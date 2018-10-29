Блог о технологиях Яндекса

Блог о технологиях Яндекса

Новые правила доступа к API Карт

API Карт переходит на идентификацию пользователей по ключам. Это касается и бесплатной, и коммерческой версий JavaScript API и HTTP API Геокодера.

Теперь при подключении JS API и в запросах к HTTP API Геокодера нужно передавать специальный API-ключ. Ключи позволят точно идентифицировать сервисы пользователей и подсчитывать количество запросов в сутки.

Что изменится

Вы можете использовать бесплатную версию API как и раньше, если соблюдаете условия использования. Но теперь статистика запросов к API будет отображаться в Кабинете разработчика (пока доступна только статистика геокодирований) — вы сможете контролировать количество запросов в сутки и заранее узнать, если ваш проект растет и приближается к лимитам бесплатной версии.

Мы понимаем, что получение ключа и обновление вашего проекта может занять некоторое время. Тем не менее в ближайшем будущем мы откажемся от поддержки API для анонимных сервисов. Поддержка новых функций и корректная работа API Карт гарантируются только для сервисов, которые передают API-ключ.

Как получить API-ключ

Получить API-ключ можно в Кабинете разработчика. Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.

Подключение JS API с ключом:

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>

Запросы к HTTP API Геокодера:

https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?lang=ru_RU&apikey=<ваш API-ключ>&geocode=...

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал новости опубликован в клубе API Карт.

10 комментариев
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Alexey-vv
4 ноября 2018, 00:47
Добрый день!
Значит ли это, что без параметра apikey работать не будет?

Елена Першина
4 ноября 2018, 10:42
Alexey-vv,
это лучше уточнить у поддержки Карт. 
ymapsapi
4 ноября 2018, 11:48
Alexey-vv,
да, теперь корректная работа сервиса гарантируется только при использовании корректного API-ключа. Во время переходного периода (до полугода) мы сохраним частичную поддержку для запросов без ключей.
Alexey-vv
5 ноября 2018, 13:22
ymapsapi,
Как это сделать технически? т.е. нужно будет в открытый доступ (в коде html) выкладывать api-key?
Как вы себе это предсталяете?
ymapsapi
6 ноября 2018, 11:56
Alexey-vv,
ключ указывается при подключении API в коде страницы. В будущем появится возможность привязывать ключ к домену.
petruxa477
3 декабря 2018, 17:23
Как быть, если использовалась версия https://api-maps.yandex.ru/1.1 ???
Карта загружается, но перестал работать поиск адреса.

ymapsapi
3 декабря 2018, 20:31
petruxa477,
версия 1.1 устарела и уже более 5-ти лет является архивной. Вам нужно обновиться до версии 2.1, в документации есть подробное руководство.  Версия 1.1 не обновляется и с выходом новых браузеров и устройств может работать некорректно. 
Кроме того, проблемы с поиском могут быть результатом нарушения условий использования, например, если API используется в закрытой системе. Но про это вам смогут точно сказать только в техподдержке - в письме нужно будет указать адрес сайта, где размещена карта, и ip адреса запросов к поиску, которые завершились ошибкой.
olg4.schmidt
25 июля, 09:34
Добрый день!
Если использовалась версия https://api-maps.yandex.ru/2.0 ???
Не загружается карта, координаты не определяют почему? 
Елена Першина
25 июля, 11:08
olg4.schmidt,
лучше этот вопрос задать в клубе API Яндекс.Карт: https://yandex.ru/blog/mapsapi
ALBERTINC
сегодня, 00:08
Елена Першина,
Почему ссылка не кликабельна? 