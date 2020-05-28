Новый рекламный блок: видео с вознаграждением

Видео с вознаграждением — блоки с видеорекламой, которые используются для монетизации игр. За просмотр видеоролика пользователь получает награду или внутриигровую валюту. Многие разработчики игр полюбили его за ненавязчивость и эффективность: реклама включаются только тогда, когда игрок сам этого пожелает.

Разработчикам стоит присмотреться к новому инструменту по нескольким причинам:

Как подключить блок

Видео с вознаграждением включается в консоли разработчика. На странице приложения во вкладке «Реклама» нужно нажать на кнопку «Подключить Rewarded Video» и добавить код SDK. Вызов метода станет доступен через несколько часов. Частота вызова не ограничена.

Настройка выполняется один раз: в дальнейшем, если вы захотите добавить в игру новые блоки с видеорекламой, вам не нужно будет переходить в консоль и ждать включения функциональности.

Вся статистика по монетизации, как и прежде, доступна в интерфейсе Рекламной Сети Яндекса.

Подробная инструкция по подключению рекламы доступна в Справке.