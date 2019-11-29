Девятая Вебмастерская: презентации докладчиков и запись трансляции

22 ноября в офисе Яндекса прошла Девятая Вебмастерская — конференция для маркетологов, аналитиков и владельцев сайтов.

Спикеры выступили с докладами и рассказали много интересного об опыте взаимодействия с пользователями на этапах customer journey. Сотрудники Яндекса представили несколько новых продуктов и поделились планами развития сервисов для бизнеса.

Для тех, кто не смог присоединиться к мероприятию или хочет посмотреть его еще раз, мы подготовили подготовили запись трансляции. Презентации к докладам спикеров опубликованы на странице мероприятия.

Полезного просмотра!