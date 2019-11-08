Новые умения Алисы для устройств умного дома

25 числа у нас был пост про поддержку новых устройств для Умного дома. Теперь мы обновили умения Алисы для умного дома.
С помощью умения Range появилась возможность управлять влажностью устройства: добавлена новая функция humidity .
devices.capabilities.range
Примеры команд для управления умением:
Также было добавлено несколько функций в умение Toggle:
devices.capabilities.toggle
Подсветка (backlight)
Для включения и выключения подсветки в различных устройствах, где она не является основной функцией: чайниках, розетках, телевизорах и прочих.
Примеры команд для управления умением:
Блокировка управления / детский режим (controls_locked)
Иногда требуется заблокировать управление устройства или включить детский режим. Теперь можно легко это сделать, используя новую функцию.
Примеры команд для управления умением:
Ионизация (ionization)
Ваш кондиционер или увлажнитель поддерживает ионизацию воздуха? Теперь этой функцией можно управлять с помощью умного дома Яндекса!
Примеры команд для управления умением:
Вращение (oscilation)
Добавлена возможность управлять включением вращения вентилятора или любого другого устройства с подобной функцией.
Примеры команд для управления умением:
Поддержание тепла (keep_warm)
Умные чайники уже далеко не редкость, а вот достаточно популярная функция поддержания температуры была недоступна пользователям. Теперь можно управлять и этим!
Примеры команд для управления умением:
Команда Умного Дома!