Изменение правил работы с контентными зеркалами

Выбор главного зеркала сайта — важный шаг для владельца сайта, позволяющий напрямую указать, какой из адресов сайта необходимо считать основным, и именно на него приводить пользователей из Поиска. Так, владелец сайта всегда мог сам указать главное зеркало через Вебмастер и настройку своего сайта: настроив 301-редирект с неглавной версий на главную и сообщив об этом через инструмент «Переезд сайта». Ранее мы также приводили к единому зеркалу и не указанные напрямую дубли основного сайта, если их контент совпадал с главным. Мы решили отказаться от этой практики, оставив указание контентных зеркал на усмотрение владельца сайта: через 301-й редирект.

В скором времени зеркала, склеенные по контенту, отклеятся в самостоятельные сайты. Если вам важно сохранить склейку, пожалуйста, проверьте, что все страницы неглавного зеркала имеют 301-й редирект на соответствующие страницы главного зеркала. Отклейка не коснется технических зеркал сайта, отличающихся от главного зеркала схемой (HTTP или HTTPS) или поддоменом www — они останутся склеенными по контенту в своей группе зеркал.

Проверить наличие редиректа можно в Яндекс.Вебмастере. Данная расклейка контентных зеркал не означает появления дубликатов в результатах поиска, она лишь позволит лучше контролировать указание неглавных зеркал сайта. Цель ранжирования, как и прежде — предоставить пользователям наилучший выбор сайтов, эффективно решающих их задачи.

Что касается логики изменения главного зеркала, то она не меняется: сделайте так, чтобы на ваш новый главный сайт вели 301-е редиректы с неглавных дублей сайта. После чего сообщите о необходимости изменения главного зеркала через инструмент «Переезд сайта» в Яндекс.Вебмастере.

Команда Поиска

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