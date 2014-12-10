Доброго дня!
13 декабря в Нижнем Новгороде пройдет заключительный в этом году Я.Субботник.
Приглашаем опытных разработчиков пообщаться на профессиональные темы с сотрудниками Яндекса и другими специалистами. Вы сможете обсудить актуальные вопросы в области бэкенда и мобильной разработки и просто провести выходной в хорошей компании.
Сотрудники московского и нижегородского офисов Яндекса расскажут про технологическую сторону некоторых продуктов Яндекса, наши решения в работе с видеоконтентом и изображениями и вопросы информационной безопасности.
Полная программа конференции опубликована на сайте.
Мероприятие пройдёт в конференц-зале «1 этаж» конгресс-центра «Ока Премиум» по адресу г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27.
Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но регистрация обязательна, так как количество мест в зале ограничено.
Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.
До встречи в зале или на онлайн-трансляции!