Блог о технологиях Яндекса

Ранее мы уже рассказывали о то, что считаем HTTPS знаком качества сайта, и стараемся учитывать это в поисковой выдаче, обращать внимание на это пользователей в сниппетах и Браузере. А с сегодняшнего дня в Яндекс.Радаре появился новый отчёт, в котором будет отображаться доля HTTPS-трафика в России и других странах. Наглядный отчёт поможет оценить скорость перехода сайтов на HTTPS: на данный момент по этому протоколу передаётся около 90% трафика в России.