По многочисленным просьбам в Яндекс.Игры был добавлен новый рекламный блок — видео с вознаграждением. Напомним, что вы также можете предложить свои идеи по улучшению платформы. Для этого пишите нам в техническую поддержку или оставьте комментарий к статье. А теперь — перейдем к обновлению.
В чем плюсы формата
Видео с вознаграждением — блоки с видеорекламой, которые используются для монетизации игр. За просмотр видеоролика пользователь получает награду или внутриигровую валюту. Многие разработчики игр полюбили его за ненавязчивость и эффективность: реклама включаются только тогда, когда игрок сам этого пожелает.
Разработчикам стоит присмотреться к новому инструменту по нескольким причинам:
- Высокие показатели. Видео с вознаграждением обычно получает высокую вовлеченность за счет того, что у аудитории есть мотивация досмотреть ролик до конца. Для разработчиков это возможность увеличить рекламные доходы.
- Новизна. Формат еще не успел надоесть: пользователи не рассматривают видео с вознаграждением как классическую рекламу.
- Лояльность аудитории. Для игроков данный блок — это в первую очередь возможность заработать игровую валюту и сэкономить реальные деньги.
Как подключить блок
Видео с вознаграждением включается в консоли разработчика. На странице приложения во вкладке «Реклама» нужно нажать на кнопку «Подключить Rewarded Video» и добавить код SDK. Вызов метода станет доступен через несколько часов. Частота вызова не ограничена.
Настройка выполняется один раз: в дальнейшем, если вы захотите добавить в игру новые блоки с видеорекламой, вам не нужно будет переходить в консоль и ждать включения функциональности.
Вся статистика по монетизации, как и прежде, доступна в интерфейсе Рекламной Сети Яндекса.
Подробная инструкция по подключению рекламы доступна в Справке.