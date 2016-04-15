Блог о технологиях Яндекса

Блог о технологиях Яндекса

Объектный ответ Яндекса прямо на вашем сайте

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Сегодня мы анонсируем новую технологию объектного ответа на страницах сайта, получившую название Яндекс.Карточка. Она выделяет в тексте веб-страницы слова, термины, географические названия, имена личностей и другие понятия и по клику дает краткую энциклопедическую подсказку о них во всплывающем окне, используя известные Яндексу данные об объекте. Таким образом, читая, например, текст статьи, новости или описания можно быстро получить информацию о незнакомых или интересных объектах, не покидая страницы. 

В основе Яндекс.Карточки — технология подбора определений для терминов внутри текста. После того, как Карточка проанализировала текст на странице и нашла в нём понятия, о которых у Яндекса есть информация, технология формирует гипотезы об их значении (например, «Барселона» может быть городом, песней или футбольным клубом) и рассчитывает, какая именно подсказка будет контекстной.

Яндекс.Карточка работает в двух видах: 
1. Как расширение для Яндекс.Браузера, Google Chrome, Opera и любого другого браузера на базе Chromium; 
2. Как JS-библиотека, доступная владельцам веб-сайтов.

JS-библиотека, установленная на сайте, выделяет в текстах объекты с энциклопедической справкой независимо от того, установлено ли у посетителя браузерное расширение Яндекс.Карточка. Причем JS-библиотека поддерживает все браузеры и платформы, кроме Internet Explorer ниже 10-й версии.

Возможность получать разъяснения об интересных или незнакомых понятиях не покидая страницы увеличивает время, которое пользователь проводит на сайте, и глубину просмотра. Для того, чтобы внедрить подсказки Яндекс.Карточки на своем сайте нужно лишь добавить скопированный из нашей документации код, разместив его перед закрывающим тегом </body>. Подробнее о работе JS-библиотеки Яндекс.Карточки можно прочитать в разделе Помощь.

Даем подсказки прямо на сайте
Команда Яндекс.Карточки

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.

4 комментария
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Виктор
28 апреля 2016, 14:07
Крутая идея,я уже реализовал))
http://pestovodom.narod.ru/doma_iz_brusa_dlja_belarusi_iz_pestovo.html
Посмотрим,как проиндексируется и будет ли польза от этой новеллы.
ya4natic
11 мая 2016, 17:37
Подскажите, в Я.Метрике есть возможность посмотреть статистику использования подсказок на моем сайте? Или надо добавлять счетчик целей?
Яркуб
12 мая 2016, 12:27
Очень удобный сервис подсказок, всегда мечтал о чём-то подобном.
Но что делать с именными карточками? Например наш редактор пишет о заместителе директора зоопарка по науке города Ярославля, а карточка выдает информацию о спортсмене Марии Степановой по легкой атлетики.
Вот статья http://yarcube.ru/news/society/67875.php
Пишу в техподдержку, можете следить за состоянием данной картчки, думаю что-нибудь придумаем.
MIL
4 октября, 10:29
Закрыли сервис?