Как ускорить обход страниц при помощи Метрики?

Напоминаем вам о возможности информировать поисковой робот Яндекса о новых страницах сайта при помощи счетчика Метрики. Для этого необходимо привязать счетчик Метрики к сайтам в Вебмастере и включить опцию «Обход по счетчикам».

Как это работает

Шаг 1: Привязка счётчика к сайту

Укажите номер счетчика Яндекс.Метрики, который установлен на сайте, в разделе «Привязка к Яндекс.Метрике». Письмо с запросом на подтверждение привязки отправится владельцу счетчика Метрики.

Если вы одновременно владелец сайта и счетчика, то запрос будет подтвержден автоматически — счетчик привяжется к сайту. Переходите к шагу 3.

Шаг 2: Подтверждение запроса в Яндекс.Метрике:

Откройте Яндекс.Метрику и перейдите на страницу Настройка (вкладка Счетчик). Нажмите кнопку Подтвердить.

Шаг 3: Подключение «Обхода по счётчику»

Перейдите на страницу «Индексирование → Обход по счетчикам» в Вебмастере. Посмотрите примеры страниц, которые могут попасть в поиск, если они подготовлены для вашего сайта. Включите обход.

Где проверить, какие страницы участвуют в поиске?

— Откройте раздел «Индексирование → Обход по счётчикам». Посмотрите примеры страниц, которые могут попасть в поиск, если они доступны для вашего сайта. Нажмите кнопку «Примеры страниц» напротив счетчика, к которому вы привязали сайт.

— Откройте раздел «Индексирование → Страницы в поиске».

Как убрать страницы из поисковой выдачи?

Используйте стандартные методы защиты от индексации: пароль, ограничения в файле robots или метатег, http-заголовок noindex.

Вы можете привязать несколько доменов к одному счетчику или несколько счетчиков к одному сайту. Подробнее о настройке обхода по счетчикам читайте в Документации.