, как мы разбили разработку фронтенда Островов на независимо-зависимые библиотеки и получили нужный результат: автономное обновление, оптимизированный код для разных платформ, независимую разработку блоков. Мы расскажем, каким образом поделили работу между своими и внешними разработчиками, как распределили код по платформам и сделали общий код для разных платформ. 

минск,доклад,ангелина сидорцова,31.08.2013
Cocaine — приватное облако, где все включено
9 сентября 2013, 12:14
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Антон Тюрин, Минск 31 августа 2013

Разработчик облачной платформы. Закончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Работал системным администратором Поиска по Яндекс.Почте, а так же другим сервисам. В настоящее время основная задача - разработка Python фреймворка для облачной платформы Cocaine, а так же API Яндекс.Браузера.

О докладе

Облачные технологии решают многие инфраструктурные проблемы эксплуатации, например, масштабирование, отказоустойчивость, балансировка нагрузки. В то же время не все готовы доверить свои приложения и данные сторонней компании, предоставляющей облачную инфраструктуру. Разрубить гордиев узел поможет Cocaine — технология, позволяющая построить своё собственное, приватное облако даже на обычном десктопе. Это технология, абсолютно открытая для каждого из вас. Благодаря Cocaine вы получаете балансировку на основе IPVS, динамическое определение доступности элементов облака и многое другое, можете создать взаимодействие между приложениями и сервисами, написанными на разных языках. Использование связки Node.js и Cocaine будет продемонстрировано в рамках доклада Владимира Гриненко «Своё веб-приложение в облаке — просто и удобно».

минск,доклад,31.08.2013,cocaine,антон тюрин
Свое веб-приложение в облаке – просто и удобно
9 сентября 2013, 12:26
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Владимир Гриненко, Минск 31 августа 2013

Разработчик интерфейсов в симферопольском офисе Яндекса. Занимается версткой и JS-программированием. Поддерживает сайт bem.info и с удовольствием отвечает на вопросы разработчиков про БЭМ. Вне Яндекса не один год разрабатывал сайты и консультировал команды различного уровня.

О докладе

Сегодня всё больше и больше компаний решаются на перевод своей инфраструктуры и сервисов в облако. Это позволяет решить проблемы с нехваткой ресурсов и сократить издержки. Мы продемонстируем, как, используя возможности Cocaine Cloud, разместить Node.js-приложение, написанное по БЭМ, в облако.

БЭМ – это модульный подход к разработке интерфейса, придуманный в Яндексе. Важное достоинство БЭМ в том, что одна методология позволяет работать с HTML, CSS и клиентским JavaScript, а так же расширять список используемых технологий. Мы применили БЭМ к серверному коду на Node.js и получили общий модульный метод разработки веб-приложений.

минск,доклад,бэм,31.08.2013,владимир гриненко
Сервис пуш-сообщений Яндекса
9 сентября 2013, 12:31
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Юрий Василевский, Минск 31 августа 2013

Защитил кандидатскую диссертацию в 2008 году. Стал первым мобильным разработчиком минского офиса Яндекса в 2012 году, получает удовольствие от работы в группе единомышленников, практикуется на iOS и Android.

О докладе

В докладе рассказывается о том, что скрыто за пуш-сообщениями и как они работают, на примере сервиса Яндекса.

минск,доклад,31.08.2013,юрий василевский
Синхронизация данных на клиенте
9 сентября 2013, 12:33
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Алексей Витенко, Минск 31 августа 2013

В Яндексе с 2013 года. Занимается разработкой Яндекс.Store и сопутствующих компонентов (Сервис сообщений, библиотека авторизации).

О докладе

Рассмотрены механизмы, используемые для синхронизации критически важных данных между приложениями Яндекса.

минск,доклад,алексей витенко,31.08.2013
Качество кода автотестов
9 сентября 2013, 12:38
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Артём Кошелев, Минск 31 августа 2013

В автоматизации — более шести лет. Руководитель одной из групп тестирования в компании «Яндекс». Отвечает за тестирование самой посещаемой страницы рунета — www.yandex.ru.

О докладе

И разработчики, и тестировщики пишут автотесты. Но почему-то редко кто задумывается, что этот код тоже нужно будет поддерживать и развивать. Рассказ пойдет о практиках, которые используют автоматизаторы Яндекса, чтобы писать хорошие автотесты.

