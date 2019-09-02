Блог о технологиях Яндекса

28 августа, 16:17
На поиске Яндекса появился колдунщик десктопных Турбо-страниц. Он объединяет страницы с ускоренной загрузкой в десктопной поисковой выдаче. Так у пользователей появляется возможность быстро посмотреть страницы, содержащие ответ на его запрос, а сайты получают дополнительное внимание на поиске. Ранее колдунщик был доступен только для мобильного поиска.
28 августа, 15:41
Мы изменили настройки подсчёта ИКСа таким образом, что он точнее стал отражать происходящее с сайтом: теперь шаг округления стал меньше.
Эти изменения вы можете увидеть уже сейчас — посмотрев на ИКС вашего сайта в разделе «Качество сайта».
27 августа, 15:56
Теперь отчёты по контенту поддерживают ещё один тип разметки по стандарту Schema.org — JSON LD. Как добавить на сайт разметку JSON-LD, описано в Помощи. Если ваш сайт уже размечен по стандарту Microdata, с которым отчёты работали с момента запуска, ничего менять не нужно — все данные продолжат собираться корректно.
21 августа, 11:47
В апреле Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:
7 августа, 12:59
Музей Яндекса примет участие в компьютерном фестивале Chaos Constructions, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Мы организуем хакатон «Игры вслух» и приглашаем разработчиков, интересующихся написанием навыков для Алисы — нашего голосового помощника.
5 августа, 17:00
В Поиске, на Картах и других сервисах Яндекса пользователи часто ищут организации. Для того чтобы вся информация об организации была собрана в одном месте, мы запустили Яндекс.Профиль.
16 июля, 14:36
Ранее мы уже рассказывали о то, что считаем HTTPS знаком качества сайта, и стараемся учитывать это в поисковой выдаче, обращать внимание на это пользователей в сниппетах и Браузере. А с сегодняшнего дня в Яндекс.Радаре появился новый отчёт, в котором будет отображаться доля HTTPS-трафика в России и других странах. Наглядный отчёт поможет оценить скорость перехода сайтов на HTTPS: на данный момент по этому протоколу передаётся около 90% трафика в России.
29 июня, 10:43
Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.
20 июня, 12:21
Страница списка сайтов — один из наиболее посещаемых разделов Вебмастера. Он удобен тем, что позволяет с одного взгляда понять, есть ли проблема с сайтом или нет. Теперь к списку нотификаций, которые вынесены в этот раздел, мы добавили нотификации о Турбо-страницах: количество Турбо-страниц на сайте, наличие проблем с ними, автопарсинг (если функциональность доступна для сайта) или просто ссылка на подключение, если сайт Турбо-страницы ещё не использует.
14 июня, 12:14
В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с навыками на естественном языке.
13 июня, 10:00
Недавно в нашем каталоге Алисы появились вот такие флажки: