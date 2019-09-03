Аудиореклама в Директе — новые возможности знакомого формата

Аудиореклама на сервисах Яндекса стала доступна в Директе для России и стран СНГ по аукционной модели закупки. Появление аудиоформата, широкие возможности таргетинга и измеримый результат позволят рекламодателям строить в Директе эффективную кросс-канальную коммуникацию с помощью всех рекламных продуктов.

Возможности аудиорекламы в Директе

Аудиореклама воспроизводится между музыкальными треками на Яндекс.Радио и Яндекс.Музыкев десктопной и мобильной версиях сервисов для пользователей без подписки.

Аудиореклама в Директе позволит выстроить омниканальную коммуникацию с пользователями с помощью разных рекламных форматов и ретаргетинга. Рекламодатели смогут показывать текстовые, графические или видеообъявления тем, кто прослушал аудиорекламу, или наоборот — нацеливать аудиосообщения, на тех, кто недавно был на сайте или искал в интернете определённые товары или услуги.

Например, пользователь искал в Яндексе квартиру в новом ЖК, перешёл на сайт девелопера и вышел. После этого рекламодатель может таргетировать на пользователя аудиоролик именно про тот ЖК, которым он интересовался.

Для аудиорекламы доступны все виды таргетинга — социально-демографический, геотаргетинг, таргетинг по сегментам Яндекс.Аудиторий и целям в Метрике, а также новый вид таргетинга по жанрам музыкальных произведений. Этот таргетинг позволяет точнее попасть в эмоцию человека — реклама показывается в момент, когда пользователь прослушивает определенный музыкальный жанр.

Так же как и для обычных медийных кампаний, при создании аудиорекламы можно оценить потенциальный объём аудитории с учётом выбранного таргетинга с помощью прогноза охвата.

Эмоциональное вовлечение и отсутствие другого шума при прослушивании аудиоконтента поможет обратить внимание пользователей на рекламное сообщение и создать нужные ассоциации. В один момент времени воспроизводится только один аудиоролик, его нельзя пропустить, поэтому дослушивания аудиорекламы, по данным Яндекса, оставляют 98,5%.

Оценка эффективности аудиорекламы

Для оценки эффективности аудиорекламы доступны следующие метрики: количество прослушиваний, средняя цена прослушивания ролика, а также количество показов рекламного баннера и клики по нему. Для оценки целевой аудитории доступны данные по охвату — количество уникальных пользователей, прослушавших аудиорекламу, и средняя частота показов — среднее количество рекламных контактов с одним пользователем.

Подробнее об анализе эффективности аудиообъявлений и о том, как принимать решения на основе статистики читайте в Помощи.

Как работает аудиореклама

Аудиообъявление состоит из аудиоролика длиной до 30 секунд. К нему можно добавить баннер размером 900×900 пикселей со ссылкой на сайт. Баннер будет отображаться на мобильной и десктопной версиях сайта Яндекс.Музыки, а также в мобильном приложении.

Как запустить аудиорекламу

Чтобы запустить кампанию аудиорекламы создайте медийную кампанию в Директе и выберите тип объявлений — аудио. Для создания креатива просто загрузите аудиофайл в формате MP3, WAV, M4A размером не более 10 МБ и длительностью от 5 до 30 секунд.

Изготовление аудиорекламы вы также можете заказать в специальном разделе на Яндекс.Услугах.

Кроме Директа, вы по-прежнему можете покупать аудиорекламу по фиксированному CPM через Дисплей — пакетное размещение теперь доступно не только в России, но и для стран СНГ.

Подробнее о том, как создать аудиообъявление читайте в Помощи.