минск,доклад,31.08.2013,артем кошелев
Матчеры: польза использования и легкость применения в ваших автотестах
9 сентября 2013, 12:41
фото автора

Кирилл Меркушев, Минск 31 августа 2013

Закончил с отличием СПбГУАП. Более полутора лет занимается автоматизацией тестирования персональных сервисов Яндекса: внутренних почтовых компонентов, Почты, Диска. Всё это время активно ищет пути оптимизации самого процесса автоматизации, чтобы повысить качество, скорость написания и легкость поддержки автотестов.

О докладе

Сама по себе технология матчеров не нова: в нынешнем виде она была залита в репозиторий в июле 2012 года, а появилась и того раньше. Но, несмотря на это, многие о ней до сих пор не слышали или почему-то избегают. Мы хотим рассказать о преимуществах этой технологии и поделиться с вами нашей библиотекой матчеров.

1 комментарий
минск,доклад,31.08.2013,кирилл меркушев
Хранение и индексирование большого объема данных
9 сентября 2013, 12:45
фото автора

Кирилл Смородинников, Минск 31 августа 2013

Окончил ФПМК Томского государственного университета. В Яндексе занимается технологией Elliptics.

О докладе

Как обрабатывать несколько миллионов запросов за минуту? Как гарантировать работу системы при отказе нескольких серверов или датацентров? Как обеспечить регулярное увеличение хранилища? Доклад о том, как мы добились всего этого в Elliptics и History DB.

минск,доклад,elliptics,31.08.2013,кирилл смородинников
Факторы ранжирования: основы
9 сентября 2013, 12:48
фото автора

Юрий Картынник, Минск 31 августа 2013

Окончил БГУ в 2012 году. Работает в Яндексе с 2011 года, занимается разработкой и внедрением факторов ранжирования в поиске.

О докладе

Мы поговорим о том, что такое факторы ранжирования и как с их помощью можно оценить релевантность документов. Вы познакомитесь с классическими примерами факторов ранжирования и процессом их разработки, а также узнаете, какие инструменты используются для разработки факторов ранжирования в Яндексе.

минск,доклад,31.08.2013,юрий картынник
Как создаются Яндекс.Карты
9 сентября 2013, 12:51
фото автора

Алексей Лобанов, Минск 31 августа 2013

Закончил магистратуру ФПМИ БГУ. До Яндекса три года работал в компании Itransition. В 2011 году присоединился к минской команде Яндекс.Карт, занимается разработкой маршрутизации общественного транспорта и отображения объектов на карте.

О докладе

Когда мы говорим «Яндекс.Карты», то имеем в виду не только отображение карт, но и ряд сопутствующих сервисов, которые помогают лучше ориентироваться в окружающем мире: маршруты, пробки, спутниковые снимки, панорамы улиц и многое другое. За тем, что видно снаружи, стоит множество данных и процессов, обеспечивающих работу сервиса. В докладе будет рассказано о том, как создаются Яндекс.Карты и с какими сложностями сталкиваются их разработчики.

минск,доклад,алексей лобанов,31.08.2013
Как мы делали «короткий» прогноз пробок на Яндекс.Картах
9 сентября 2013, 12:54
фото автора

Роман Удовиченко, Минск 31 августа 2013

Закончил факультет прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. Работает в Яндексе в группе разработки геосервисов.

О докладе

В докладе рассматривается процесс создания сервиса от постановки задачи до её решения. Мы расскажем, с какими сложностями столкнулись в процессе работы над задачей, и опишем методы, которые позволяют обойти эти сложности и сделать качественный сервис.

минск,доклад,31.08.2013,роман удовиченко
Видео докладов Я.Субботника в Минске 31 августа 2013
9 сентября 2013, 13:59
фото автора

Добрый день! 

Мы выложили видео всех докладов с прошедшего Я.Субботника в Минске и, как обычно, объединяем все ссылки в один пост для вашего удобства. 

Смотрите доклады, которые вы не видели, пересматривайте особенно заинтересовавшие вас выступления, делитесь и рассказывайте всем, кому это может быть интересно и полезно!

