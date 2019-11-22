Общайтесь с пользователями по-новому — «Отзывы» стали публичными

В апреле 2019 года мы поддержали возможность оставлять отзывы на сайты. Сделать это можно в разделе «Отзывы». С сегодняшнего дня отзывы стали публичными, и попасть на страницу отзывов можно будет со знака в сниппете вашего сайта в поисковой выдаче.

К тому же теперь вы можете отвечать на отзывы на ваш сайт или организацию, и ваш ответ будет отмечен как «официальный ответ». Это позволит обеспечить обратную связь прямо в Вебмастере. Пользователь, который быстро получил ответ, с большей вероятностью останется вашим клиентом. Также и другие пользователи будут видеть, что ваш сайт или организация активны и работают с обратной связью.

Отвечать на отзывы можно будет также и на внешней странице. Но если вы хотите ответить именно как владелец сайта (организации), отвечать нужно из Вебмастера.

В случае если отзыв неконструктивен, владелец сайта сможет пожаловаться на него. Отзыв уходит на проверку и по ее итогам может быть удален. Пожаловаться на отзыв как владелец сайта можно прямо на странице отзывов в Вебмастере.