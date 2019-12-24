Комментарии пользователей Яндекса теперь на Турбо-страницах

Новый инструмент для Турбо-страниц, созданных в Вебмастере, позволяет пользователям оставлять свои комментарии на контентной площадке без дополнительной авторизации. Посетителю вашей Турбо-страницы проще оставлять комментарии, а издателям — растить вовлеченность и лояльность аудитории.

Как это работает

Чтобы оставить новый или ответить на предыдущий комментарий, пользователю достаточно авторизоваться под своим аккаунтом в Паспорте.

Если посетитель уже оставил комментарий, уведомление на Главной странице и пуш в мобильном приложении Яндекса сообщат ему о новых записях в ветке обсуждений.

Бесплатная модерация от Яндекса

Вам больше не нужно беспокоиться о том, что пользователи будут писать: все комментарии проходят модерацию от Яндекса. Мы проверяем записи на соответствие требованиям, защищая площадки от спама и вредоносного контента.

Простое подключение

Перейдите в интерфейс Вебмастера. Нажмите: «Турбо‑страницы» — «Настройки» — «Комментарии». Включите опцию «Комментарии пользователей Яндекса». Нажмите «Сохранить».

Подробнее о подключении мы рассказали в Помощи.

В ближайших планах команды Турбо-страниц — появление лайков и новых социальных инструментов для активности пользователей. Следите за новостями!