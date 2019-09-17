Автокомплит в покупках на Турбо

Отличные новости для магазинов, использующих технологию Турбо-страниц: теперь при оформлении заказа в Турбо-корзине и при покупке в один клик работает автокомплит.

Покупателю больше не нужно вводить свое имя, телефон и электронный адрес вручную. Данные автоматически подставятся в форму заказа, если он указывал их при регистрации на Яндексе и в момент оформления заказа он авторизован. Если покупатель захочет указать другие контактные данные, он легко может изменить их.

Автокомплит существенно сократит количество шагов для покупателя при оформлении заказа — и это поможет вам увеличить конверсию в заказы без дополнительных усилий.

Функция уже доступна для всех интернет-магазинов, использующих Турбо. Дополнительных настроек со стороны магазина не требуется. Если у вас возникли вопросы, идеи и предложения по работе технологии Турбо-страниц, напишите в нашу службу поддержки.