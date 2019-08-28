Колдунщик Турбо-страниц теперь и в десктопной поисковой выдаче

На поиске Яндекса появился колдунщик десктопных Турбо-страниц. Он объединяет страницы с ускоренной загрузкой в десктопной поисковой выдаче. Так у пользователей появляется возможность быстро посмотреть страницы, содержащие ответ на его запрос, а сайты получают дополнительное внимание на поиске. Ранее колдунщик был доступен только для мобильного поиска.

Что такое колдунщик десктопных Турбо-страниц, как он устроен и как в него попасть

Это специальный блок с Турбо-страницами справа от поисковой выдачи. Показать ли пользователю колдунщик на поиске, определяет специальная формула, построенная с помощью машинного обучения, по которой рассчитывается релевантность ответа от этого сайта конкретному пользовательскому запросу.

Пользователь может пролистывать карточки в колдунщике по клику по названию сайта, а после перейти на полную версию Турбо-страницы, чтобы продолжить изучать контент. Такие переходы учитываются в Метрике как визиты из поиска.

Попасть в такой колдунщик могут контентные сайты, тестирующие ускоренные страницы для десктопа, а состав карточки определяется содержанием страницы. Поэтому контент в колдунщике максимально соответствует десктопному сайту и пользователи легко продолжают свой сценарий при переходе из поиска.

Чем полезны Турбо-страницы для десктопа и их колдунщик владельцам сайтов

Сейчас десктопные Турбо-страницы находятся на этапе бета-тестирования, они развиваются и постоянно дополняются новыми возможностями. Мы уже начали эксперимент с контентными площадками и видим хорошие результаты: десктопные Турбо-страницы уменьшают отказы на первой секунде визита на 60% за счёт мгновенной загрузки. А благодаря улучшению глубины просмотра и длительности пребывания, доход на визит РСЯ увеличивается в среднем 2 раза.

Колдунщик десктопных Турбо-страниц поможет сайтам, не попавшим в топ поисковой выдачи, оказаться вверху на поиске и стать заметнее. Если сайт уже держит высокие позиции, то для него колдунщик будет дополнительной точкой контакта с аудиторией.

По нашим данным, попав в колдунщик, десктопные Турбо-страницы могут получить до 10% дополнительных кликов. Качество визитов при этом не меняется.

Как подключить десктопные Турбо-страницы

Для этого у вас должны быть настроены мобильные Турбо-страницы. Далее все можно сделать в один клик: просто переключите тумблер внизу страницы в интерфейсе Вебмастера.

Однако перед включением десктопных Турбо-страниц рекомендуем вам:

Если у вас еще не настроены мобильные Турбо-страницы, то вам пригодится инструкция по их подключению.

Подробнее о десктопных Турбо-страницах можно прочесть в Помощи. Мы будем очень рады вашим отзывам, а также готовы ответить на все вопросы и помочь с настройкой — пишите нам через специальную форму.