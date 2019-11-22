Быстро и недорого проверить гипотезу или оценить спрос: упрощенный конструктор Яндекс.Взгляда

Проверить гипотезу или узнать мнение аудитории о дизайне продукта — критически важно для бизнеса, но иногда времени и возможности провести масштабное исследование просто нет. В Яндекс.Взгляде появился упрощенный конструктор с шаблонами, с помощью которого малый и средний бизнес может проводить анкетирование в сжатые сроки за небольшие бюджеты. Это позволит принимать более взвешенные решения.

В упрощенном конструкторе Яндекс.Взгляда доступны несколько шаблонов решения конкретных задач. С их помощью вы можете, например, решать маркетинговые задачи: оценить объём рынка, спрос аудитории или проверить гипотезу. Или узнать мнение аудитории о дизайне, идее или цене товара — принять решение о продуктена основе данных.

Яндекс.Взгляд — сервис для быстрых исследований целевой аудитории. Респонденты — более 70 млн посетителей сайтов Рекламной сети Яндекса, которых можно отбирать по полу, возрасту, географическому положению или интересам.



Что можно настроить в шаблоне

В шаблоне можно использовать до четырёх вопросов. Доступны вопросы с опцией выбора одного или нескольких ответов из перечисленных, а также числовая шкала для оценки. Можно прикреплять изображения, настраивать логику показа.

О цифрах: сколько стоит и сколько ждать

В среднем проверка гипотезы на выборке от 100 анкет обойдется в 1500 рублей.

Исследование занимает от 2 часов до 5 дней в зависимости от желаемого количества анкет, вопросов и выбранной аудитории.

Когда нужно провести более масштабное исследование

В Яндекс.Взгляде также можно провести масштабное исследование по собственному сценарию. Например, проанализировать бренд и его конкурентов, оценить лояльность пользователей и много другое. Исходите из задачи и планируемого бюджета, чтобы выбрать, какого масштаба исследование вам нужно провести.

Например, если вы подготовили концепцию нового дизайна продукта и хотите на ранних этапах узнать, стоит ли выделять на это ресурсы, опросите 100-300 человек. Такой опрос стоит недорого, а собранных данных вам будет достаточно, чтобы сделать выводы. Если ваша цель — узнать, насколько бренд известен в России, соберите как минимум 1000 ответов.

Создать опрос в обновлённом конструкторе по шаблонам можно уже сегодня. Дополнительную информацию можно найти в Помощи, а если у вас появятся вопросы, обращайтесь к нам, обязательно поможем.