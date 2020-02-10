Блог о технологиях Яндекса

Блог о технологиях Яндекса

Как ускорить обход страниц при помощи Метрики?

Напоминаем вам о возможности информировать поисковой робот Яндекса о новых страницах сайта при помощи счетчика Метрики. Для этого необходимо привязать счетчик Метрики к сайтам в Вебмастере и включить опцию «Обход по счетчикам».

Как это работает

Шаг 1: Привязка счётчика к сайту

Укажите номер счетчика Яндекс.Метрики, который установлен на сайте, в разделе «Привязка к Яндекс.Метрике».  Письмо с запросом на подтверждение привязки отправится владельцу счетчика Метрики.

Если вы одновременно владелец сайта и счетчика, то запрос будет подтвержден автоматически — счетчик привяжется к сайту. Переходите к шагу 3.

Шаг 2: Подтверждение запроса в Яндекс.Метрике:

Откройте Яндекс.Метрику и перейдите на страницу Настройка (вкладка Счетчик). Нажмите кнопку Подтвердить.

Шаг 3: Подключение «Обхода по счётчику»

  1. Перейдите на страницу  «Индексирование → Обход по счетчикам» в Вебмастере.
  2. Посмотрите примеры страниц, которые могут попасть в поиск, если они подготовлены для вашего сайта.
  3. Включите обход.

Где проверить, какие страницы участвуют в поиске?
— Откройте раздел «Индексирование → Обход по счётчикам». Посмотрите примеры страниц, которые могут попасть в поиск,  если они доступны для вашего сайта.  Нажмите кнопку «Примеры страниц» напротив счетчика, к которому вы привязали сайт. 
— Откройте раздел «Индексирование → Страницы в поиске».

Как убрать страницы из поисковой выдачи?
Используйте стандартные методы защиты от индексации: пароль, ограничения в файле robots или метатег, http-заголовок noindex.

Вы можете привязать несколько доменов к одному счетчику или несколько счетчиков к одному сайту. Подробнее о настройке обхода по счетчикам читайте в Документации.

2 комментария
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Александр
10 февраля, 18:12
"Могут ли попасть новые страницы сайта попасть на поиск? "
Несколько  раз прочитал и так и не понял,  в чем  вопрос
rodionov
11 февраля, 13:30
Александр,
проиндексируются роботом Яндекса. Потом появятся в поиске 