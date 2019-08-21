Кабинет оператора в чатах для бизнеса стал гораздо удобнее!

В апреле Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:
1. Переключаться между организациями и выбирать режим «Назначать диалоги». Если режим отключён, то система не будет адресовать оператору активные диалоги.
2. Загружать фото и имя.
3. Добавлять данные клиента (имя, телефон, email) прямо внутри чата.
Кроме того, теперь оператор может:
4. Получать браузерные уведомления о действиях в кабинете оператора (когда появился новый чат в очереди, новое сообщение в диалогах или на оператора перевели чат).
5. Отвечать на сообщения клиентов в приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере (если оператор войдёт в тот же аккаунт, что и в своём кабинете).
Чат-платформа охватывает всё больше сервисов Яндекса. Раньше чаты были доступны только в поиске, в Алисе и через виджет на сайте. Теперь ваш оператор сможет отвечать на сообщения, которые поступают с других сервисов Яндекса:
1. Главная страница Яндекса.
2. Рекламное объявление в Яндекс.Директе и Яндекс.Маркете.
Клиент, в свою очередь, получит ответ оператора, даже если уйдёт с сервиса, где начал диалог. Таким образом, вы сможете продолжить разговор с клиентом, даже если он уже покинул ваш сайт или другой сервис Яндекса.
Если у вас ещё нет чата с оператором, просто перейдите в Яндекс.Диалоги, выберите настройку «Создать диалог» — «Чат для бизнеса», а в качестве провайдера укажите «Яндекс». И, конечно, не забудьте заполнить оставшиеся поля с информацией о вашем сайте и сохранить созданный чат.
Будем на связи! Команда Яндекс.Диалогов
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