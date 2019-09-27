Новые возможности Кабинета оператора чат-платформы «Яндекс»

Мы постоянно работаем над Кабинетом оператора чат-платформы «Яндекс» и стараемся сделать его интерфейс более удобным для вашего бизнеса. Недавно мы добавили новые функции:

Автораспределение

Автораспределение — это настройка, которая распределяет чаты между наименее загруженными операторами. Это делает нагрузку на операторов более равномерной и не дает новым сообщениям скапливаться в разделе Очередь. По умолчанию данная опция включена и доступна только администраторам. Подробнее о настройках автораспределения читайте в документации.

Подробная информация о чате и клиенте

Теперь в Кабинете оператора вы можете прямо в списке чатов посмотреть подробную информацию о каждом клиенте и чате:

Город — откуда поступило сообщение в чат.

Канал перехода в чат — откуда написал клиент.

Имена операторов, которые работают или когда-то работали с чатом.

Ответ сотрудника — через какое время оператор ответил на первое сообщение клиента в чате.

Длительность — продолжительность диалога.

Также данные о чате и клиенте вы можете найти в блоке Информация (справа от каждого чата). Кроме того, появилась возможность добавить телефон, имя и email клиента, обратившегося в чат.