Список докладов: (вы также можете смотреть видео на сайте Яндекс.Мероприятий или video.yandex.ru)

 

Прочитать о том, как прошел Я.Субботник, можно в нашем клубе, а посмотреть фотографии — в фотоальбоме на Facebook,Vkontakte или fotki.yandex.ru.

И, конечно, нам важно знать ваше мнение — оставить отзывы и комментарии можно заполнив анкету обратной связи

минск,программа,31.08.2013
Проводили лето с Я.Субботником в Минске
9 сентября 2013, 15:14
фото автора

Доброго дня! 

31 августа в Минске прошел Я.Субботник и мы хотим немного рассказать о том, как это было.

Утром, в то время когда многие школьники шли с цветами на линейку, разработчики и технические специалисты собирались в конференц-зале отеля Crowne Plaza, в котором проводился Я.Субботник.

Прошедший Я.Субботник стал третьим, проводимым в Минске за последние 4 года, и собрал в зале большое количество слушателей — мероприятие посетило около 280 человек, еще около 140 человек смотрело доклады в онлайн-трансляции.

В этот раз количество выступлений стало рекордным — 12 докладов от сотрудников Минского, Симферопольского, Санкт-Петербургского и Московского офисов, а также небольшая презентация, посвященная анонсу мероприятия, которое состоится в Минске 24 сентября в связи с выходом бета-версии Островов, и приятный бонус в виде открытия Я.Субботника Алексеем Сикорским — руководителем офиса разработки в Минске.

 

фото автора

На Я.Субботнике рассказали:

  • про разработку сервиса Sita и как с его помощью был сделан Rich Content API;
  • о том, как Яндекс разбил разработку фронтенда Островов на независимо-зависимые блоки;
  • про технологию Cocaine, позволяющую построить своё собственное, приватное облако даже на обычном десктопе;
  • про то, как мы применили БЭМ к серверному коду на Node.js и получили общий модульный метод разработки веб-приложений;
  • о том, что скрыто за пуш-сообщениями и как они работают — на примере сервиса Яндекса;
  • про механизмы обмена данными между Android-приложениями с точки зрения их синхронизации;
  • про практики, которые помогают писать хорошие автотесты;
  • про преимущества использования матчеров;
  • как можно обрабатывать несколько миллионов запросов в минуту и регулярно увеличивать хранилище данных с помощью Elliptics и History DB;
  • что такое факторы ранжирования, как с их помощью можно оценить релевантность документов и какие инструменты используются для разработки факторов ранжирования в Яндексе;
  • как создаются Яндекс.Карты и с какими сложностями сталкиваются разработчики;
  • с какими проблемами мы столкнулись в процессе создания «короткого» прогноза пробок на Яндекс.Картах и какие методы использовали, чтобы их решить.
фото автора

 

Вопросы докладчикам можно было задавать не только в зале или перерывах, но и в твиттере по хэштегу #yasubbotnik, а также делится своим мнением и впечатлениями. Всего за день было написано около 210 твитов — вот немного приятного и смешного из того, что писали:

  • @Tarik_dj4m: Всем спасибо, было очень клево) #yasubbotnik Приезжайте еще) #ok #mimimi
  • @SierjKhaletski: По завершению дня: с Cocaine'ом все можно!) #yasubbotnik
  • @regtriada: Под кокаином мир тот же. Окружение только другое. #yasubbotnik
  • @Veterrr: Любой доклад можно улучшить тортом #yasubbotnik
  • @DmitryGrb #yasubbotnik "там кокаин, и облака, и все хорошо"

Помимо прослушивания докладов, общения с докладчиками или коллегами за чашкой кофе, слушатели могли в течении всего дня подходить к стендам в фоей, где можно было задать любые вопросы команде БЭМ, получить консультацию про Острова или узнать всё про работу в Яндексе.

Видео докладов и презентации можно смотреть в нашем клубе, а также на сайте Яндекс.Events или video.yandex.ru.

Посмотреть фотографии можно в фотоальбоме на FacebookVkontakte или fotki.yandex.ru.

И, конечно, нам важно знать ваше мнение — оставить отзывы и комментарии можно заполнив анкету обратной связи.

Вы также можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере и фейсбуке Yandex.Events.

Спасибо, что были с нами в зале и на онлайн-трансляции!

1 комментарий
минск,какэтобыло,программа,31.08.2013