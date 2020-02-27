Обновленная страница качества: как можно сравнивать сайты

В конце прошлого года мы рассказали вам об обновленной странице качества и возможности сравнивать данные своего сайта с данными других сайтов по ИКСу, наличию знаков и Турбо-страниц. Мы добавили новые параметры, чтобы вам было еще легче и удобнее сопоставлять сайты:

— наличие профиля в Яндекс.Справочнике

В Поиске, на Картах и других сервисах Яндекса пользователи часто ищут организации. Вся информация об организации собрана в одном месте и хранится в профиле организации в Яндекс.Справочнике.

— рейтинг магазина на Яндекс.Маркете

Рейтинг магазина на Маркете — это среднее арифметическое рекомендованных оценок пользователей. Подробнее о расчете рейтинга читайте здесь.

— наличие мобильных приложений в Google Play и App Store

Надеемся, что данный функционал позволит вам еще эффективнее работать над качеством сайта и делать его более привлекательным для пользователей. Подробнее об отслеживании показателей качества читайте в Помощи.

P. S. Пожалуйста, расскажите нам, какие параметры стоит добавить, чтобы вам было еще удобнее сравнивать сайты.

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