Навыки Алисы теперь можно размещать в Яндекс.Облаке бесплатно и просто

Отличные новости для разработчиков голосовых приложений Алисы! Теперь любой разработчик или компания могут размещать свои голосовые навыки Алисы совершенно бесплатно в Яндекс.Облаке. К тому же делать это стало гораздо проще благодаря Yandex Cloud Functions.

Если вы используете этот сервис, вам не нужно заниматься развёртыванием и администрированием своего приложения на хостинге или в виде виртуальных машин. Достаточно создать функцию в Яндекс.Облаке и выбрать её из выпадающего списка в Яндекс.Диалогах. Опция доступна для всех голосовых навыков общего типа.

Ранее, чтобы разместить голосовое приложение, нужно было выбрать и настроить хостинг, организовать доступ к навыку по публичной ссылке — всё это требовало знаний и времени. Новые возможности Яндекс.Облака значительно снижают порог входа в технологию, что значительно экономит время вывода голосовых приложений на рынок.

Кроме того, больше не надо беспокоиться об устойчивости работы вашего голосового приложения: стабильность хостинга полностью обеспечивается Яндекс.Облаком.

Что такое Yandex Cloud Functions?

Yandex Cloud Functions позволяет запускать ваш код в обслуживаемой среде в виде функции в безопасном, отказоустойчивом и автоматически масштабируемом окружении. Сервис выделяет ресурсы, необходимые для выполнения функции. При увеличении количества вызовов происходит автоматическое масштабирование — сервис создаёт дополнительные экземпляры вашей функции.

Как создать голосовой навык Алисы на базе Yandex Cloud Functions:

1. Зарегистрируйтесь в Яндекс.Облаке и создайте своё Облако.

2. Создайте свою функцию с помощью веб-редактора или интерфейса командной строки.

3. Сделайте функцию публичной.

4. В консоли Яндекс.Диалогов выберите свою функцию из выпадающего списка.

5. Протестируйте работу навыка.

Подробно процесс разработки и интеграции можно изучить в документации.

* Вызовы функции будут бесплатными только в случае использования интеграции с Яндекс.Облаком. В случае указания в качестве бэкэнда навыка прямого адреса вызовы будут тарифицироваться по стандартному тарифу Яндекс.Облака.