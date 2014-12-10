Доброго дня!

13 декабря в Нижнем Новгороде пройдет заключительный в этом году Я.Субботник.

Приглашаем опытных разработчиков пообщаться на профессиональные темы с сотрудниками Яндекса и другими специалистами. Вы сможете обсудить актуальные вопросы в области бэкенда и мобильной разработки и просто провести выходной в хорошей компании.

Сотрудники московского и нижегородского офисов Яндекса расскажут про технологическую сторону некоторых продуктов Яндекса, наши решения в работе с видеоконтентом и изображениями и вопросы информационной безопасности.

Мы поделимся историей про Яндекс.Браузер: как организован процесс разработки в условиях того, что нужно совершенствовать продукт и при этом регулярно обновлять унаследованные исходные коды Chromium. Поговорим про мобильную Яндекс.Почту: почему мы решили сделать новое API, как работали со скоростью, оптимизацией трафика, ревизией контейнеров и не только. Обсудим принцип работы системы, которая помогла нам бороться с нелегально загруженными роликами на Яндекс.Видео. Затем расскажем, как сделать стримминг для сервиса, который хранит миллионы видеофайлов. Обратимся к теме свёрточных нейронных сетей, которые используются во многих задачах компьютерного зрения. А также, поговорим о том, где прячутся мобильные вирусы, какие опенсорс-инструменты стоят на страже безопасности бэкенда и как безопасно передавать данные между мобильным приложением и бэкендом.





Полная программа конференции опубликована на сайте.

Мероприятие пройдёт в конференц-зале «1 этаж» конгресс-центра «Ока Премиум» по адресу г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27.

Участие в Я.Субботнике, как всегда, бесплатное, но регистрация обязательна, так как количество мест в зале ограничено.

Для тех, кто не сможет приехать, мы организуем онлайн-трансляцию и видеосъёмку докладов, а задавать вопросы докладчикам и делиться своими впечатлениями можно будет в твиттере по хэштегу #yasubbotnik. Трансляция на сайте доступна без регистрации.

До встречи в зале или на онлайн-трансляции!