Как ускорить обход страниц при помощи Метрики?

Напоминаем вам о возможности информировать поисковой робот Яндекса о новых страницах сайта при помощи счетчика Метрики. Для этого необходимо привязать счетчик Метрики к сайтам в Вебмастере и включить опцию «Обход по счетчикам».
Как это работает
Шаг 1: Привязка счётчика к сайту
Укажите номер счетчика Яндекс.Метрики, который установлен на сайте, в разделе «Привязка к Яндекс.Метрике». Письмо с запросом на подтверждение привязки отправится владельцу счетчика Метрики.
Если вы одновременно владелец сайта и счетчика, то запрос будет подтвержден автоматически — счетчик привяжется к сайту. Переходите к шагу 3.
Шаг 2: Подтверждение запроса в Яндекс.Метрике:
Откройте Яндекс.Метрику и перейдите на страницу Настройка (вкладка Счетчик). Нажмите кнопку Подтвердить.
Шаг 3: Подключение «Обхода по счётчику»
- Перейдите на страницу «Индексирование → Обход по счетчикам» в Вебмастере.
- Посмотрите примеры страниц, которые могут попасть в поиск, если они подготовлены для вашего сайта.
- Включите обход.
Где проверить, какие страницы участвуют в поиске?
— Откройте раздел «Индексирование → Обход по счётчикам». Посмотрите примеры страниц, которые могут попасть в поиск, если они доступны для вашего сайта. Нажмите кнопку «Примеры страниц» напротив счетчика, к которому вы привязали сайт.
— Откройте раздел «Индексирование → Страницы в поиске».
Как убрать страницы из поисковой выдачи?
Используйте стандартные методы защиты от индексации: пароль, ограничения в файле robots или метатег, http-заголовок noindex.
Вы можете привязать несколько доменов к одному счетчику или несколько счетчиков к одному сайту. Подробнее о настройке обхода по счетчикам читайте в Документации.