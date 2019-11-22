API Вебмастера обновлён до версии 4.1

Вышла новая версия API Яндекс.Вебмастера. API позволяет создавать приложения для работы с пользовательскими данными, хранящимися на сервисе Яндекс.Вебмастер. Благодаря новой версии вы получите ещё больше полезных данных и обогатите ими свои сервисы и приложения.

В новой версии API теперь можно получить:

· Общую статистику по всем поисковым запросам и по одному поисковому запросу. Вы можете просмотреть, как менялись показатели (например, тип устройства) запроса/запросов за определённый период.

· Информацию о неработающих внутренних ссылках сайта. Список ссылок формируется на основе данных робота Яндекса.

· Сведения, как менялось количество неработающих внутренних ссылок сайта.

· Информацию об отслеживаемых важных страницах. Возвращает текущий статус важных страниц и историю изменений статуса страницы.

Также теперь вы можете узнать ещё больше сведений о популярных поисковых запросах:

· задать период, за который хотите получить статистику;

· указать, на каком типе устройства пользователи вводили поисковые запросы.

Обратите внимание: во втором полугодии 2020 года мы планируем закрыть API версии 3. Переходите на новую версию API.

Подробности о подключении к новой версии вы найдёте в документации.