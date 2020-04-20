Новое достижение: «скорость сайта»

В блоке Достижения и статистика вы можете следить за тем, каких успехов добились в продвижении сайта. Одним из новых достижений является «скорость сайта» — скорость загрузки страниц в Яндекс.Браузере при переходе из мобильного поиска Яндекса. Индекс скорости сайта рассчитывается на основе переходов пользователей на сайт из поисковой выдачи Яндекс.Браузера. Для расчета используются обезличенные (анонимизированные) данные Яндекс Браузера.

Индекс скорости рассчитывается для тех сайтов, у которых достаточно трафика для отображения. Если данных недостаточно для расчёта, то индекс скорости не будет определён и на шкале не будет заполнено ни одно деление скорости.

Достижение отображается в Вебмастере на странице Качество сайта → Достижения и статистика.

Для вашего удобства мы также добавили блок с достижением «скорость сайта» в Сводку Вебмастера.

Индекс скорости обновляется регулярно, не реже, чем раз в месяц.

Для отображения индекса скорости рассчитывается скорость открытия страниц сайта в Яндекс.Браузере при переходе из результатов мобильного поиска Яндекса (по обезличенным данным). Результаты измерений скорости сайтов разными сервисами могут существенно отличаться, это не говорит об ошибках. Нужно учитывать, что могут отличаться как измеряемые величины (например, скорость получения данных от сервера, время отрисовки и другие), так и условия измерения (сегмент пользователей, скорость интернета и другие).

Высокая скорость загрузки сайта напрямую влияет и на показатель отказов, и на конверсию сайта. По данным исследований, 70% людей не готовы ждать загрузки мобильного сайта более 2-х секунд.* Чтобы самостоятельно увеличить скорость загрузки сайта, оптимизируйте его. Подробнее о том, как это сделать, читайте в Справке.

Один из простых и эффективных способов ускорить доступ пользователей к контенту вашего сайта — использовать технологию Турбо-страниц (для контентных сайтов и интернет-магазинов).

P.S. Достижение «скорость сайта» находится в режиме бета-тестирования. Если у вас возникнут вопросы или проблемы с отображением достижения «скорость сайта», напишите нам в поддержку. Мы будем рады помочь!

Команда Яндекс.Вебмастера

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