ИКС вышел из беты с обновленной страницей качества

В конце августа прошлого года мы запустили в режиме бета-тестирования новый показатель полезности сайта для аудитории — Индекс качества сайта (ИКС), который пришел на смену тематическому индексу цитирования (тИЦ).

За прошедший год мы внесли ряд изменений в алгоритм расчета ИКС, стали учитывать новые факторы, чтобы он точнее отражал ситуацию. Сегодня мы выводим ИКС из беты. Это не означает, что мы прекращаем работать над улучшением алгоритма, но существенные изменения алгоритма будут происходить гораздо реже.

Следите за динамикой изменения ИКС (в разделе «Показатели качества») — ведь он является важным индикатором, который отображает полезность ресурса для пользователей.

Вместе с выводом ИКС из беты мы обновили страницу «Показатели качества» в Вебмастере:

1) В обновленном интерфейсе страницы качества появился блок «Достижения и статистика». В этом блоке представлена актуальная информация о том, каких успехов вы добились в продвижении сайта и других источников.

2) Теперь мы показываем рекомендации, только если они релевантны для данного сайта. К тому же изменился внешний вид блока рекомендаций:

3) На странице качества вы можете добавлять еще больше конкурентов (до 19 адресов сайтов) и сравнивать ИКС и другие параметры своего сайта с конкурентами, а также смотреть динамику ИКС в сравнении с конкурентами на графике. Данные ИКС своего сайта можно посмотреть за любой период, а данные ИКС конкурентов — с 20 ноября 2019 года.

P. S. За этот год мы провели большую работу над страницей «Показатели качества» и не останавливаемся на этом. Мы будем рады, если вы подскажете нам, как развивать «Показатели качества» дальше, пройдя опрос. Прохождение опроса займет на более 5 минут