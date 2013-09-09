Доброго дня!

31 августа в Минске прошел Я.Субботник и мы хотим немного рассказать о том, как это было.

Утром, в то время когда многие школьники шли с цветами на линейку, разработчики и технические специалисты собирались в конференц-зале отеля Crowne Plaza, в котором проводился Я.Субботник.

Прошедший Я.Субботник стал третьим, проводимым в Минске за последние 4 года, и собрал в зале большое количество слушателей — мероприятие посетило около 280 человек, еще около 140 человек смотрело доклады в онлайн-трансляции.

В этот раз количество выступлений стало рекордным — 12 докладов от сотрудников Минского, Симферопольского, Санкт-Петербургского и Московского офисов, а также небольшая презентация, посвященная анонсу мероприятия, которое состоится в Минске 24 сентября в связи с выходом бета-версии Островов, и приятный бонус в виде открытия Я.Субботника Алексеем Сикорским — руководителем офиса разработки в Минске.

На Я.Субботнике рассказали:

про разработку сервиса Sita и как с его помощью был сделан Rich Content API;

о том, как Яндекс разбил разработку фронтенда Островов на независимо-зависимые блоки ;

про технологию Cocaine, позволяющую построить своё собственное, приватное облако даже на обычном десктопе ;

про то, как мы применили БЭМ к серверному коду на Node.js и получили общий модульный метод разработки веб-приложений ;

о том, что скрыто за пуш-сообщениями и как они работают — на примере сервиса Яндекса ;

про механизмы обмена данными между Android-приложениями с точки зрения их синхронизации;

про практики, которые помогают писать хорошие автотесты ;

про преимущества использования матчеров ;

как можно обрабатывать несколько миллионов запросов в минуту и регулярно увеличивать хранилище данных с помощью Elliptics и History DB;

что такое факторы ранжирования, как с их помощью можно оценить релевантность документов и какие инструменты используются для разработки факторов ранжирования в Яндексе ;

как создаются Яндекс.Карты и с какими сложностями сталкиваются разработчики ;

с какими проблемами мы столкнулись в процессе создания «короткого» прогноза пробок на Яндекс.Картах и какие методы использовали, чтобы их решить .

Вопросы докладчикам можно было задавать не только в зале или перерывах, но и в твиттере по хэштегу #yasubbotnik, а также делится своим мнением и впечатлениями. Всего за день было написано около 210 твитов — вот немного приятного и смешного из того, что писали:

@Tarik_dj4m: Всем спасибо, было очень клево) #yasubbotnik Приезжайте еще) #ok #mimimi

@SierjKhaletski: По завершению дня: с Cocaine'ом все можно!) #yasubbotnik

@regtriada: Под кокаином мир тот же. Окружение только другое. #yasubbotnik

@Veterrr: Любой доклад можно улучшить тортом #yasubbotnik

@DmitryGrb #yasubbotnik "там кокаин, и облака, и все хорошо"

Помимо прослушивания докладов, общения с докладчиками или коллегами за чашкой кофе, слушатели могли в течении всего дня подходить к стендам в фоей, где можно было задать любые вопросы команде БЭМ, получить консультацию про Острова или узнать всё про работу в Яндексе.

Видео докладов и презентации можно смотреть в нашем клубе, а также на сайте Яндекс.Events или video.yandex.ru.

Посмотреть фотографии можно в фотоальбоме на Facebook, Vkontakte или fotki.yandex.ru.

И, конечно, нам важно знать ваше мнение — оставить отзывы и комментарии можно заполнив анкету обратной связи.

Вы также можете писать свои отзывы и впечатления в комментариях в этому посту, на электронную почту ya-events@yandex.ru или в твиттере и фейсбуке Yandex.Events.

Спасибо, что были с нами в зале и на онлайн-трансляции!