Блог о технологиях Яндекса

Связка аккаунтов в Диалогах: Алиса может распознавать пользователей ваших навыков!
30 августа, 12:10

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Новость,Яндекс.Диалоги,навыки ,алиса
Колдунщик Турбо-страниц теперь и в десктопной поисковой выдаче
28 августа, 16:17

На поиске Яндекса появился колдунщик десктопных Турбо-страниц. Он объединяет страницы с ускоренной загрузкой в десктопной поисковой выдаче. Так у пользователей появляется возможность быстро посмотреть страницы, содержащие ответ на его запрос, а сайты получают дополнительное внимание на поиске. Ранее колдунщик был доступен только для мобильного поиска

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Новость,Турбо-страницы,турбо-колдунщик
ИКС стал точнее и динамичнее
28 августа, 15:41

Мы изменили настройки подсчёта ИКСа таким образом, что он точнее стал отражать происходящее с сайтом: теперь шаг округления стал меньше.
Эти изменения вы можете увидеть уже сейчас — посмотрев на ИКС вашего сайта в разделе «Качество сайта».

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Новость,Качество сайта,ИКС
Поддержка JSON-LD и проверка разметки для отчётов по контенту
27 августа, 15:56

Теперь отчёты по контенту поддерживают ещё один тип разметки по стандарту Schema.org — JSON LD. Как добавить на сайт разметку JSON-LD, описано в Помощи. Если ваш сайт уже размечен по стандарту Microdata, с которым отчёты работали с момента запуска, ничего менять не нужно — все данные продолжат собираться корректно.

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Новости,Метрика,Отчеты по контенту
Кабинет оператора в чатах для бизнеса стал гораздо удобнее!
21 августа, 11:47

В апреле Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:

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Яндекс.Диалоги
Изменение правил работы с контентными зеркалами
20 августа, 13:02

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Новость,Переезд сайта
Школа Алисы. Как продвигать навыки в Дзене и Вконтакте для получения обратной связи?
19 августа, 12:42

Мы выпустили уже много уроков о том, как сделать качественный навык. А как же его раскрутить и получить комментарии по нему? На эти вопросы ответит Анна Савинкова в нашем новом ролике.

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Навыки Алисы,Школа Алисы,Новости
Revenue-метрики для источников трафика и валидация покупок
16 августа, 16:27

С новыми фичами в AppMetrica станет проще сравнивать эффективность каналов привлечения пользователей, отслеживать реальные покупки внутри приложения и систематизировать выручку.

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Метрика для приложений,Метрика
Внешние навыки в приветственных рекомендациях Алисы!
13 августа, 18:05

Мы продолжаем работать над привлечением аудитории в навыки Алисы. Рады сообщить, что в приветственные рекомендации Алисы теперь попадают и внешние навыки! 

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Диалоги,Алиса,Навыки,Навыки Алисы,Каталог Навыков
Хакатон Алисы на фестивале Chaos Constructions
7 августа, 12:59

Музей Яндекса примет участие в компьютерном фестивале Chaos Constructions, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Мы организуем хакатон «Игры вслух» и приглашаем разработчиков, интересующихся написанием навыков для Алисы — нашего голосового помощника.

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Хакатон,Навыки Алисы,Навыки,Алиса
В Яндекс.Толоке появились первые сертифицированные партнёры
6 августа, 14:37

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Яндекс.Толока,Толока,Краудсорсинг,Новость,Сертификация
Профиль вашего бизнеса в Яндексе: проверьте корректность заполнения
5 августа, 17:00

В Поиске, на Картах и других сервисах Яндекса пользователи часто ищут организации. Для того чтобы вся информация об организации была собрана в одном месте, мы запустили Яндекс.Профиль.

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Новость,Указать регион,Региональность,Регион,Справочник
Премия Алисы: лучшие навыки за июль
1 августа, 14:31

Продолжаем ежемесячную премию Алисы. В этот раз большинство разработчиков сделали ставку на категорию «Игры и развлечения». Интересно, что будет в следующий раз?

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Премия Алисы,Навыки Алисы
Больше времени на ответ: time-out = 3 секунды
1 августа, 09:56

У нас для вас есть небольшая, но очень приятная новость.
Мы увеличили тайм-аут для ответа навыка до 3 секунд, включая сетевое время.

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Диалоги,Яндекс.Диалоги
HTTPS: новый отчёт Яндекс.Радара и не только
16 июля, 14:36

Ранее мы уже рассказывали о то, что считаем HTTPS знаком качества сайта, и стараемся учитывать это в поисковой выдаче, обращать внимание на это пользователей в сниппетах и Браузере. А с сегодняшнего дня в Яндекс.Радаре появился новый отчёт, в котором будет отображаться доля HTTPS-трафика в России и других странах. Наглядный отчёт поможет оценить скорость перехода сайтов на HTTPS: на данный момент по этому протоколу передаётся около 90% трафика в России.

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Метрика,Вебмастер
Премия Алисы: лучшие навыки за июнь
29 июня, 10:43

Настала пора объявить лучшие навыки за июнь. Надо сказать, что конкурентная борьба в этот раз была очень жёсткой, так как многие из выпускников Лицея этого года решили продемонстрировать свои полученные знания по работе с Алисой на практике. Так что не удивительно, что из пяти победителей июня — трое — вчерашние ученики.

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Диалоги
Школа Алисы. Как работать с аналитикой?
21 июня, 14:00

В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с аналитикой по навыкам. 

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Диалоги
Информация о Турбо-страницах теперь на странице списка сайтов
20 июня, 12:21

Страница списка сайтов — один из наиболее посещаемых разделов Вебмастера. Он удобен тем, что позволяет с одного взгляда понять, есть ли проблема с сайтом или нет. Теперь к списку нотификаций, которые вынесены в этот раздел, мы добавили нотификации о Турбо-страницах: количество Турбо-страниц на сайте, наличие проблем с ними, автопарсинг (если функциональность доступна для сайта) или просто ссылка на подключение, если сайт Турбо-страницы ещё не использует.

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Новость
Школа Алисы. Как сделать навык с естественной речью: теория и практика на реальном примере
14 июня, 12:14

В этом видео Григорий Французов и Денис Пешехонов, лауреаты Премии Алисы, поделятся своим опытом работы с навыками на естественном языке. 

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Диалоги
Любимые навыки в каталоге Алисы
13 июня, 10:00

Недавно в нашем каталоге Алисы появились вот такие флажки:

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Диалоги