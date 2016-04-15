Объектный ответ Яндекса прямо на вашем сайте

Сегодня мы анонсируем новую технологию объектного ответа на страницах сайта, получившую название Яндекс.Карточка. Она выделяет в тексте веб-страницы слова, термины, географические названия, имена личностей и другие понятия и по клику дает краткую энциклопедическую подсказку о них во всплывающем окне, используя известные Яндексу данные об объекте. Таким образом, читая, например, текст статьи, новости или описания можно быстро получить информацию о незнакомых или интересных объектах, не покидая страницы.

В основе Яндекс.Карточки — технология подбора определений для терминов внутри текста. После того, как Карточка проанализировала текст на странице и нашла в нём понятия, о которых у Яндекса есть информация, технология формирует гипотезы об их значении (например, «Барселона» может быть городом, песней или футбольным клубом) и рассчитывает, какая именно подсказка будет контекстной.

Яндекс.Карточка работает в двух видах:

1. Как расширение для Яндекс.Браузера, Google Chrome, Opera и любого другого браузера на базе Chromium;

2. Как JS-библиотека, доступная владельцам веб-сайтов.

JS-библиотека, установленная на сайте, выделяет в текстах объекты с энциклопедической справкой независимо от того, установлено ли у посетителя браузерное расширение Яндекс.Карточка. Причем JS-библиотека поддерживает все браузеры и платформы, кроме Internet Explorer ниже 10-й версии.

Возможность получать разъяснения об интересных или незнакомых понятиях не покидая страницы увеличивает время, которое пользователь проводит на сайте, и глубину просмотра. Для того, чтобы внедрить подсказки Яндекс.Карточки на своем сайте нужно лишь добавить скопированный из нашей документации код, разместив его перед закрывающим тегом </body>. Подробнее о работе JS-библиотеки Яндекс.Карточки можно прочитать в разделе Помощь.

Даем подсказки прямо на сайте

Команда Яндекс.Карточки

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.